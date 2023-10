Makeaan veteen meressä uponneen purjelaivan omistaja saa yhä neuvoja aluksensa pelastamiseksi: ”Tänne olisi saanut tulla pumppaamaan”

Gerda-purjelaiva on surullisesti kallellaan Rauman Poroholman lomakeskuksen laiturissa. Alus on vaurioitunut pahasti. Omistaja Riku Räsäsen jatkosuunnitelmissa korostuu realismi.

Yrittäjä Riku Räsänen seisoo Poroholman lomakeskuksen rannassa hieman haikeana.

Yksi aikakausi on päättynyt, sillä hänen omistamansa Gerda-purjelaiva upposi yllättäen syyskuun puolivälissä. Aluksessa on toiminut ravintola, jossa on ollut muun muassa karaoke-iltoja.

Avaa kuvien katselu Rannassa oleva Gerda-laiva on vaikuttava näky merimaisemassa, vaikka se on nyt hörpännyt vettä. Kuva: Soila Ojanen / Yle

– Meressä oleva laiva upposi makeaan veteen. Sikäli erikoinen kohtalo purjelaivalle, sanoo Riku Räsänen.

Näin tapahtui, kun laivan kiinteä vesijohtoputki hajosi myrskyn takia syyskuisena yönä. Vesi valui laivan konehuoneeseen, jossa ei saa olla pumppuja. Se teki heti tuhojaan laivan sisuksissa. Alus kallistui pohjaan.

Korjaaminen olisi uuras urakka ja vaatisi valtavan taloudellisen panostuksen.

Ulkopuolisen vaikea tajuta tilannetta

Neuvoja on tullut jatkuvalla syötöllä, ja Riku Räsäsen mukaan moni tuntuu tietävän hyvin, miten laiva pitäisi pelastaa.

– Tänne olisi saanut tulla pumppaamaan. Ketään ei ole näkynyt.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Riku Räsäsen tietää, että alus on jo ehtinyt vaurioitua pahoin. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Räsästä harmittaa, että harvalla neuvojalla on käsitystä siitä, mikä vaurioituneen laivan tilanne oikeasti on.

Itse hän on realistina siirtänyt aluksen loppuhoidon raumalaiselle yritykselle.

– Timantti-Nieminen oy:llä on nyt päätösvalta jatkosta: se voi purkaa laivan tai vaikka lahjoittaa sukelluskohteeksi, Räsänen linjaa.

Poistamisen maksaa Poroholman Lomakeskus.

Vanhan purjelaivan kopio

Rauman Gerda on kopio vuonna 1868 valmistuneesta rahtipurjelaivasta, joka liikennöi 1930-luvulle asti.

Avaa kuvien katselu Alkuperäinen Gerda on kuvattu 1949. Se siirtyi purjehduskautensa jälkeen museoalukseksi. Kuva: Länsmuseet Gävleborg

Kopio on rakennettu vuosituhannen vaihteessa Gävlessä. Rauman Poroholmaan laiva siirtyi 2015.

Tieto aluksen onnettomuudesta kiiri myös Rauman ystävyyskaupunkiin Gävleen. Laivan päätyminen upoksiin on herättänyt sielläkin surullisia tunteita.

– Ymmärrän laivan tekijöiden tuskan, mutta tilanne ei ole helppo Raumallakaan. Laivan ylläpito ja korjaaminen on kallista puuhaa, arvioi amanuenssi Paula Kupari Rauman merimuseosta.

Sen yrittäjä Riku Räsänen tietää erityisen hyvin.

– Seitsemän vuotta Gerda ehti tuottaa iloa raumalaisille. Nyt vain kävi näin.

Voit keskustella aiheesta 5. lokakuuta kello 23 asti.