Anton Zhirnov tuli Venäjältä Suomeen ja pääsi melkein heti työharjoitteluun – muille ulkomaalaisille opiskelijoille sama jää usein haaveeksi

Monet yritykset kertovat osaajapulasta. Silti esimerkiksi Itä-Suomessa ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden on vaikea saada harjoittelupaikkaa. Ammattitutkintoa suorittavilla tilanne on parempi.

Osa yrityksistä on löytänyt työntekijäpulaan ratkaisun palkkaamalla suomen kieltä taitamattomia opiskelijoita. Korkeakoulutusta vaativilla aloilla moni harjoittelu kaatuu kuitenkin edelleen hakijan kielitaitoon.

36-vuotias Anton Zhirnov muutti vuosi sitten Venäjältä Pohjois-Karjalaan opiskelemaan levyseppähitsaajaksi. Helmikuussa hän aloitti harjoittelun kone- ja laiterakentaja Turula Engineeringillä Outokummussa.

Harjoittelu konepajalla onnistui. Nyt Zhirnovilla on oppisopimus samassa yrityksessä eli opinnot etenevät ja palkka juoksee.

– Aion tehdä töitä niin paljon ja hyvin kuin pystyn. Tämä on hyvä työpaikka, täällä on paljon ammattilaisia ja teemme mielenkiintoisia asioita, Zhirnov kertoo sujuvalla englannilla.

Välillä Zhirnov sanoo muutaman sanan suomeksi, jota hän on opetellut etäopettajan avulla vuoden verran. Hän aikoo jatkaa suomen opiskelua, vaikka kielitaito ei ole kynnyskysymys kaikille hänen alansa yrityksille.

Pietarista Outokumpuun muuttanut Anton Zhirnov sai harjoittelun jälkeen töitä konepajalta. Työn ohella jatkuvat suomen kielen opinnot, sillä mies aikoo jäädä Suomeen.

Turulassa harjoittelijat ovat arkipäivää

Turulan konepajalla on saatu työntekijöitä harjoittelun kautta jo vuosikymmeniä, vaikka kansainvälisistä harjoittelijoista ei ole vielä pitkää kokemusta. Turulassa suomen kielen osaamista ei vaadita.

– Se ei ole pakollista. Toki siitä on hyötyä, että pärjää muutenkin, mutta meillä on aika nuori porukka ja nuoret osaavat aika hyvin englantia tänä päivänä. Sillä on pärjätty, ja suomen kieltä oppii täällä joka päivä, tuumaa tuotannon kehityspäällikkö Marko Hyvärinen.

Tuotannon kehityspäällikkö Marko Hyvärinen Turula Engineering -yhtiöstä toteaa, että harjoittelijan asenne on tärkeämpi kuin suomen kielen taito.

Hyvärinen pitää harjoittelun onnistumisessa keskeisenä läheistä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Mitä harjoittelijalta sitten edellytetään?

– Toki peruskoulutuksesta on paljon hyötyä, mutta asenne on kaikkein tärkein. Oppisopimus on myös kansainväliselle opiskelijalle varmin tie päästä oikeisiin töihin ja palkkatöihin, Hyvärinen korostaa.

Turulan konepaja tarvitsee tulevaisuudessa lisää ulkomaalaisia työntekijöitä, kun suomalaisten hakijamäärät ammattikoulutukseen pienenevät.

Ammattikoulutuksessa on paljon oppisopimuksia

Anton Zhirnov pääsi harjoitteluun ammattioppilaitos Riverian kautta. Riveriassa on noin 1 100 opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Heistä 70 prosenttia on Venäjältä, toiseksi eniten Myanmarista.

– Iso osa opiskelee työpaikoilla oppisopimuksella eli he ovat jo opintojensa aikana palkkatyössä. Varsinaista pulaa harjoittelupaikoista ei ammatillisella toisella asteella ole, Riverian henkilöstö- ja viestintäjohtaja Teemu Kokko sanoo.

Riverian koulutustarjonta suunnitellaan maakunnan työelämän tarpeiden mukaan. Kokko uskoo, että yrityksillä on matala kynnys ottaa ulkomaalaisiakin opiskelijoita, kun opiskelu on käytännönläheistä.

