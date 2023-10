Vesien tummeneminen aiheuttaa järvissä ”valojen sammumisen” – tutkija ehdottaa ratkaisuna puuttumista ojien kaivamiseen

Useissa Suomen järvissä veden väri on hitaasti tummentunut. Suurista järvistä tummentuneet ovat esimerkiksi Päijänne, Näsijärvi ja Saimaa. Monissa pienemmissä järvissä tummuminen voidaan havaita jo silmämääräisestikin.

Kyseessä ei ole pelkkä kosmeettinen haitta.

Mitä tummemmaksi järven vesi muuttuu, sitä huonommin valonsäteet pääsevät etenemään kohti pohjaa ja valon määrä veden alla vähenee. Se vaikuttaa kaikkeen elämään pinnan alla, kuten kaloihin.

Yksi tekijä tummentumisen taustalla on avohakkuisiin perustuva metsätalous kosteilla turvemailla. Niillä kasvaa merkittävä osa Suomen metsistä.

Puuntaimien kasvattaminen kosteassa maassa vaatii usein ojien kaivamista. Ojat puolestaan kuljettavat maaperää, eli humusta vesistöihin. Aihetta käsitellään tuoreessa MOT-dokumentissa Tummenevat järvet.

Globaali ilmiö Maanmuokkaus kuten esimerkiksi maa- ja metsätalous tai rakentaminen vaikuttaa vesistöjen tummumiseen.

Kaivaminen irrottaa maaperästä humusta, josta liukenee veteen ruskeaa väriä.

Ilmaston lämpeneminen ja lisääntyvät sateet kiihdyttävät ilmiötä.

Avaa kuvien katselu Monessa pienessä järvessä veden väri on muuttunut selvästi aiempaa tummemmaksi. Kuvassa Käkilammi Janakkalassa. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Tutkija: Avohakkuita rajoitettava

Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Mika Nieminen vaatii avohakkuiden kieltämistä talousmetsissä seuduilla, joilla ne aiheuttavat eniten haittaa vesistöille.

Tällaisia ovat muun muassa kosteiden turvepitoisten maiden talousmetsät.

Niemisen avaus avohakkuiden osittaisesta kieltämisestä on kova, sillä Suomessa tuotettavasta puusta noin viidesosa kasvaa ehdotuksen kohteena olevissa metsissä.

Hänen mukaansa teollisuuden lisääntynyt puuntarve synnyttää paineen hakata turvemetsiä nykyistä enemmän. Parempien kasvupaikkojen metsissä puuta on viime vuosina kaadettu osassa Suomea enemmän kuin sitä ehtii kasvaa. Siksi hakkuumäärien lisäystä haetaan yhä enemmän myös heikomman kasvun turvemailta.

Niemisen mielestä turvemaiden avohakkuukielto olisi kirjattava lakiin, sillä kevyemmät keinot eivät takaisi toivottuja parannuksia.

– Kun puhutaan kielloista, niin metsätalous reagoi yleensä toteamalla, että näitä asioita voidaan parantaa koulutuksella ja neuvonnalla. Mielestäni koulutuksen, neuvonnan ja tiedon taso on tänä päivänä parempi kuin se on koskaan ollut, ja silti monet asiat menevät huonompaan suuntaan, Nieminen sanoo.

MTK: Nykytila on huomattavasti parempi

Metsänomistajia edustavassa MTK:ssa myönnetään, että iso osa metsien lisäkasvusta tapahtuu juuri turvemailla ja niiden hyödyntäminen metsätaloudessa on edellytys kasvutavoitteiden toteutumiselle.

– Se on iso potentiaali myös esimerkiksi meidän energiahuollolle ja metsäteollisuudelle, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK:ssa on sen sijaan huomattavasti myönteisempi käsitys siitä, miten hyvin vesiensuojelun tavoitteet nykyisin otetaan huomioon metsätaloudessa.

