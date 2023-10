Poliisi tutki yllättäen Venäjän tyhjilleen jättämän pääkonsulaattirakennuksen Turussa

Poliisi on tutkinut Venäjän entistä pääkonsulaattia Turussa tänään keskiviikkona.

Venäjän pääkonsulaatin vuokrasopimus päättyi syyskuun lopussa rakennuksessa. Vartiovuorenkadulla Turun keskustassa sijaitseva rakennus vapautui tuolloin omistajalleen, eli valtion omistamalle Senaatti-kiinteistölle.

Suomi päätti heinäkuussa sulkea vastatoimena Suomen Pietarin pääkonsulaatin sulkemiselle Venäjän pääkonsulaatin Turussa lokakuun alkuun mennessä.

Senaatti-kiinteistö kertoi viime viikolla, että rakennus tarkastetaan, kun vuokrasopimus päättyy. Rakennukseen tehdään kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia.

Ylen saaman vihjeen mukaan poliisi oli rakennuksessa raskaassa suojaavassa varustuksessa. Senaatti-kiinteistön kiinteistökehityksen ja -myynnin johtaja Marko Härkönen sanoo, että varustus on normaali turvallisuustarkastuksissa.

– Se tietysti näyttää hurjalta, mutta varustus on ollut varmaan ihan normaali tällaiseen tarkastukseen. Oletan, että poliisi käy tila tilalta läpi rakennuksen, ettei sinne ole jäänyt mitään ylimääräistä. Tämä on normaali tarkastus toisen valtion edustajien tiloissa, mistä he ovat poistuneet käyttäjinä. Rakennuksen vuokraajana on ollut ulkoministeriö.

Muut kuin poliisi eivät kuitenkaan ole vielä rakennuksessa käyneet, kertoo Härkönen.

– Poliisi tekee siellä turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia. Emme odota, että sieltä mitään löytyy, mutta vasta tarkastuksen jälkeen vasta Senaatin oma henkilökunta ja konsultit tarkastavat rakennuksen ja miettivät sen käyttötarkoitusta ja arvoa.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa antavansa virka-apua Senaatti-kiinteistölle entisessä pääkonsulaatin rakennuksessa. Tilannekeskuksesta ei kommentoitu asiaa kuitenkaan enempää.