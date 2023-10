Viranomaiset harjoittelevat suuren siirtolaismäärän vastaanottamista itärajalla – tältä työ näyttää

Kuinka viranomaiset toimivat, jos Suomeen pyrkii suuri joukko siirtolaisia?

Viranomaiset harjoittelevat laajamittaisen maahantulon hallintaa tällä viikolla järjestettävässä Latu 23 -harjoituksessa Etelä- ja Kaakkois-Suomessa.

Tiistaina Imatran Immolassa simuloitiin käytännön tilanteita.

Avaa kuvien katselu Harjoitusta varten on rakennettu erilaisia esteitä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Imatran harjoitukset järjestetään Immolan lentokentällä ja sen lähialueella, joka on rajavartioston harjoitusaluetta. Mukana on yli 800 ihmistä.

– Harjoittelemme käytännössä, kuinka henkilöt otetaan viranomaiskontrolliin ja saatetaan eteenpäin: laillisesti maahan, rikosprosessiin, turvapaikkaprosessiin ja käännyttämisen tai pääsyn epäämisen prosessiin, apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoo.

Avaa kuvien katselu Jukka Lukkarin mukaan viranomaisharjoitusta tarvitaan, jotta aiemmin laadittuja suunnitelmia päästään testaamaan käytännössä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Harjoituksella varaudutaan tilanteeseen, jossa Suomeen pyrkisi tuhansia tai kymmeniätuhansia ihmisiä viikoissa tai pidemmällä ajanjaksolla.

– Rajatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta Rajavartiolaitos on valmiusorganisaatio, jonka on varauduttava hankaliinkin tilanteisiin, Lukkari sanoo.

Avaa kuvien katselu Immolassa harjoitellaan tilanteita sekä maastossa että rakennetuilla rajanylityspaikoilla. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Osa Latu-viikkoa

Rajavartiolaitoksen johtamaan Latu 23 -harjoitukseen osallistuu tällä viikolla useita viranomaisia.

Mukana on esimerkiksi Tullin, Puolustusvoimien, poliisin, hyvinvointialueiden ja ely-keskusten henkilöstöä sekä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ja Viron poliisi- ja rajavartioviraston edustajia.

Avaa kuvien katselu Immolassa on harjoituskäyttöön tarkoitettu aita, joka vastaa Suomen itärajalle rakennettavaa raja-aitaa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Imatran Immolan lisäksi harjoituksia järjestetään esimerkiksi Lappeenrannan Joutsenossa, jossa testataan järjestelykeskuksen perustamista Maahanmuuttoviraston johdolla.

Järjestelykeskuksen perustaminen tulisi ajankohtaiseksi, jos maahantulo olisi niin laajaa, ettei ihmisiä pystyttäisi rekisteröimään rajalla.

