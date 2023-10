Opiskelijaporukan perustama yritys haastaa parkkimarkkinat ja toimii kuin Airbnb

Jyväskylän kaupunki teki muutama vuosi sitten tutkimuksen, jossa se selvitti yksityisten pysäköintipaikkojen käyttöastetta. Tulos oli, että potentiaalia riittää, mutta käytön määrä ei sitä kohtaa.

Siitä alkoi Sharewayn tarina.

– Saatiin idea, että kuka tahansa voisi jakaa omaa parkkipaikkaansa muille pientä maksua vastaan, kertoo Akseli Jaara, joka on yksi Sharewayn yrittäjistä.

Yritys siirtyi suunnitelmasta toteutukseen, mutta alku ei ollut helppo. Tuli korona.

– Maaliskuussa 2020 julkaistiin ensimmäinen Shareway-sovellus, ja saman viikon sunnuntaina Suomi meni kiinni, Jaara muistelee.

Avaa kuvien katselu Sharewayn yrittäjät Joel Tolvanen, Renne Hirsimäki ja Akseli Jaara. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Uusi vauhti liiketoimintaan otettiin seuraavana syksynä. Tämän jälkeen toimintaa laajennettiin kaupunki kerrallaan, nyt palvelu on valtakunnallinen. Kuka tahansa voi vuokrata vapaan parkkipaikkansa kenelle tahansa, missä päin Suomea tahansa.

Vertaisvuokraaminen rikkoo vanhoja standardeja

Sharewayn toiminnassa kyse on vertaisvuokraamisesta, samalla periaatteella toimii esimerkiksi maailmanlaajuisesti majoitusta välittävä Airbnb. Käytännössä kyse on alustoista, jotka saattavat yhteen kysynnän ja tarjonnan.

Sharewayn ja Airbnb:n kaltaisia alustoja on tarjolla myös esimerkiksi autojen, veneiden tai vapaa-ajan varusteiden vertaisvuokraamiseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan lehtori Janne-Valtteri Nisula näkee Sharewayn kaltaisen yrityksen haastavan muita alan toimijoita uudella tavalla.

– Tulee kilpailua suunnasta, josta aiemmin sitä ei olla ehkä osattu odottaa. Sitä ei kontrolloi joku yksittäinen taho, eikä siihen ole investoitu mittavia määriä rahaa, Nisula sanoo.

Avaa kuvien katselu Janne-Valtteri Nisula uskoo, että vertaisvuokraaminen lisääntyy tulevaisuudessa. Kuva: Ulla-Maija Parkkonen

Nisulan mukaan vertaisvuokraaminen muuttaa liiketoiminta-ajattelua ja omistajuuden käsitettä.

– Yksittäiset ihmiset pystyvät yhtäkkiä näkemään, että he voivat antaa omistuksessaan olevia asioita toisten käyttöön ja saada siitä myös tuloja. Ennen nämä samat asiat olivat vain kulueriä, Nisula kertoo.

On siis todennäköistä, että tulevaisuudessa omistaminen vähenee ja vertaisvuokraaminen lisääntyy.

Avaa kuvien katselu Parkkipaikan vertaisvuokraamisessa riskit ovat lähes olemattomat. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Vertaisvuokraamisessa on myös omat riskinsä. Esimerkiksi asunnossa on aina vuokraajan aiheuttamien vahinkojen mahdollisuus. Parkkipaikkojen vertaisvuokrausta Nisula pitää käytännössä riskittömänä: parkkiruudut ovat standardoituja ja vahingoittumisen mahdollisuus on häviävän pieni.

Yritystoimintaa kevyellä kalustolla

Sharewayn yrittäjät ovat tutustuneet toisiinsa opiskelun yhteydessä, kaikkien alana on tietojärjestelmätiede.

– Hyvin suuren osan sovelluksen kehittämisestä olemme tehneet itse. Sama koskee markkinointia. Emme tarvitse muuta kuin läppärin, ja välillä tilan, jossa voidaan kokoontua, Akseli Jaara kertoo.

Tällä tavalla voi myös pienentää yrityksen kustannuksia.

– Kyllä tätä aika selkänahasta on tehty. Jos tällaista sovellusta alkaisi ostamaan joltain tuottajalta, niin kyllä siinä paljon euroja saisi laittaa kasaan, Jaara sanoo.

Vaikka markkinointia tehdään Googlen ja Metan alustoilla, Sharewayssa luotetaan etenkin siihen, että tyytyväinen asiakas kertoo kokemuksistaan myös muille.

– Se on myös asiakastutkimuksissa huomattu, että palvelu on löytynyt toisten asiakkaiden kautta, Jaara sanoo.

Jaaran mukaan vastaavanlaisia, parkkipaikkoja välittäviä yrityksiä ei Suomessa muita ole.

