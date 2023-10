Hämeenlinnan raju kerrostalopalo herätti valtavan auttamishalun – ”Tämä voisi osua myös omalle kohdalle”

Hämeenlinnan keskustan kerrostalon maanantainen tulipalo on saanut aikaan valtaisan auttamishalun kaupunkilaisissa. Jo onnettomuuspäivän iltana Hämeenlinnan Facebook-ryhmässä ihmiset ilmoittivat, että voivat ottaa evakuoituja henkilöitä kotiinsa asumaan. Myös koditta jääneille lemmikeille löytyi tarjolle terraarioita tai hoitopaikkoja.

Oma Hämeen sosiaalipalvelujen toimialajohtajan Marika Paasikoski-Junnisen mukaan tämä on sekä inhimillistä että ilahduttavaa.

– Ihmiset ovat järkyttyneitä. Koti on aina sellainen paikka, jossa ajatellaan, että ollaan turvassa. Kaikki ymmärtävät, että se voisi sattua myös omalle kohdalle. On ihana huomata, että tällaista on, kun samaan aikaan kerrotaan tilanteista, missä kadulla kuljetaan ohi, kun joku makaa maassa. Tämä todistaa, että kyllä meissä on se, että halutaan toisiamme tukea.

Avun tarvetta vasta kartoitetaan

Kaksi ensimmäistä yötä on nyt takana palon jälkeen. Vielä kaikkien kohdalla ei tiedetä, mikä avun tarve on.

– Tänään saadaan lisätietoa siitä, onko tarvetta vaate- tai tavaralahjoituksiin. Jos tarvetta tällaiselle ilmenee, niin yritämme organisoida miten vapaaehtoisten lahjoitukset saadaan perille.

Kerrostalon asukkaista osa on päässyt palaamaan koteihinsa. Sen sijaan A-rapun asukkaat joutuvat vielä turvautumaan tilapäismajoitukseen.

– Eilen päivän päätteeksi oli alle 10 perhettä hotellimajoituksessa, muut ovat päässeet palaamaan koteihinsa. Nyt heidän kanssaan etsitään pidempiaikaista ratkaisua. Lumo pyrkii etsimään heille itseltään uuden vuokra-asunnon, toteaa Oma Hämeen sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen.

Palo roihusi kerrostalon katolla. Video: Tiina Kokko / Yle ja Teemu Kammonen / Yle.

Kriisiavussa puhutaan konkretiasta ja peloista

Tulipalosta selvinneiden huolet ovat konkreettisia.

– Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, kuinka paljon savu on turmellut omaisuutta. Ovatko esimerkiksi vaatteet käyttökelpoisia, senkin pitäisi tämän päivän aikana selvitä. Sekin lisää huolta, että mistä saa uudet tilalle.

Raju tulipalo tuo pintaan myös vahvoja tunteita. Oma henki on voinut olla hiuskarvan varassa.

– Mitä olisikaan voinut tapahtua. Se on aika keskeinen ajatus. Nythän oli hirvittävän onnekasta, että palo syttyi, kun kaikki olivat vielä hereillä. Kolmelta yöllä olisi voinut tulla vaikka henkilövahinkoja.

Oma Häme antaa kriisiapua tarpeen mukaan ja ohjaa myös jatkoavun piiriin, mikäli tarvetta ilmenee.

– Meidän kriisityöntekijät tarkistavat henkilökohtaisesti ja perhekunnittain, mitä kukin tarvitsee. Siinä on hyvin suurta vaihtelua.

Poliisin tekninen tutkinta jatkuu

Tulipalon tekninen tutkinta jatkuu. Kasarmikadun ja Hallituskadun kulmassa sijaitsevan viisikerroksisen asuintalon katto tuhoutui palossa täysin.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Mäkinen Hämeen poliisista kertoo, että tutkinta saatiin eilen tiistaina käyntiin.

– Ei ole mitään lopputulosta tietenkään sanoa. Siellä on eilen tehty teknistä tutkintaa, tutkimukset jatkuvat edelleen, ei oikein muuta sanottavaa ole asiaan tällä hetkellä.

Teknisessä tutkinnassa menee poliisin arvion mukaan muutamia päiviä, mutta laboratoriotutkimusten vastauksissa voi kestää vielä pari kuukautta ennen kuin syttymissyy saadaan varmistettua.