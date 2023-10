Ivalon uhkauksen tekijät ovat poliisin tiedossa: ”He eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa”

Ivalon koululla arki on jatkunut normaalisti keskiviikkoaamuna.

Ivalon koulukeskuksessa oli tiistaina poikkeustilanne, kun sosiaalisessa mediassa esitetty uhkaus kohdistui kouluun. Poliisi on selvittänyt uhkauksen tekijät. Someuhkaajat jäävätkin yleensä kiinni.

Poliisi eristi Ivalon koulukeskuksen ja varmisti alueen turvallisuuden tiistaina sosiaalisessa mediassa esitetyn koulu-uhkauksen vuoksi. Teemu Mantila Ivalon poliisista kertoo, että tekijät ovat nyt tiedossa.

– He eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, Mantila muoloilee.

Hänen mukaansa tekijöitä on puhutettu ja he eivät olleet ymmärtäneet omien tekojensa vakavuutta. He ovat olleet katuvaisia ja pahoillaan aiheuttamastaan tilanteesta.

– Tällaisten tapausten selvittämisprosentti on erittäin korkea. Se johtuu siitä, että poliisin ja operaattorien yhteistyö toimii saumattomasti. Näistä hommista jää yleensä kiinni, Mantila toteaa.

Aina on syytä ottaa vakavasti

Tiistaina tutkinnanjohtajana toiminut rikosylikomisario Tuomo Seikkulan mukaan tällaisiin tilanteisiin reagoidaan aina mahdollisimman nopeasti ja voimakkaasti.

– Sillä perusteella Ivaloonkin lähetettiin Rovaniemeltä rikospoliiseja ja muita poliiseja turvaamaan ja varmistamaan alue.

Seikkula sanoo ykkösprioriteettina olevan kansalaisten turvallisuus. Huolestuneilla vanhemmille hänellä on viesti:

– Koulu on nyt ehkä turvallisin paikka lapsille, sillä siellä on ammattihenkilöstöä kertomassa oikeaa tietoa tapahtuneesta. Siellä voi saada myös vertaistukea. Lisäksi paikalla on tuttu ja turvallinen ympäristö ja aikuiset.

Purkutilaisuuksia on tarjolla

Koulussa toimittiin poliisin määräysten ja ennalta sovittujen toimintamallien mukaisesti. Poliisin ja koulun yhteistyö sujui hyvin.

Tilanteen päätyttyä henkilöstölle järjestettiin keskustelutilaisuus kunnantalolla poliisin ja kunnan kriisiryhmän kanssa. Henkilöstölle tarjotaan tukea myös jatkossa työterveyshuollon kautta. Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen kiittää koko koulun henkilöstöä ammattitaitoisesta toiminnasta tässä poikkeustilanteessa.

Koulunkäynti on jatkunut keskiviikkoaamuna lukujärjestyksen mukaisesti. Tapahtunutta käydään läpi aamulla oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Mukana ovat poliisi ja kriisiryhmä. Lisäksi koulun oppilaiden ja vuoropäiväkodin lasten vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus klo 18.00 ja klo 19.00 koulun auditoriossa. Oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan myös Wilman kautta.

Artikkelia päivitetään

Valtakunnallinen MIELI ry:n Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua ympäri vuorokauden joka päivä numerossa 09 2525 0111.