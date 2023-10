Rehtori-kirjastotoimenjohtaja: ”Jatkan suhailua kahden talon välillä” – kirjaston kehitystyö mutkistuu, kun yhdistelmävirat yleistyvät

Kirjastojen kehittäminen voi vaikeutua osassa maata, kun toimea johtavista monilla on muitakin tehtäviä. Työhön on voitu yhdistää vaikkapa viestinnän, matkailun tai liikuntapalveluiden vastuita.

Osa kunnista on päätynyt yhdistelmävirkaan, koska kirjastotoimen johtoon ei ole löytynyt tekijää.

Esimerkiksi Lapissa Tornio ja Kemi ovat hakeneet kirjastopalveluista vastaavaa, mutta tuloksetta. Nyt kummassakin kaupungissa kirjaston kehittämistehtävää hoitaa kansalaisopiston rehtori oman toimensa ohessa.

Esimerkkejä löytyy helposti muualtakin: muun muassa pieni pohjoissavolainen Joroinen haki kirjastonjohtajaa viime keväänä, mutta tehtävää ei saatu täytetyksi. Joroinen on siksi sopinut kirjaston hallintopalvelun järjestämisestä yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa.

Torniossa kirjastotoimenjohtajan paikka oli auki viime syksynä, mutta kelpoisia hakijoita ei ollut. Tuolloin pestin otti väliaikaisesti vastaan Tornion kansalaisopiston rehtori Tarja Hooli.

Oli rankkaa kun jouduin hyppäämään päivän aikana talosta toiseen ihan fyysisestikin. Tarja Hooli

Keväällä Torniossa järjestettiin uusi johtajahaku, mutta tälläkään kerralla rekrytointi ei onnistunut. Muutaman kuukauden pituiseksi kaavailtu yhdistelmävirka onkin venähtämässä ainakin puolentoista vuoden mittaiseksi: sopimusta on jatkettu ensi huhtikuun loppuun asti. Ensi vuoden alussa Tornio aikoo avata haun uudelleen.

Avaa kuvien katselu Hoolin kirjastopestin alkuvaiheen vaikeuskerrointa lisäsi se, että kirjaston tilat olivat perusteellisessa remontissa. Se merkitsi toimintaa väistötiloissa, uusien tilojen suunnittelemista ja muuttoja. Kuva: Jenni Mehtonen/ Yle

Torniossa kirjastotoiminta asettui viimein kesällä uusittuihin tiloihin. Ennen sitä Hooli kertoo olleensa koko ajan menossa tai tulossa läppärin ja mappien kanssa, ja se alkuun kuormitti.

– Oli rankkaa kun jouduin hyppäämään päivän aikana talosta toiseen ihan fyysisestikin. Yksi työpiste helpottaisi työn tekemistä monin tavoin, mutta johtajan fyysinen läsnäolo koetaan tärkeäksi, joten jatkan suhailua kahden talon välillä.

Eriarvoistumisen vaara

Kirjastoala on ymmärrettävästi huolissaan yhdistelmävirkojen yleistymisestä, kelpoisuusehtojen lieventämisen vaikutuksista, palkkatasosta sekä vaikeudesta löytää kaikkiin kuntiin riittävästi kirjastoammattilaisia. Huolensa ovat ilmaisseet muun muassa Akavan Erityisalat ja kuntien kirjastoalan asiantuntijoita edustava Kumula sekä Suomen kirjastoseura.

– Työpaikkailmoituksia seuraamalla huomaa, että yhä useammin erityisesti pienissä kunnissa ja kasvukeskusten ulkopuolella kirjastojohtajan toimenkuvaan kuuluu paljon muutakin kuin kirjaston johtaminen ja kehittäminen, kertoo toiminnanjohtaja Juha Manninen Suomen kirjastoseurasta.

Avaa kuvien katselu Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen sanoo ymmärtävänsä talousongelmista kärsivien kuntien halua yhdistää tehtäviä, mutta kehottaa harkitsemaan asiaa tarkkaan, jotta palvelujen kehittäminen ei kärsi. Kuva: Finlands biblioteksförbund

Jos palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja vastuita, työpaikkaa voi olla vaikea saada täytetyksi ja kirjaston kehittäminen voi jäädä pelkäksi toiveeksi.