Mäki-Hakola listaa useita esimerkkejä: metsänomistajille ei enää tulevaisuudessa makseta ojien kaivamisesta, metsänhoidon suositukset ja uudistukset alan sertifiointijärjestelmässä ohjaavat vesistökuormituksen vähenemiseen. MTK on lisännyt uudistuksiin liittyvää neuvontaa metsänomistajille.

Mäki-Hakolan mukaan avohakkuiden laajuudesta vallitsee myös vanhentuneita käsityksiä.

Ojien avaamista hän pitää edelleen keskeisenä metsänhoidon menetelmänä turvemetsissä.

– Kohteilla, missä se tehdään niin, ettei aiheuteta haittaa vesistölle, se pitää tehdä ja merkitys on iso.

Valvonnasta vastaavat ely-keskukset kuitenkin kertovat MOT:lle, että ojia on tehty tavalla, joka aiheuttaa haittaa vesistölle.

Valvonta usein heikkoa

Elyjen mukaan maastotarkastuksissa on esimerkiksi löytynyt ojia, jotka on kaivettu suoraan kiinni vesistöön. Ojia on myös yhdistetty toisiinsa eri tavalla kuin etukäteen tehdyssä suunnitelmassa on ilmoitettu. Lisäksi on havaittu ojia, jotka on kaivettu syvemmiksi ja leveämmiksi, mitä metsänhoidon ohjeissa suositellaan.

Elyjen tekemän valvonnan perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida ojitusten vesiensuojelun onnistumista kokonaisuutena. MOT:n selvityksessä käy ilmi, että vain pieni osa ojitetuista maastokohteista voidaan tarkastaa.

Useat elyt kertovat resurssin riittävän tarkastuksiin vain sellaisissa tapauksissa, joissa ojista tai niiden vaikutuksesta lähivesiin on tullut yleisöilmoitus.

Järjestelmä nojaa pitkälti siihen, että metsänomistajat ilmoittavat suunnitelmansa etukäteen.

Useimpiin avohakkuun jälkeen kunnostettaviin eli uudelleen auki kaivettaviin ojiin ei tarvita minkäänlaista lupaa, pelkkä ilmoitus riittää. Vain neljä prosenttia suunnitelluista ojista on sellaisia, että lupaa täytyisi anoa. Usein esimerkiksi hankkeen pinta-alaa on tässä kohtaa pienennetty sen verran, että lupaa ei tarvitakaan.

Järvien tummumisen kannalta on olennaista, miten syvä oja on: mitä enemmän maata on kaivettu näkyviin, sitä enemmän humusta pääsee lähtemään liikkeelle.

Avaa kuvien katselu Metrin syviä ojia ei suositella kaivettavaksi. MOT löysi sellaisia kuitenkin esimerkiksi Ilomantsista. Ojat on kaivettu viime vuonna. Kuva: Sami Jumppanen / Yle

Seuraukset voivat olla vakavia

Tummentumista on havaittu sekä erittäin kirkkaissa että jo lähtökohtaisesti tummavetisissä järvissä.

Vesistöjen tummumisen seurauksia tutkiva Satu Estlander Helsingin yliopistosta pitää huolestuttavimpana juuri lähtökohtaisesti tummavetisten järvien muutosta. Niissä on valmiiksi vähän valoa ja vähemmän lajeja.

Videolla tutkija Satu Estlander kertoo, miksi veden tummentuminen on haitallista.

Ääritapauksessa tummumisen etenemisellä on kohtalokkaat seuraukset.

– Jossain vaiheessa järvestä sammuu valo. Se voi tarkoittaa, että koko järven ekosysteemi romahtaa, Estlander sanoo.

Estlanderin mielestä ongelmaan ei tällä hetkellä kiinnitetä riittävästi huomiota, sillä vesistöjen kuntoa arvioidaan pääasiassa rehevöitymisen kannalta. Vaikka järven vesi olisi silminnähden tummentunutta, vesistön tila saattaa nykymittareilla olla luokiteltu hyväksi.

Tutkijoiden tiedossa ei ole keinoja, joilla jo tummentuneen järven värin voisi poistaa.

