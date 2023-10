Oppilaat uupuvat, ja opettajan mieli järkkyy – tämä näytelmä pohjaa koulumaailman todellisuuteen

Kansallisteatterin uudella Maalaamo-näyttämöllä seurataan oppituntia, jossa kaikki on vähän sekaisin.

Rikkoa, murtua, hellittää, mutta myös pako ja välitunti. Tällaisia suomennoksia liittyy englanninkieliseen break-sanaan, josta Kansallisteatterin tuore näytelmä on ottanut nimensä.

Reilun tunnin kestävä Break! tapahtuu koululuokassa, jossa asiat eivät suju niin mutkattomasti kuin voisivat. Opettajan mielenmaisema järkkyy, oppilaat uupuvat ja välillä näyttää siltä, että koulun tärkein tehtävä, eli sivistäminen ja tiedon jakaminen on jäänyt toissijaisten asioiden tallomaksi. Ja samaahan tuntuu tapahtuvan ihan oikeassakin elämässä.

Break!issa näyttelevät 14-vuotiaat Lempi Kivinen ja Toivo Honkakoski kertovat mielipiteitään koulumaailmasta.

Avaa kuvien katselu Jussi Lehtosen esittämä opettaja joutuu keskittymään ihan muihin asioihin kuin itse opettamiseen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Ohjaaja Antti Haikkalan mukaan Break!-näytelmä on tyylitelty kokonaisuus, jota kuitenkin pohjaa todellisuuteen.

– Emme ole halunneet rakentaa varsinaista replikaa, mutta olemme haastatelleet niin oppilaita kuin opettajiakin ja vetäneet erilaisia työpajoja. Olemme myös kuunnelleet asiantuntijoita ja näytelmässä on mukana 13-17 -vuotiaita esiintyjiä.

Oireileva opettaja

Näytelmänä Break! ei juuri ajankohtaisempi voisi olla. Vielä vuosikymmen sitten suomalaisen koulujärjestelmä oli kansallisen ylpeyden aihe, jota ihasteltiin ympäri maailmaa. Sittemmin koulujärjestelmämme on kriisiytynyt: Pisa-tulokset ovat romahtaneet ja oppimistulokset laskevat loivaa alamäkeä.

Kouluissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta ovat vähän väliä otsikoissa. Toissa vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista opettajista haluaisi vaihtaa alaa.

– Ainakin itse olen huomannut, että opettajan työssä on nykyisin hirveän paljon muita asioita kuin itse opettamista, ja juuri siksi näytelmän opettajakin alkaa oireilemaan. Hänellä on kova tarve olla mahdollisimman hyvä opettaja ja keskittyä omaan työhön, mutta fokus menee ihan kaikkeen muuhun, Antti Haikkala pohtii.

Avaa kuvien katselu Break!in ohjaaja Antti Haikkala. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Haikkala on itse käynyt peruskoulua 1990-luvulla, ja hänen mielestään ero nykymenoon on varsin selvä.

– Nykyisin tuntuu olevan läsnä vaatimus siitä, että pitää olla ikään kuin varhaisessa vaiheessa valmis. Pitäisi tietää hirveän aikaisin, mikä minusta tulee isona ja keskittyä ja panostaa siihen. Vaarana on, että itse kukin saattaa helposti solahtaa putkimaiseen ajatteluun.

Tunnilta löytyy sekä hikke että häiritsijä

Myös Break!-näytelmän nuoret esiintyjät allekirjoittavat sen, ettei kotimainen koulusysteemi kaikkinensa ole aivan täydellinen.

– Koulupäivät ovat todella raskaita: välitunnit ovat lyhyitä, toinen välkkä menee siihen että käyt syömässä ja toinen siihen että teet läksyt, jos olet unohtanut tehdä ne, 14-vuotias Lempi Kivinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Lempi Kivisen näyttelemä oppilas ei viihdy koululuokassa... Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu ...ja opettajallakin palavat hermot. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kivinen kertoo olevansa koulussa ysejä ja kymppejä kahmiva ”hikke”, mutta Break!-näytelmässä hän halusi esittää aivan toisenlaista hahmoa eli oppilasta, joka kiljuu vittua opettajalle ja räplää kännykkäänsä.

– Jokaisessa luokassa on aina hikke ja sitten siellä on se yksi tyyppi, joka häiritsee oppituntia ja huutaa opettajalle. Break! on mielestäni todenmukainen kuvaus koulumaailmasta: se kertoo myös opettajista, jotka ovat omalla tavallaan vähän sekaisin.

Uupuminen on kamala juttu

”Teidän sukupolvi on tehnyt tästä tällaisen suorituspaskan joka polttaa ihmiset ja koko planeetan loppuun.”

Tällaista tekstiä latelee Break!issä 14-vuotias Toivo Honkakoski. Hän on samaa mieltä ikätoverinsa Lempi Kivisen ja ohjaaja Antti Haikkalan kanssa sekä suomalaisesta koulumeiningistä että yhteiskunnallisesta ilmapiiristä muutoinkin.

– Nykyisessä yhteiskunnassa kaikki pyörii suorittamisen ympärillä ja hyvin helposti käy niin, ettei vaan enää jaksa.

Avaa kuvien katselu Toivo Honkakosken esittämä oppilas latelee suoraa tekstiä yhteiskunnan nykytilasta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Välillä on myös pakko katsoa tulevaisuuteen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Break!-näytelmän viesti on Honkakosken mielestä varsin selkeä.

– Toivon, että näytelmän kautta ihmiset näkevät, ettei kannata ylirasittaa itseään. Tuo uupuminen on oikeasti ihan kamala asia.

Puhelinparkki pakolliseksi?

Break!-näytelmästä tekee erikoisen se, että yleisö istuu pulpeteissa ja myös osallistuu itse esitykseen, tai ”opetukseen”. Myös osa näyttelijöistä istuu yleisön joukossa.

Ohjaaja Antti Haikkalan mukaan on ollut kiinnostavaa tutkia, millaisia yhtäläisyyksiä löytyy koululuokasta ja näyttämöstä.

– Varmaan on aika immersoiva kokemus istua pulpetin ääreen ja monelle siitä tulee mieleen vuosien takainen oppilaan rooli. Haastettakin toki löytyy, koska käytössä ei esimerkiksi ole nousevaa katsomoa.

Avaa kuvien katselu Suomen kansakoulun isä eli Uno Cygnaeus ihmettelee nykymenoa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Koululaitoksen tiimoilta on viime aikoina keskusteltu myös paljon älypuhelinten vaikutuksesta oppimiseen ja keskittymiseen yleensäkin. Break!-näytelmän rekvisiittaankin kuuluu puhelinparkki.

– En haluaisi kännykkää parkkiin, koska monelle kännykkä tuo myös turvaa. Mutta kyllä kännykän käyttö voi myös haitata tosi paljon: jos vaikka ruotsintunnin aikana avaa snäpin, niin voi käydä niin, että missaa vaikkapa ilmoituksen tulevasta kokeesta, Lempi Kivinen summaa.

