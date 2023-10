Veikkausliigan uusin tulokas on vailla kenttää – paikalliset uskovat asian järjestyvän, vaikka ”konkreettista ehdotusta ei ole”

Tammisaarelaisen EIF:n, eli Ekenäs IF-jalkapallojoukkueen kannattajat ovat olleet viime aikoina ilon ja pelonsekaisissa tunnelmissa.

EIF on nousemassa jalkapallon Veikkausliigaan. Se on iso juttu joukkueelle, joka on kotoisin Tammisaaren kokoisesta paikasta. Sekä tietysti faneille.

Todellisuudessa asia ei ole niin yksinkertainen: Veikkausliigaan päästäkseen Tammisaaren jalkapallostadionin tulisi täyttää Veikkausliigan vaatimukset, joihin kuuluu esimerkiksi 1 500 katettua katsomopaikkaa sekä tietynlainen, lisenssin läpäisevä tekonurmi.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa on sanonut, että nykytilanteessa joukkueen kotipelejä ei voida pelata Tammisaaressa.

Tammisaaren Keskuskenttä on siis remontoitava ja se on käytännöllisesti katsoen mahdotonta tehdä ennen Veikkausliigan alkua ensi keväänä. Väliaikaisena ratkaisuna voisi olla esimerkiki kotipelien siirto joksikin aikaa muualle tai jonkinlaisen poikkeusluvan saaminen Veikkausliigalta.

Joukkueen toimitusjohtaja on optimistinen

EIF:n toimitusjohtaja Mika Niemi uskoo, että joukkueen ja kotistadionin asiat saadaan kohdalleen ennen keväällä alkavaa kautta.

– Se tietenkin vaatii aika paljon.

Tammisaaren kotistadionille suunnitellaan remonttia, mutta sen suhteen tulee liian kiire. Veikkausliigan kausi alkaa ensi keväänä ja ennen sitä stadionin pitäisi läpäistä Veikkausliigan standardeja varten suoritettavat testit.

Joukkue aikoo neuvotella asiasta Palloliiton ja kaupungin kanssa lähiviikkojen aikana.

– Pahimmassa tapauksessa otetaan sitten käyttöön vaihtoehto B, eli katsotaan onko Raaseporissa joku toinen paikka, joka täyttäisi vaatimukset.

Niemen mukaan lähtökohtana on kuitenkin saada kenttä sellaiseen kuntoon, eli pelit voidaan aloittaa siellä.

Raaseporin kaupunginjohtaja: ”Konkreettista ehdotusta ei ole”

Raaseporin kaupunginjohtaja Petra Theman iloitsee EIF:n pääsystä Veikkausliigaan. Hän kokee että EIF:n kaltainen menestys on suuressa roolissa kaupungin maineen kannalta.

– Tämä on todella iso asia. Olen aina kokenut, että Raasepori on urheilu- ja kulttuurikaupunki. Tämä jalkapallokysymys on meidän sydämessämme, Theman sanoo.

Themanin mukaan kaupunki on ollut tietoinen Veikkausliigan tiukoista ehdoista jo jonkin aikaa. Kun EIF:n voitto alkoi näyttämään todennäköiseltä, kaupunki alkoi pohtimaan, mitä tilanteessa voisi tehdä.

– Konkreettista ehdotusta ei vielä ole, eikä myöskään neuvotteluja siitä minkälaisia siirtymäaikoja tällainen pienemmän kaupungin ”Daavid-joukkue” voi saada tässä nousun yhteydessä.