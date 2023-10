Onko Suomen presidentti vain maskotti? Katso, mitä valtaa presidentillä todellisuudessa on

Presidentin valtaa on kavennettu Urho Kekkosen ajoista. Toimittaja Antti Kurra kertoo videolla, mitä presidentin tehtäviin nykyään kuuluu.

Vielä Urho Kekkosen (presidenttinä 1956–1982) ja Mauno Koiviston (1982–1994) aikaan presidentillä oli paljon enemmän valtaa kuin nykyään. Kekkonen esimerkiksi hajotti eduskunnan vuosina 1972 ja 1975 sekä sai eduskunnan säätämään poikkeuslain presidentin jatkokaudesta vuosille 1974–1978.

Mitä Suomen tasavallan presidentin tehtäviin kuuluu nykyään? Katso alla oleva video.

Presidentiltä on sittemmin riisuttu sisäpoliittinen valta, ja fokus on siirtynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Niiden johtamisen yhdessä valtioneuvoston kanssa ja Puolustusvoimain ylipäällikköyden lisäksi presidentillä on toimivalta nimittää muun muassa oikeuskansleri, korkeimman oikeuden tuomarit sekä Suomen Pankin pääjohtaja.

Monissa päätöksissä viimeisen sanan saakin nykyään hallitus tai eduskunta.

