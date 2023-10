Näin Eurooppa on häviämässä sähköautokilpailun: Valmistajat ovat vähätelleet Teslaa ja kiinalaisia merkkejä, sanoo asiantuntija

Tänä vuonna liki joka kymmenes Euroopassa myyty sähköauto on kiinalainen. Tutkijan mukaan Euroopan autoteollisuudesta uhkaa hävitä satoja tuhansia työpaikkoja.

Espoon Tapiolassa sijaitsevan kauppakeskus Ainoan käytävillä on hiljaista. Vaatekauppojen ja kahviloiden välissä on liiketila, jossa kimaltelee kolme upouutta autoa.

Kyseessä on automerkki BYD:n näyttelytila. Kiinan suurin sähköautojen valmistaja aloitti maahantuonnin Suomeen viime toukokuussa.

Miten kiinalaisautot on otettu vastaan?

Avaa kuvien katselu BYD:n Suomen maajohtajan Michael Placen mukaan merkillä on jälleenmyyjiä Suomessa yhteensä 11. Kuva: Markku Rantala / Yle

– Se on vaihdellut. Osa ei koe, että voisivat olla asiakkaita, he ovat kenties tottuneet toisenmaalaisiin tai -merkkisiin autoihin. Osaa taas houkuttelee paikalle BYD:n pitkä tuotekehityshistoria, sanoo RSA Suomen BYD-maajohtaja Michael Place.

Placen mukaan autoja on Suomessa myyty tähän mennessä joitakin kymmeniä. Ensi vuonna yhtiö hakee neljän prosentin markkinaosuutta. Tavoitteena on saada liikenteeseen tuhat autoa.

Kiinalaiset sähköautot vyöryvät Eurooppaan

Vielä hetki sitten kaikki puhuivat Teslasta, mutta nyt myös kiinalaiset sähköautot valtaavat Euroopan markkinaa.

Tämän vuoden elokuussa joka viides EU.ssa myydyistä uusista autoista oli täyssähköinen. Elokuussa mitattuna EU-alueella oli myyty lähes miljoona täyssähköautoa tämän vuoden aikana. Tänä vuonna Euroopan myydyin auto on ollut sähköauto, Teslan Model Y.

Kiinalaisautojen markkinaosuus Euroopassa on tänä vuonna noussut 8,2 prosenttiin, kun se vielä viime vuonna oli 3,9 prosenttia. Euroopan komissio arvioi kiinalaisautojen määrän nousevan 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Euroopan komissio aloitti syyskuussa tutkinnan siitä, tuoko Kiina sähköautoja Eurooppaan keinotekoisen halvalla. Komission mukaan kiinalaiset sähköautot ovat noin 20 prosenttia edullisempia kuin eurooppalaiset mallit.

Avaa kuvien katselu BYD:n Atto 3 malli noussee maajohtaja Michael Placen mukaan suosituimmaksi merkin malliksi Suomessa vuoden loppuun mennessä. Kuva: Markku Rantala / Yle

VTT:n erikoistutkija Marko Paakkinen pitää liian järeitä vastatoimia Kiinaa kohtaan riskinä.

– Monilla eurooppalaisilla valmistajilla on vahva Kiina-riippuvuus. Euroopasta viedään paljon Kiinaan ja toisaalta myös eurooppalaisilla valmistajilla on vahvat alihankintaketjut Kiinassa.

Paakkisen mukaan Kiina voittaa paitsi tuotantokustannuksissa, myös akuissa. Kiina hallitsee akkujen arvoketjua, sillä merkittävä osa maailman akuista valmistetaan Kiinassa.

– Kiinalaiset testaavat tuotteitaan EU-markkinoilla ja käyttävät sitä ponnahduslautana päästäkseen suljetummille Yhdysvaltojen markkinoille, sanoo Saksan autoteollisuutta tutkinut Marie Krpata ranskalaisesta Institut français des relations internationales -instituutista.

Suomeen kiinalaisautojen aalto on vasta rantautumassa. Tällä hetkellä BYD:n ohella Suomeen autojaan tuovat Maxus ja Voyah. Lisäksi Hedin Automotive tuo Ruotsista Suomeen Ruotsissa rekisteröityjä MG-merkin autoja.

Eurooppaa keskittyy kalliimpiin malleihin, mutta Kiina kirii kannoilla

Jos Kiina kilpailee hinnoilla, mitä eurooppalaisille autonvalmistajille jää?

– Spekulaatioita on monenlaisia. BMW:n toimitusjohtaja sanoi hiljattain, että eurooppalainen valmistus saattaa keskittyä premium-autoihin ja volyymimallit jätettäisiin kiinalaisille, Paakkinen sanoo.

Ranskalaistutkija Marie Krpatan mukaan Euroopan maista erityisesti Saksa pitää kiinni kalliimmista automalleista.

