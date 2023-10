Etelä-Suomessa satoi kuin saavista – paikoin vettä tuli vajaassa vuorokaudessa puolet kuukauden sademäärästä

Tuulet eivät voimistuneet niin koviksi kuin oli ennustettu. Tulvavaroitus on annettu Uudellemaalle, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.

Tiistai-iltana alkanut sade toi eniten vettä Hankoon, 42,7 millimetriä, kertoo Ylen meteorologi Nina Karusto. Hangossa sataa keskimäärin 76 millimetriä lokakuun aikana.

Paikasta riippuen lokakuun sademäärä on eteläisessä Suomessa keskimäärin 60–80 millimetriä. Tiistai-illan, keskiviikon vastaisen yön ja keskiviikon aikana Etelä-Suomessa on satanut paikoin 20–40 millimetriä.

Itä-Suomessa voi vielä sataa tämän päivän aikana. Lännestä poutaantuu jo, Uudellamaalla sateita liikkuu hieman itään.

Tuulet eivät voimistuneet niin koviksi kuin oli ennustettu. Merellä on ollut muutamia myrskypuuskia Helsingin ja Porvoon tienoilla. Keskituuli on kuitenkin ollut 18 metriä sekunnissa. Myrskylukema on 21–32 metriä sekunnissa.

– Riski on, että lähitunteina puuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Matalapaine väistyy ja luoteistuuli pääsee voimistumaan, Karusto mainitsee.

Ilmatieteen laitos on antanut tulvavaroituksen Uudellemaalle, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Karuston mukaan on pieni riski, että jokien virtaamat kasvavat tulvaksi.

– Jokien vedenkorkeus voi nousta hieman tulvarajan yli. Alavimmat alueet ovat riskissä, mutta tiedossa ei ole laaja-alaista tulvimista, hän sanoo.

Lunta muuallekin kuin Lappiin?

Pohjois-Lappiin on satanut ohut kerros lunta. Tuo sadealue liikkuu etelämmäksi. Ensi yönä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa vettä.

– Koillismaan korville saattaa tulla lunta pieni kerros, Karusto kertoo.

Niin etelään lunta ei ole vielä tänä syksynä satanut, sitä on tullut vasta Keski- ja Pohjois-Lappiin.

Kylmää ilmaa saapuu pohjoisesta, joten ensi yönä voi olla pakkasta hyvin yleisesti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Sateet jäävät torstaina olemattommiksi. Etelässä voi tulla sadekuuroja, muuten on aurinkoinen päivä. Sää viilenee: alle 10 asteen lämpötilat ovat yleisiä, Lapissa voi olla alle viisi astetta.