Riverian kone-, metalli- ja muovialan tiimin 450 opiskelijasta jo 10–20 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia.

Tiimipäällikkö Pekka Junninen pitää tärkeimpänä keinona harjoittelupaikkojen löytymiseen jatkuvaa kanssakäyntiä alueen yritysten kanssa. Riverialla pisimmät yhteistyösuhteet yritysmaailmaan ovat kestäneet kymmeniä vuosia.

– Suhteita vaalitaan jatkuvasti. Harjoittelut suunnitellaan ja ongelmia ratkotaan yhdessä, Junninen kertoo.

Hän uskoo, että monessa yrityksessä kynnys ottaa kansainvälisiä harjoittelijoita johtuu kokemattomuudesta.

– Ei kannata pelätä. Asioita oppii tekemällä ja englantia puhumalla, Junninen rohkaisee.

Tiimipäällikkö Pekka Junninen Riveriasta pitää tärkeimpänä harjoittelupaikkojen löytämisessä sitä, että oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.

Korkeakoululaiset kompastuvat Itä-Suomessa suomen kieleen

Itä-Suomen yliopistossa on noin 1 100 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa vuosittain. Heistä kaksi kolmasosaa opiskelee Joensuun ja loput Kuopion kampuksella.

Harjoittelupaikan etsiminen on pitkälti opiskelijan vastuulla. Yliopisto tukee työnantajia rahallisesti. Moni ulkomailta tullut ei tee harjoittelua, koska se on yleensä vapaaehtoista, kontaktit Suomessa vähäisiä ja suomen taito puutteellista.

Yli puolet ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoista aikoo lähteä Suomesta, jos ei valmistuttuaan löydä alansa töitä. Ilman harjoittelua työllistyminen on vaikeampaa.

Itä-Suomen ammattikorkeakouluista Kareliassa aloitti syksyllä 190 ja Savoniassa noin 150 uutta ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa.

Harjoittelupaikkoja on vaikea löytää, vaikka esimerkiksi Karelia auttaa työnantajia ensimmäisen kansainvälistaustaisen henkilön palkkaamisessa ja tarjoaa suomen kielen tukea harjoittelussa oleville.

– Työnantajien halu ottaa kansainvälisiä opiskelijoita harjoitteluun ei ole vielä kovin myönteinen, muotoilee Karelian koulutuspäällikkö Ulla Asikainen.

Asikaisen mukaan yritykset vaativat usein melko hyvää suomen kielen taitoa, jota ei välttämättä löydy.

Oppilaitosten edustajat varoittelevat työntekijäpulasta, jos motivoituneita kansainvälisiä opiskelijoita ei hyödynnetä.

– Erityisesti osaajapula-aloilla tilanne on vaikea. Ilman osaavaa ja riittävää työvoimaa yrityksillä ei ole toimintaedellytyksiä täällä, Teemu Kokko Riveriasta kiteyttää.

Kansainvälisiä harjoitteluja Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa edistämään on juuri käynnistynyt nelivuotinen Talent Hub Eastern Finland -hanke.

Ulkomaalaiset opiskelijat Suomessa OECD:n mukaan ulkomaisten uusien opiskelijoiden määrä Suomessa kasvoi vuosina 2010–2018 8 500:sta lähes 16 000:een.

Suomeen hakeudutaan koulutusjärjestelmän hyvän maineen vuoksi.

Yli 60 prosenttia ulkomaisista opiskelijoista aikoo lähteä muualle, jos ei valmistuttuaan löydä mielekästä työpaikkaa Suomesta.

Työllistymisen esteitä ovat puutteelliset työnhankintataidot, verkostojen vähyys ja puutteellinen kielitaito.

Työnantajien asenteet eivät suosi ulkomaisia hakijoita. Suomalainen tutkinto helpottaa työllistymistä.

Ulkomaisilla opiskelijoilla on vaikutusta julkiseen talouteen. Jos ulkomainen opiskelija valmistuttuaan jää Suomeen ja työllistyy, se vaikuttaa myönteisesti julkiseen talouteen. Muutoin ulkomaisten opiskelijoiden taloudellinen vaikutus on negatiivinen.

