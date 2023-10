Suomen suurin vuokranantaja Heka päätti vuokrankorotuksista: nousua keskimäärin 12 prosenttia

Heka on ollut voimakkaan arvostelun kohteena toukokuusta lähtien, jolloin vuokrankorotusaikeet tulivat ensimmäisen kerran julki.

Helsingin kaupungin asunnot Heka on päättänyt vuokrankorotuksistaan.

Toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo Ylelle, että Hekan hallituksen tänä aamuna tekemän päätöksen mukaan vuokrat nousevat keskimäärin 12 prosenttia. Päätös on Närön mukaan esityksen mukainen, mutta hän ei halua tässä vaiheessa kommentoida tarkemmin yksityiskohtia.

– Päätöksestä tiedotetaan yksityiskohtaisemmin tänään iltapäivällä, hän sanoo.

Jo varhain keskiviikkoaamuna Hekan päätoimipisteen edessä Helsingin Alppilassa oli kymmeniä ihmisiä osoittamassa mieltään vuokrankorotuspäätöksiä vastaan. Yle Radio Suomen Helsingin aamulähetyksessä haastateltu Tiina Sandberg arvioi, että kuka tahansa asuntovelkainen hoitaa lainaansa paremmin kuin Heka omiaan.

– On suoraan sanottuna törkeää, että Heka maksattaa oman korkopolitiikassa tekemänsä virheen meillä asukkailla.

Heka on perustellut vuokrien poikkeuksellisen kovaa nousua lainankorkojen ja kustannusten nousulla. Heka on rahoittanut uudiskohteiden ja isojen remonttien kulut lyhytaikaiseen euriboriin sidotuilla lainoilla, joiden korot ovat nousseet. Lainaa Hekalla on vähän yli kolme miljardia euroa.

Tuolloin yhtiön suunnittelemat vuokrankorotukset tulivat ensimmäistä kertaa julki. Myös Helsingin kaupunki on arvostellut Hekan johtoa kovin sanoin riskienhallinnan pettämisestä.

