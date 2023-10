Pirkanmaan hyvinvointialue vähentää vuokratyövoiman käyttöä – henkilöstöjohtaja: Omia hoitajia on saatu palkattua aiempaa paremmin

Pirkanmaan hyvinvointialueen omiin työpaikkoihin on ollut aiempaa enemmän hakijoita. Muutos hakijamäärissä näkyy esimerkiksi ensihoidossa. Arkistokuva.

Pirkanmaan asukkaita hoitaa tulevaisuudessa entistä useammin hyvinvointialueen omilla palkkalistoilla oleva henkilö.

Hyvinvointialue pyrkii vähentämään vuokratyövoiman käyttöä ja on jo saanut palkattua aiempaa paremmin omia hoitajia, kertoo henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

– Meillä on nyt sellainen trendi, että hakijoita on enemmän kuin esimerkiksi keväällä oli, Niiranen sanoo.

Tämä näkyy esimerkiksi ensihoidossa ja joissakin asumisyksiköissä, joihin on ollut vaikea saada hoitajia.

Hyvinvointialue on kehittänyt myös varahenkilöjärjestelmää. Ajatuksena on lisätä omia vakinaisia varahenkilöitä, joita voidaan jatkossa käyttää niissä tehtävissä, joihin on nyt palkattu vuokratyövoimaa.

– Toki jatkossakin tulemme käyttämään vuokratyövoimaa tietyissä tilanteissa. Ei se lopu saman tien, vaan vähennämme sitä hallitusti, Niiranen sanoo.

Sopimukset kilpailutetaan uudestaan

Hyvinvointialue aikoo kilpailuttaa uudestaan vuokratyötä tarjoavien yritysten sopimukset. Tarkoituksena on solmia henkilöstöä välittävien yritysten kanssa koko Pirkanmaata koskeva sopimus. Tällä hetkellä on voimassa sopimuksia, jotka koskevat vain tiettyä kuntaa tai kuntaryhmää.

Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa on kiinnitetty huomiota vuokratyön käyttöön ja kustannuksiin. Maanantain kokouksessa valtuutetut käyttivät useita puheenvuoroja, joissa esitettiin huoli siitä, miten kalliiksi vuokratyö tulee.

Tarkastuslautakunnan väliarviointiraportin mukaan vuokratyövoimaa ostettiin tammi-heinäkuussa 87 palveluntuottajalta yhteensä 21,8 miljoonalla eurolla, kun tähän oli koko vuodeksi budjetoitu 9,7 miljoonaa euroa.

Vuokratyöfirma tarjosi kovaa palkkaa terveyskeskuslääkärille

Viime viikolla Yle haastatteli jyväskyläläistä terveyskeskuslääkäriä, joka ihmetteli vuokratyöyrityksen lääkäreille tarjoamaa kovaa palkkaa. Pisara Terveyspalvelut lupasi ilmoituksessaan lääkärille lähes vastaavasta tehtävästä samassa terveyskeskuksessa noin 6 000 euroa enemmän palkkaa kuin virkalääkäri ansaitsee.

Samalla paljastui, että Pisara houkutteli lääkäreitä työpaikkoihin, joita sillä ei ehkä edes ollut.

Ostopalveluna työskentelevien lääkärien korkeat palkkiot ovat herättäneet keskustelua eri puolilla maata viime aikoina.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan hyvinvointialue maksaa Mehiläiselle kolmen silmälääkärin työpanoksesta 315 000 euroa kuussa. Koko summa ei mene lääkäreille, koska yhtiö ottaa omansa välistä.

Mehiläisen mukaan sen ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sopimuksen mukaiset tehtävät on jaettu 22 silmälääkärin kesken. Yhtiö arvioi, että näiden lääkäreiden työpanos on enemmän kuin kolmen virka-aikaisen silmälääkärin verran. Yhtiö ei osaa sanoa, kuinka paljon enemmän työpanos on.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa puolestaan teki viime viikon maanantaina päätöksen, että se pyrkii lopettamaan vuokratyön käyttämisen palveluissaan.

