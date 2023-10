Yli 25 000 ihmistä jäi yllättäen ilman sähköä, ja se on Suomessa harvinaista – katkon syy saattoi olla sää

Espoossa tapahtui eilen iltapäivällä kaikkiaan noin neljä tuntia kestänyt laaja sähkökatko, jonka myötä pahimmillaan yli 25 000 kotitaloutta oli ilman sähköä.

Sähköt saatiin kokonaan toimimaan alkuiltaan mennessä, mutta tapahtumien syystä on puhuttu vielä varsin vähän. Mitä siis tarkalleen ottaen tapahtui ja miksi?

Sähköverkkoyhtiö Carunan sähköverkkojen käyttötoiminnan johtajan Jörgen Dahlqvistin mukaan suurjännitteisestä sähköjohdosta on löydetty kaksi vikapaikkaa, jotka ovat todennäköisesti aiheuttaneet sähkökatkoksen. Toinen vioista on korjattu tänään aamupäivän aikana, ja toista korjataan parhaillaan.

Toinen vioista on puhtaasti materiaaliin liittyvä. Toisessa vikapaikassa on hajonnut ylijännitesuoja.

– Toinen oli siis materiaalivika. Toisen on saattanut aiheuttaa esimerkiksi ukkonen, mutta se on spekulointia. Tapahtumaketjun tarkka kulku jää todennäköisesti ainakin osin epäselväksi. Sitä on vaikea aukottomasti todentaa, mikä on tapahtunut ensin ja mistä on mikäkin asia johtunut.

Dahlqvistin mukaan näin laajat sähkökatkot ovat harvinaisia. Vastaavia tapahtuu harvemmin kuin vuosittain.

Parannustoimia on jo tekeillä, sillä Espoon suurjänniteverkkoon on tulossa lähivuosina muutoksia.

– Se kokonaisuus ei suoraan liity tähän, mutta sen myötä riski vastaavan tapahtumiselle pienenee huomattavasti, Dahlqvist sanoo.

Voit keskustella aiheesta 5.10. kello 23:een saakka.