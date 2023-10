Maahan pudonnut kännykkä voi olla vaarallinen

Akkukäyttöisten laitteiden määrä kodeissa on kasvanut kovaa vauhtia. Samalla myös paloturvallisuuden kannalta vahdittavia laitteita on tullut enemmän.

– Itsekin kun katson työpöytääni, niin tässä on kaksi läppäriä, kaksi puhelinta, tabletti, ja sitten on kameroita ja muuta. Pystyisin itseltäni helposti luettelemaan kymmenen laitetta, joissa on litium-ioniakku. Jos palojen määrä on jonkin verran noussut, niin laitteiden määrä on noussut hirveästi, Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö sanoo.

Akkukäyttöisiä laitteita on syytä tarkkailla. Jos esimerkiksi puhelin alkaa kuumentua aiempaa enemmän tai ei lataudu enää normaalisti, laite olisi syytä käyttää tarkistettavana.

– Jos puhelin on vaikka turvonnut mutta toimii, ei pidä lähteä sellaisella ajatuksella, että antaa mennä eteenpäin, Lepistö sanoo.

Esimerkiksi laitteen putoaminen voi aiheuttaa akkuun vikaa, jota ei huomata. Siksi myös pudonnutta puhelinta kannattaisi tarkkailla.

– Kannattaa seurata, miten se käyttäytyy esimerkiksi seuraavan latauksen yhteydessä. Jos puhelin tuntuu niin kuumalta, että sitä ei pysty ladattaessa pitämään kädessä, jotain on pielessä.

Akkupalot ovat hankalia

Sattuessaan akkupalot ovat luonteeltaan hankalia. Litium-ioniakulla varustettujen laitteiden ongelma piilee siinä, että akku tuottaa syttyessään itse paloon tarvittavaa happea.

– Se aiheuttaa sen, että palo on nopea, ja sen sammuttaminen on melko hankalaa, Jukka Lepistö sanoo.

Onnettomuuksien ehkäisypalveluiden johdosta vastaava palopäällikkö Jani Kanerva Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta korostaa, että turvallisuuden vuoksi laitteita tulisi ladata palamattomalla alustalla.

– Paikan pitäisi olla sellainen, että jos akku kuumenee ja syttyy palamaan, siitä ei aiheutuisi isompaa vahinkoa.

Avaa kuvien katselu Palopäällikkö Jani Kanerva kehottaa lataamaan esimerkiksi puhelinta mieluiten päiväsaikaan, jolloin mahdollisiin vaaratilanteisiin voi reagoida ajoissa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Jos laite syttyy latauksessa tuleen, eikä paloa pysty itse hallitsemaan, pitäisi latausjohto saada irti seinästä, soittaa hätäkeskukseen ja rajoittaa palon leviämistä esimerkiksi sulkemalla ovet.

Esimerkiksi puhelinta ei Kanervan mukaan kannattaisi ladata yöllä, vaan mieluummin päiväsaikaan.

– Silloin pystyy reagoimaan, jos tapahtuu jotain.

Käytettynä ostettu laite voi olla vaurioitunut

Esimerkiksi käytettyihin sähköpotkulautoihin ja leijulautoihin liittyy Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistön mukaan ongelmia.

– Jos ostaa vaikka käytetyn sähköpotkulaudan, ei voi tietää, onko akku kolhiintunut edellisellä käyttäjällä. Ei voi tietää, miten elektroniikka on säilynyt. Siinä on harmaata aluetta, Lepistö kertoo.

Lepistöllä on parhaillaan tutkittavana käytettynä ostettu sähköpotkulauta, joka on ladattaessa syttynyt palamaan.

– Onni onnettomuudessa on ollut, että se on saatu nätisti sammutettua, eikä kiinteistölle tullut hirveästi vahinkoa.

Palojen määrä on yllättävän pieni

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan laitteet ovat nostaneet jonkin verran sähköpalojen määrää, mutta suhteellisesti määrän kasvu on yllättävänkin pieni.

Tilastotietoa on saatavissa pienelektroniikan akuista ja latureista aiheutuneista vaaratilanteista ja tulipaloista, joita pelastustoimen Pronto-tietokannan mukaan tapahtui 13 kappaletta vuonna 2019. Vuonna 2022 luku oli kivunnut 73:een.

Tukes teetti viime vuonna Taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa selvitettiin, ovatko suomalaiset kohdanneet lieviä vaaratilanteita käyttäessään sähkölaitteita. Haastattelututkimukseen vastasi 1 000 ihmistä, joista 35 prosentille oli sattunut onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita.

Suurimpaan osaan tilanteista liittyi akun tai laitteen kuumeneminen, ja tilanteet olivat sattuneet enimmäkseen laitetta ladattaessa tai käytettäessä.