– Tässä on vaara eriarvoisuuden kasvamiseen. Kirjastohan on Suomessa ollut nimenomaan tasa-arvoa lisäävä tekijä jo 150 vuoden ajan ja näin pitää olla jatkossakin. Kaikki toiminnot vaativat kehittämistä, ohjelmien rakentamista, määrätietoista eteenpäin viemistä. Kirjastonjohtajalla tai muulla kirjastosta vastaavalla henkilöllä pitää olla mahdollisuus toteuttaa näitä tehtäviä, Manninen vaatii.

Lapissa kirjastot tarvitsevat lähivuosina runsaasti työvoimaa Aluehallintoviraston peruspalveluraportin mukaan Lapissa kirjastohenkilöstö on vanhempaa kuin muualla Suomessa.

Kevan tilaston mukaan Lapin kirjastojen henkilöstöstä eläköityy vuosien 2021–2030 aikana yli kolmannes.

AVI-raportin mukaan kelpoisten johtajien määrä Lapissa on vähentynyt 83:sta 59 prosenttiin vuosien 2013 ja 2021 välillä.

Kirjastohenkilöstön määrä on vähentynyt kaikissa maakunnissa suhteessa asukaslukuun. Vuosien 2013 ja 2021 välillä vähennys oli kuusi prosenttia.

Pohjoisin kirjastoalan koulutusta antava paikka on Oulun yliopiston informaatiotutkimus.

– Oulusta valmistuneita on töissä pohjoisessa yleisissä kirjastoissa, mutta suurin osa koulutuksesta annetaan maan eteläosissa, ja kynnys lähteä sieltä pohjoiseen töihin voi olla iso, toteaa informaatiotutkimuksen yliopistonlehtori Anna Suorsa.

Jostain piti luopua

Torniossa tuplavirkaan astunut Tarja Hooli totesi pian työmäärän niin suureksi, että luopui joistakin valtakunnallisista ja maakunnallisista luottamustehtävistään vapauttaakseen aikaa ja voimia tuplavirkaansa.

Nyt johtajan alkuviikko menee opistolla, loppuviikko kirjastolla. Enää rehtori-kirjastotoimenjohtaja Hoolilla ei ole aina huono omatunto, vaikka hän ei olekaan kahdessa paikassa samaan aikaan.

– Ymmärrän, että minulla on tietty määrä aikaa ja resursseja. Koen kuitenkin, että mitään ei ole jäänyt tekemättä. Se on ihan hyvä.

Yksi onnistumisen edellytys on työntekijöiden ammattitaitoisuus ja se, että niin kirjastossa kuin kansalaisopistossakin on vastuuhenkilö, joka huolehtii arjen sujumisesta silloinkin, kun Hooli on toisessa työpisteessä. Tämä on vapauttanut Hoolia keskittymään pitkäjänteisempään työhön. Myös pitkä johtajakokemus sekä kirjastojen ja kansalaisopistojen tavoitteiden samankaltaisuus on helpottanut pääsemään sisälle kirjaston johtamistyöhön.

– Ensimmäisenä olemme tarttuneet viestinnän kehittämiseen ja satsanneet tapahtumien toteuttamiseen. Nyt alamme pian laatia strategiaa ja tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa.

Avaa kuvien katselu Rajakartanossa sijaitsevat taidemuseo ja kirjasto on perusteellisella kunnostuksella päivitetty nykypäivään. Tilat taipuvat nyt entistä paremmin monipuoliseen toimintaan, esimerkiksi tapahtumiin. Kuva: Jenni Mehtonen / Yle

Palkka ei houkuttele

Kun Tarja Hooli otti rehtorin työnsä oheen kirjastotoimenjohtajan pestin, hän sai kymmenen prosentin korotuksen palkkaan. Keväällä, kun pesti sai jatkoa, palkkaa tarkastettiin uudestaan. Myös kansalaisopiston ja kirjaston vastuuhenkilöt saavat pienen palkanlisän.

– Ei tätä todellakaan rahan vuoksi tee, palkanlisä on niin pieni, naurahtaa Tarja Hooli.

Alan matala palkkataso tunnistetaan ongelmaksi muuallakin.

– Yleisen kirjaston puolella keskeinen ongelma on tehtävän vaativuuteen ja koulutukseen suhteutettuna pieni palkka, erityisesti johtotehtävissä. Esimerkiksi erikoiskirjastot, tieteelliset kirjastot ja muut asiantuntijaorganisaatiot voivat olla houkuttelevampia työpaikkoja, arvioi Oulun yliopiston informaatiotutkimus.

Toimiiko virkojen yhdisteleminen? Voit keskustella aiheesta 10.10. kello 23:een saakka.