Miten Ruokaviraston koirarekisteri ehkäisee pentutehtailua? Mihin rahat käytetään? 9 kysymystä ja vastausta koirarekisteristä

Ruokaviraston ylläpitämä, muun muassa pentutehtailun ehkäisyyn perustettu koirarekisteri avautui toukokuussa, ja kiistelyä siitä on riittänyt netin koirapalstoilla ennen ja jälkeen avautumisen.

Viimeisin keskustelu roihahti syyskuun lopulla, kun netin koirapalstoilla levisi kuvakaappaus Kennelliiton julkaiseman Koiramme-lehden artikkelista. Siinä kerrottiin, että laissa oleva porsaanreikä mahdollistaa sen, ettei koiranomistajille tule seurauksia, vaikka omistaja ei ilmoittaisi koiraansa Ruokaviraston pakolliseen koirarekisteriin.

Lain mukaan jokaisen Suomessa asuvan arviolta noin 800 000 koiran ja heidän haltijansa tiedot tulee löytyä rekisteristä vuoden loppuun mennessä.

Myös Ruokaviraston ohjeistusta uudesta eläinten hyvinvointilaista on koiranomistajien keskuudessa spekuloitu.

Lietolainen Outi Piisi ei aio rekisteröidä koiriaan uuteen rekisteriin ennen kuin on pakko. Video: Arttu Kuivanen.

Keräsimme tähän artikkeliin nettipalstoilla vellovat kysymykset koirarekisteristä. Vastaajina ovat Ruokaviraston erityisasiantuntijat Terhi Jääskeläinen ja Sanna Varjus.

1. Koiran rekisteröintimaksu on 10e sähköisessä rekisteröinnissä ja 19 euroa paperilomakkeella tehtynä. Mitä Ruokavirasto tekee rahoilla?

Rahat menevät koirarekisterin ylläpitoon. Lain mukaan tällaisesta toiminnasta peritään sen kustannuksia vastaava maksu, viranomainen ei voi tehdä maksuilla voittoa.

2. Koirarekisterin yksi tarkoitus on ehkäistä pentutehtailua ja koirien laitonta maahantuontia. Miten Ruokavirasto käy laitonta koirakauppaa vastaan?

Ruokavirasto ei ole eläinten tunnistamista tai hyvinvointia valvova viranomainen, vaan tätä tehtävää hoitavat alueelliset ja paikalliset virkaeläinlääkärit. Ruokavirasto ohjaa valvontaa ja on esimerkiksi muiden viranomaisten mukana erilaisissa eläimiin liittyvän harmaan talouden torjunnan hankkeissa.

3. Pentutehtailulla tarkoitetaan säännöllistä kissojen tai koirien myytäväksi kasvattamista, jossa eläinten tarpeita laiminlyödään rahallisen voiton maksimoimiseksi. Kuinka koirarekisteri ehkäisee pentutehtailua?

Koirarekisteri ei itsessään vaikuta laittomaan toimintaan, mutta on mukana yhtenä työkaluna ehkäisyssä. Rekisteröinnillä halutaan tehdä näkyväksi ne toimijat, jotka myyvät huomattavia määriä koiria. Siihen, missä olosuhteissa koiria pidetään ja pennutetaan, voidaan parhaiten vaikuttaa koiran ostajien toiminnan muutoksella.

4. Onko jatkossa tulossa pysyvä vuosimaksu rekisteriä varten kuten aiemmin koiravero oli?

Ei.

5. Moni sekarotuisen koiran myyjä ilmoittaa rekisteröineensä pentunsa koirarekisteriin. Voiko tätä millään tarkastaa?

Asian voi tarkistaa ottamalla yhteyttä koirarekisterin asiakaspalveluun ja kysymällä onko pennun mikrosiru ilmoitettu rekisteriin vai ei, tai pyytämällä koiran haltijaa näyttämään vaikkapa kuvakaappauksen koirarekisterissä näkyvästä koiran tietojen yhteenvedosta. Kun olet ostamassa koiraa, tai se on muuten siirtymässä hallintaasi, sinun pitää saada koiran vanhalta haltijalta joko sähköisessä asioinnissa käytettävä koodi (ns. vaihtovarmenne) tai täyttää yhdessä koiran haltijuuden muutoslomake.

Avaa kuvien katselu Myös sekarotuiset koirat tulee siruttaa ja ilmoittaa koirarekisteriin tämän vuoden loppuun mennessä. Kuva: Tarja Nyyssönen / Yle

6. Moni kokee, että pentutehtailijat saavat tästä syyn nostaa pennun hintaa, kun laittavat myynti-ilmoitukseen että koira on rekisteröity Ruokaviraston rekisteriin, miten tätä kommentoitte?

Eri tahojen ylläpitämiä rekistereitä ns. rotukoirille ja myös muille koirille on ollut tähänkin asti, oleellista on lisätä ostajien tietoisuutta erilaisten rekisterien tarkoituksesta ja eroista.

7. Ensi vuonna tulee voimaan uusi laki eläinten hyvinvoinnista. Se tuo muutoksia muun muassa koiranäyttelyiden ja Kennelliiton kilpailuiden järjestäjille. Ruokaviraston ohjeessa sanotaan, että koiran tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla sekä ilmoitettu viranomaisrekisteriin. Eläimen kilpailuttaja tai näytteilleasettaja vastaa näiden velvoitteiden täyttymisestä. Miten tätä valvotaan?

Tämä kohta ohjeessa tarkoittaa sitä, että kilpailun tai näyttelyn järjestäjä ei ole vastuussa kyseisten tietojen varmistamisesta, vaan vastuu velvoitteen täyttämisestä on eläimen haltijalla. Ohje on tarkoitettu avuksi sekä eläinkilpailuja ja eläinnäyttelyitä järjestäville tahoille, että niihin osallistuville toimijoille, ja se käsittelee koirien lisäksi myös monen muun eläinlajin vaatimuksia. Koirien osalta säännös on uusi, joten halusimme muistuttaa velvoitteesta myös tässä ohjeessa.

8. Mitä tapahtuu, jos viranomainen toteaa koiratapahtumassa, ettei koira ole Ruokaviraston rekisterissä? Järjestäjä estää osallistumisen? Kennelliitto mitätöi tulokset? Sakkoja?

Säännöllistä viranomaisvalvontaa tapahtumissa ei ole, vaan valvontaviranomaiset valvovat kohteita ja tapahtumia omien resurssiensa ja priorisointiensa mukaisesti. Tapahtuman järjestäjä päättää omissa säännöissään, mitä vaatimuksia se osallistumiselle asettaa ja miten se puuttuu sääntöjensä rikkomiseen.

9. Kennelliitolla on jo noin 500 000 koiran tiedot. Miksi näitä tietoja ei voida suoraan siirtää Ruokavirastolle?

Tätä selvitettiin järjestelmää suunniteltaessa. Siirtoon ei päädytty, sillä se ei ollut järkevää kustannusten, vaadittavan työmäärän tai koirarekisterin avaamisaikataulun kannalta. Kennelliiton keräämät tiedot on kerätty eri tarkoitukseen, eivätkä Ruokaviraston koirarekisterin ja Kennelliiton tietosisällöt ole yhteneväiset.

Ruokavirasto on koonnut usein kysyttyjä kysymyksiä myös omille verkkosivuilleen.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin 9.10.2023 klo 23 saakka.