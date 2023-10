Tutkija huumerikollisuudesta: Pelko ja hätäiset vertailut eivät ole hyviä lähtökohtia ratkaisuille

Poliisi paljastama laaja huumausaineiden levitysorganisaatio on Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan tutkijan Markus Kaakisen mukaan samaan aikaan tavanomainen ja poikkeuksellinen.

– Tavanomaista on valitettavasti se, että huumausainekauppa ja järjestäytynyt rikollisuus on kansainvälistä, ylirajaista toimintaa ja tietystikin kaikessa Suomessa käytävässä huumekaupassa on käytännössä kansainvälisiä toimijoita jossain roolissa, Kaakinen kertoo.

Yleensä maahantuonnista vastaa kansainvälinen rikollisjärjestö ja jakelusta vastaavat täällä paikalliset rikollisjärjestöt.

– Tässä on poikkeuksellista se, että selvästi yritettiin rakentaa Suomeen paitsi huumausaineiden maahantuontia niin myös jonkinlainen oma jakeluorganisaatio. Sekään ei sinänsä ole aivan poikkeuksellista, että tällaista koitetaan. Myös muut kuin ruotsalaiset verkostot ovat tällaista koittaneet, mutta kuitenkin kokoluokka on iso, Kaakinen kertoo.

Suomessa uusia toimijoita

Tilanne katujengien ja huumerikollisuuden osalta on Suomessa Kaakisen mukaan muuttunut.

– Meillä on uudenlaisia toimijoita, jotka ovat järjestäytyneitä, täyttävät keskusrikospoliisin järjestäytyneen rikollisuuden määritelmän. On uusia toimintatapoja, hän toteaa.

Hän muistuttaa, että Suomessa on nähty ”systeemisiä muutoksia” 1990-luvulla kun liivijengit tulivat, ja nyt kenttä on muuttumassa uusien rikollisryhmien kautta.

Suomalaisten ei kuitenkaan kannata menettää yöuniaan rikollisjärjestöjen takia.

– Katujengien tekemä rikollisuus on kokonaisrikollisuudesta pieni osa, ja ne eivät suoraan uhkaa radikaalisti yksittäisten kansalaisten turvallisuutta, mutta samaan aikaan huolet liittyvät siihen, kasvaako se, koveneeko se, kansainvälistyykö se, Kaakinen toteaa.

Avaa kuvien katselu Poliisin kuva tilanteesta, jossa epäillään huumeiden kuljetusta. Kuva: poliisi

Suomi ei ole automaattisesti Ruotsin tiellä

Epäiltyjen joukossa on poliisin mukaan useita kansalaisuuksia: epäiltyjä on Ruotsista, Suomesta, Isosta-Britanniasta, Somaliasta, Serbiasta, Norjasta, Irakista, Ukrainasta, Kosovosta ja Turkista. Kiinnostusta on herättänyt se, että osalla epäillyistä on kontakteja väkivaltaiseen ruotsalaiseen Dödspatrullen-katujengiin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita Kaakisen mielestä sitä, että Dödspatrullen-jengi olisi järjestönä Suomessa tai että se pyrkisi Suomeen.

Ruotsin jengiväkivaltatilanne on paljon pahempi kuin Suomessa, eikä jengiväkivalta automaattisesti tule rajan yli Suomeen. Suomessa pitää silti varautua riskeihin.

– Olisi virheellistä tuudittautumista ajatella, että mitään riskejä ei siihen liittyisi, mutta vertailu Ruotsiin on haastavaa. Ruotsin ongelmat ovat niin pahoja, että ei vastaavia nähdä muissakaan Ruotsin naapurimaissa tai sellaisissa eurooppalaisissa maissa, joissa on vahvaa alueiden välistä epätasa-arvoa tai paljon marginalisoituneita ryhmiä tai samanlaista maahanmuuttoa kuin Ruotsissa, Kaakinen toteaa.

Hän korostaa, että pelko ja hätäiset vertailut eivät ole hyviä lähtökohtia kriminaalipolitiikalle. Toisaalta ei pidä myöskään ajatella, että tällaiset ongelmat eivät koskettaisi meitä millään tavalla.

– Kannattaa seurata mitä Ruotsissa tapahtuu, mutta vertailu Ruotsiin silloinkin, jos ruotsalaisia verkostoja siirtyy tänne, ei tarkoita Ruotsin väkivallan siirtymistä sellaisenaan meille.

Kaakinen muistuttaa, että Suomessa puhutaan nyt kansainvälisistä rikollisverkostoista ja huumausainerikoksista, koska poliisi onnistui estämään suuren operaation.

– Varmasti jatkossakin täytyy olla hereillä.

Huumausaineiden käyttö on ollut Suomessa nousussa. Kaakinen arvioi, että sinne missä on kysyntää, pyritään tuomaan myös tarjontaa.

– Ihmettelisin jos se ei lainkaan houkuttelisi erilaisia toimijoita.