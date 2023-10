Muutosneuvotteluissa potkut saaneet olivat juuri lähteneet Fazerin Korian tehtaalta, kun kutsu tuli jo uusiin

Fazer aloittaa muutosneuvottelut Korian tehtaalla, ja vaakalaudalla on 93 työpaikkaa. Jos potkut tulevat, osalla työntekijöistä on muutto edessä. Fazer perustelee neuvotteluja tehostamisella.

Fazer-konserni kertoi eilen aloittavansa muutosneuvottelut, jotka uhkaavat yhteensä 93 ihmisen työpaikkaa Korian tehtaalla Kouvolassa. Pääluottamushenkilö Kaarina Kaarlenpoika kertoo, että vasta elokuussa työnsä lopettivat viimeiset edellisissä muutosneuvotteluissa irtisanotut. Kutsua neuvotteluihin sulatellaan edelleen epäuskossa.

– Tämä tuntuu todella kohtuuttomalta. Olemme juuri huokaisseet helpotuksesta ja alkaneet katsoa tulevaan. Muutosneuvottelukutsu oli kuin märkä rätti päin kasvoja, Suomen elintarviketyöntekijöiden liittoon kuuluva Kaarlenpoika sanoo.

Avaa kuvien katselu Fazerin Korian tehtaan edelliset muutosneuvottelut johtivat 83 työntekijän irtisanomiseen viime helmikuussa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Muutosneuvotteluita selitetään tehostamisella

Fazerin kasvipohjaisten juomien liiketoiminnasta vastaava johtaja Kati Rajala kertoo, että Korialle jäävä työvoima työskentelisi jatkossa Fazerin kaurapohjaisten gurttien tuotannossa. Konsernin kaurajuomatuotanto siirrettäisiin työpaikkoineen Ruotsin Tingsrydin tehtaalle.

– Ruotsin tehtaallamme on jatkuva kaurajuoman valmistusprosessi. Korian tehtaalla tuotantoa tehdään erä kerrallaan. Tingsrydissä on erittäin tehokkaat prosessit. Kapasiteettia on myös noin kolme kertaa enemmän kuin Korialla, Rajala kertoo.

Kaurajuomatuotteiden kilpailun kiihtyessä Fazerin on Rajalan mukaan valittava, missä tuotteita pystytään valmistamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tämänhetkisillä markkinoilla ei ole kannattavaa jatkaa tuotantoa sekä Korialla että Ruotsin Tingsrydissä.

Meijerialan ammattilaisten luottamushenkilö Altti Sormusen mielestä olisi tärkeää, että työpaikat säilyisivät Suomessa.

– Oma lähtökohtani neuvotteluihin on, että tuotanto pidettäisiin kotimaassa, vaikka konsernin suunnitelmat ovat jo toisaalla. Fazerin arvokas brändi voisi kokea tuotannon siirrosta kolauksen, Sormunen pohtii.

Korialaiset Simo Rissanen, Erkki Myllymäki ja Reino Koivusaari ovat huolissaan Fazerin Korian tehtaan työntekijöiden tulevaisuudesta. Video: Antro Valo / Yle

Jatko Fazerilla voisi edellyttää muuttamista

Mikäli muutosneuvottelujen mukaiset irtisanomiset tapahtuisivat, se voisi tarkoittaa Korian tehtaan työpaikkojen vähentymistä nykyisestä 123:sta vain 30–40 työpaikkaan. Kymenlaaksoa riepotelleet lakkautus- ja irtisanomisuutiset eivät lohduta Kaarina Kaarlenpoikaa muutosneuvottelujen häämöttäessä.

– Tiedämme minkälainen työllisyystilanne Kymenlaaksossa on. Edelliset irtisanotut ovat työllistyneet kohtalaisen hyvin, mutta seuraaville työllistymiseen on vielä huonommat mahdollisuudet.

Kaarlenpoika näkee, että osa irtisanomisuhan alla olevista työntekijöistä voisi joutua etsimään työtä Kouvolan ulkopuolelta. Myös luottamushenkilö Altti Sormunen on samaa mieltä.

Avaa kuvien katselu Luottamushenkilö Altti Sormunen ei pidä todennäköisenä sitä, että kaikille työntekijöille löytyisi elintarvikealan työtä Kouvolasta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Fazerin Kati Rajala kertoo, että mikäli irtisanomisia tehdään, osa työpaikkansa menettävistä Korian tehtaan työntekijöistä voisi jatkaa töitä Fazerilla. Se voisi kuitenkin tarkoittaa työn siirtymistä toisen paikkakunnan tehtaalle esimerkiksi Lahteen tai Lappeenrantaan.

– Kaikkia Fazerin avoimena olevia sopivia työpaikkoja tarjotaan ensisijaisesti niille työntekijöille, joita irtisanominen tulisi koskemaan. Käytännössähän heillä olisi etuajo-oikeus vapaana oleviin paikkoihin.

Kaarlenpojan mukaan paikkakunnan vaihtaminen ei olisi realistista kaikille, etenkään perheellisille.

– Monella työntekijällä on lapsia, asuntolainaa ja puolison työt. Aika harva olisi varmasikaan valmiina muuttamaan.