Sairaanhoitaja Satu Laukka saa Tanskassa enemmän palkkaa kuin Suomessa ja ehtii vetää henkeä töissä – Yhtä asiaa hän kaipaa Suomesta

KÖÖPENHAMINA Tanskan hallitus tahtoo, että sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkaa nostetaan usealla sadalla eurolla kuussa. Hoitajille maksetaan Tanskassa Suomea parempia palkkoja.

Hallitus toivoo, että parempi palkka houkuttelisi alalle lisää työntekijöitä. Tanskan terveydenhuoltoa nimittäin vaivaa hoitajapula, aivan kuten Suomessakin.

Hoitajapula kiusaa myös Tanskan suurinta ja kansainvälisesti arvostettua sairaalaa Rigshospitaletia. Sinne on tuotu hoidettavaksi muun muassa huippujalkapalloilija Christian Eriksen, jonka sydän pysähtyi Tanskan ja Suomen välisessä EM-kisaottelussa kesällä 2021.

Suomalainen sairaanhoitaja Satu Laukka on työskennellyt Rigshospitaletissa yli kymmenen vuotta ja sitä ennen suunnilleen yhtä kauan Helsingin Meilahden sairaalassa. Laukka toivoo, että hänellä olisi enemmän hoitajakollegoita. Laukan mukaan työvoimapula näkyy etenkin esimerkiksi flussakausina.

Avaa kuvien katselu Sairaanhoitaja Satu Laukka (vasemmalla) ja hänen kollegansa Sofie Weidemann Andersen toivovat joustavuutta työvuoroihin. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Palkkoja hallitus ehdottaa nostettavan reilut 300 euroa kuussa. Hallituksen toive on, että yhteensä reilun 200 000 työntekijän palkkaa korotetaan jaksoittain seuraavien seitsemän vuoden aikana. Hallitus on luvannut palkkojen nostoon reilut 400 miljoonaa euroa. Palkan lisäksi Tanskan hallitus haluaa parantaa hoitajien työoloja.

Se, kuinka paljon, kenen ja missä tahdissa palkkaa korotettaisiin, päätetään kuitenkin vasta julkisen alan ammattiliittojen, työnantajien ja hallituksen kolmikantaneuvotteluissa tämän syksyn aikana.

Asiantuntijakomitea: Sairaanhoitajien palkat kohdallaan

Osa työntekijöistä uskoo, että palkankorotus saa alalta lähteneitä palaamaan takaisin. Toiset taas ovat sitä mieltä, että reilun 300 euron palkankorotus ei riitä vanhojen eikä uusien sairaanhoitajien houkuttelemiseen. Heidän mukaansa vasta noin 700 euron korotus saisi lisää väkeä alalle.

Kesällä 2023 julkisen sektorin palkkausta selvittänyt asiantuntijakomitea arvioi, että sairaanhoitajien palkka on Tanskassa kohdallaan, kun otetaan huomioon koulutus, vastuu ja työkokemus sekä peruspalkan päälle tulevat vuorolisät. Sairaanhoitajien ammattijärjestön mukaan etenkin ilman lisiä palkka on kuitenkin liian pieni työn vaativuuteen ja koulutukseen nähden.

Alla olevassa taulukossa kerrotaan sairaanhoitajien ja lähihoitajien keskimääräinen peruspalkka eri Pohjoismaissa. Yle pyysi maiden hoitajajärjestöiltä luvut hoitajien keskimääräisistä ansioista. Lukuihin ei sisälly vuorolisiä. Palkat vaihtelevat myös kunnan/sairaanhoitopiirin, työkokemuksen ja henkilökohtaisten lisien mukaan.

Suomessa sairaanhoitajan peruspalkka ilman minkäänlaisia lisiä on noin 2 800 euroa, Tanskassa reilut 5 000 euroa. Tanskassa palkkataso on yleisesti korkeampi ja ansiotuloverotus kovempi kuin Suomessa. Lähi- ja sairaanhoitajien keskimääräisellä palkalla veroprosentti on Tanskassa 34–39 prosenttia.

Satu Laukka muistuttaa, että keskimääräiset elinkustannukset ovat Tanskassa Suomea korkeammat. Silti Tanskassa sairaanhoitajan lompakko on hieman paksumpi kuin Suomessa.

– Laskimme joskus mieheni kanssa, että minulle jää noin 300–400 euroa kuussa enemmän käteen kuin Suomessa. Eli ei valtava summa, hän kertoo.

Tanskan sairaanhoitajien etujärjestön mukaan palkka on liian pieni verrattuna moniin muihin ammatteihin.

Esimerkiksi peruskoulun opettajat, jotka Tanskassa eivät ole yliopistokoulutettuja, tienaavat noin 5 800 euroa ja yleislääkärit noin 7 400 euroa kuussa.

Avaa kuvien katselu Hoitajapula vaivaa myös Tanskassa. Kuvassa Frederiksbergin sairaala Kööpenhaminan alueella. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Lisää kokopäivätyötä

Tanskan hallitus toivoo myös, että hoitoalalla tehtäisiin nykyistä enemmän kokopäivätyötä.

Laukkakin kertoo, että monet hänen kollegansa – usein pienten lasten vanhemmat – tekevät tavallista lyhyempää työviikkoa.

Lisäksi hallitusta huolestuttaa se, että sairaanhoito- ja opetusalalle hakevien määrä on pudonnut neljänneksellä vuodesta 2019. Tuoreen koulutussuunnitelman mukaan esimerkiksi hoito- ja opetusalan koulutukseen pitää lisätä käytännön opetusta sekä mahdollisuuksia erikoistua ja jatkokouluttautua.

Jos on rauhallisempi hetki, saa hieman hengähtää

Satu Laukan mukaan palkankorotusta tärkeämpää olisi työaikojen joustavuus.

Laukka kaipaa Suomesta kymmenen vuoden takaa sitä, että työvuorolistat tehtiin pitkälti työntekijöiden toiveita kuunnellen. Nykyään käytännöt tosin vaihtelevat Suomessa tilanteiden ja hyvinvointialueiden mukaan, ja työvuorojen suunnittelussa on ollut ongelmia. Tehyn mukaan yleensä sairaalat pyrkivät huomioimaan työntekijöiden toiveet mahdollisimman hyvin.

Tanskassa sairaanhoitajien on uran alkuvaiheessa työskenneltävä joka toinen viikonloppu. Jos työviikonloppuna olisi muuta ohjelmaa, työntekijän on itse yritettävä vaihtaa vuoro kollegan kanssa. Kun kokemusta kertyy hieman, työntekijät voivat alkaa tehdä viikonloppuisin 12-tuntisia vuoroja ja siten kerryttää useampia viikonloppuvapaita.

Muutoin työnteko on Laukan mukaan Tanskassa rennompaa kuin Suomessa. Henkilökunta suhtautuu rennosti myös odottamattomiin tilanteisiin ja luottaa siihen, että kaikesta selvitään. Laukan mielestä Tanskassa saa olla hyvällä omallatunnolla myös hetken joutilaana.

– Jos Suomessa oli vähän rauhallisempi hetki, piti aina tehdä jotakin, mennä käärimään sukkia varastoon tai muuta. Täällä saa oikeasti vetää henkeä ja niin sanotusti hyggeillä hieman. Joten kun se kaaos ja kiire tulevat taas, olemme rentoutuneempia.