– Saksa on tähdännyt siihen, että suurin osa maailman premium-autojen tuotannosta on Saksassa. Saksa on tähän mennessä turvannut asemansa, sillä kalliimpia autoja voi myydä vähemmän ja voitot ovat silti suuria. Nyt kiinalaiset tulevat perässä omilla premium-malleillaan, Krpata sanoo.

Kiinalaisten autojen tuonti Saksaan kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 75 prosenttia. Samalla saksalaisten ajoneuvojen ja niiden osien myynti tippui 21 prosenttia.

VTT:n Marko Paakkinen pitää pelkkiin kalliimpiin premium-malleihin keskittymistä riskinä.

Avaa kuvien katselu BYD:n autoja on Suomessa myynnissä kolmea eri mallia. Kuva: Markku Rantala / Yle

– Jos volyymimalleista luovutaan kokonaan, niin kyllä se tarkoittaa aika isoa myyntimäärien pudotusta ja viennin muuttumista tuonniksi.

Miten Eurooppa päätyi tähän tilanteeseen?

Paakkisen mukaan Eurooppa on sulkenut silmänsä kehitykseltä ja hidastellut.

– Eurooppalaisten valmistajien toimesta on vähätelty Teslan ja kiinalaisten valmistajien toimintaa. Ne ovat saaneet rauhassa kehittää omia tuotteitaan ilman kilpailua ja sen oppimiskäyrän myötä ovat oppineet tuottamaan kustannustehokkaasti.

Autoteollisuudesta uhkaa kadota satojatuhansia työpaikkoja

Autoteollisuus työllistää EU-alueella kolme miljoonaa ihmistä. Jos epäsuorat työpaikat lasketaan mukaan, työllistää autoala kaikkineen yli 13 miljoonaa ihmistä. Se on seitsemän prosenttia koko EU-alueen työllisyydestä.

Luku voi pienentyä lähivuosina, sillä EU haluaa päästä eroon uusista polttomoottoriautoista osana vihreän siirtymän strategiaa. Samalla se pakottaa oman autoteollisuutensa lisäämään sähköautojen tuotantoa.

EU-alueella ei kuitenkaan kyetä tuottamaan tarpeeksi edullisia sähköautoja riittävän nopeasti.

Avaa kuvien katselu Kuvassa saksalaisen automerkki BMW:n sähköauto. Kuva: Laurent Sanson / AOP

– Eurooppalaiset autovalmistajat tekevät tuottoa kalliilla autoillaan, mutta todellisuudessa normaali ihminen ei sellaista autoa pysty ostamaan. Saksalainen autoteollisuus on vahvasti läsnä Kiinassa. Se tuo heille lyhyellä tähtäimellä paljon etuja, mutta pitkällä aikavälillä ei tiedetä, mitä se tekee eurooppalaiselle tuotannolle.

Marie Krpatan mukaan sähköautojen tuotanto muuttaa koko autoteollisuuden rakennetta ja tuotantomääriä. Myös alan työpaikat muuttuvat.

Krpata arvioi, että autoteollisuudesta uhkaa kadota satojatuhansia työpaikkoja.

– Pian tarvitaan koodareita, insinöörejä ja kemistejä. Osaamisprofiilit ovat aivan erilaisia kuin aiemmin.

Harvalla on edelleenkään varaa ostaa Euroopassa tehtyä sähköautoa

EU-maat ovat pyrkineet tukemaan sähköautojen hankintaa erilaisin tukitoimin, kuten sähköautojen hankintatuilla.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut Ranskan alkavan tukea pienituloisia kotitalouksia mahdollisuudella hankkia Euroopassa tuotettu sähköauto sadan euron kuukausimaksulla.

Ranska on myös ilmoittanut tavoitteekseen valmistaa miljoona sähköautoa ja avaavansa neljä akkutehdasta vuoteen 2027 mennessä. Autoryhmä PSA:n ja Totalin perustama yhteisyritys ACC aloittaa akkujen tuotannon Ranskassa lähivuosina.

Myös autojen kohdalla on lähdetty haastamaan kiinalaisia. Ranskalaismerkki Citroën julkisti lokakuussa uuden, Euroopassa suunnitellun ja valmistetun edullisemman hintaluokan sähköauton.

Marko Paakkiselle tämä luo toivoa eurooppalaisen autonvalmistuksen tulevaisuudesta.

– Itse olin eniten huolissani ranskalaisista, mutta sieltä alkaa nyt selvästi tulla ulos pidemmän aikavälin ratkaisuja kilpailuun sähköautojen tulevaisuudesta. Saksalaiset ovat kuitenkin pulassa lähivuosina, jos eivät saa vauhtia muutokseen.

Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley tutustui Shanghain automessuilla Wuling Hongguang Mini -sähköautoon vuonna 2021.

