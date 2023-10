Ruotsalaistoimittaja syyttää koulua ja keveitä rangaistuksia väkivallasta: ”Nuorisorikolliset kutsuvat nuorisokoteja Playstation-leireiksi”

Ruotsissa keskiluokkalaisen asuinalueen idylli järkkyi viime viikolla pahasti, kun 18-vuotias rap-artisti ammuttiin urheilukentän parkkipaikalla Tukholman eteläpuolella. Ammuskelu tapahtui seitsemältä illalla, jolloin urheilukentällä oli lapsia ja nuoria harjoittelemassa.

Myös Suomesta 18 vuotta sitten Ruotsiin muuttaneen Pamela Taivassalon tytär oli tapahtuma-aikaan urheilukentällä jalkapalloharjoituksissa. Ruotsin radion ohjelmapäällikkönä työskentelevä Taivassalo kuvaa tilannetta Svenska Ylen Slaget efter tolv -ohjelmassa.

– Tuntui epätodelliselta, kun poikani sanoi, että minun tulisi soittaa tyttärelleni, ja että urheilukentällä on ammuttu. Kun tavoitin tyttäreni, he istuivat pukuhuoneessa. Ympäriltä kuului paljon itkua ja tunnelma oli kammottavaa.

Taivassalon tyttären jalkapallojoukkue ei nähnyt itse murhaa. Tytär kertoi kuitenkin nähneensä, miten ammutun miehen ystävä juoksi heitä vastaan parkkipaikalla, heittäytyi asfaltille ja vain huusi hallitsemattomasti tuskaansa pois.

Ampumisen jälkeen Taivassalo päätti, että hän muuttaisi perheen kanssa pois alueelta. Myöhemmin hän tajusi, että muuttaminen tarkoittaisi jengien voittoa.

Yli miljoona näyttökertaa

Dagens Nyheterin (DN) mukaan on tavallista, että vakavia väkivallantekoja kuvataan, ja että kuvattuja videoita levitetään nuorten suosiossa olevissa somepalveluissa, kuten Tiktokissa. Niin kävi myös 18-vuotiaan räppärin tapauksessa. Teosta levinneet videot keräsivät yli miljoona näyttökertaa 12 tunnissa.

– Videot väkivallasta leviävät nopeasti Tiktokissa, ja kaikki tietävät kuka kukin on. Esimerkiksi jalkapallokentällä tapahtuneessa murhassa kaikki tiesivät heti, että uhri oli räppäri ja mille jengille hän oli toiminut juoksupoikana, Taivassalo sanoo.

DN:lle puhuneen poliisin Martin Lazarin mukaan Tiktokissa julkaistut videot ovat rikollisjengeille tapa houkutella lisää nuoria jengeihin.

– Videoissa voidaan kuvata jengiväkivaltaa, tai sitten kyseessä voi olla musiikkivideo, jossa jengien vihollisia haukutaan. Tämä auttaa jengejä nuorten rekrytoinnissa, Lazar sanoo.

– Kaikkia ei välttämättä kiinnosta jengeihin liittyminen, mutta sekin riittää, että aina joku ottaa klippien julkaisijoihin yhteyttä.

Tukholman poliisissa nuorisorikostutkijana toimiva Luay Mohageb arvioi viime viikolla Ylelle, että Ruotsiin viime vuosina rantautunut gansta rap -aalto on vallannut Ruotsin nuorisokulttuurin täysin, ja saanut monet nuoret ihannoimaan rikollista elämäntyyliä. Hänen mukaansa jengeihin liittyvät nuoret ovat tavallisesti alueilta, joilla esiintyy paljon rikollisuutta ja vakavaa sosiaalista syrjäytymistä. Nyt kuitenkin tavalliset keskiluokkalaisista perheistä tulevat nuoret ovat aktiivisesti alkaneet hakeutua jengeihin.

Myös Lazarin mukaan jengien lupaukset nopeasta rikastumisesta, yltäkylläisestä elämästä, nopeista autoista, juhlista ja luksuslomista puhuttelevat etenkin syrjäytymisriskissä olevia nuoria.

– On surullista, ettei ihmishenki enää ole näille nuorille minkään arvoinen. Nuoret saattavat huonossa koulussa opiskelun ja epävarman tulevaisuuden sijasta valita rikollisen elämän, joka tarjoaa nopeita autoja, kauniita naisia ja kasoittain rahaa. Monet vaikuttavat kokevan, että se on siistiä ja tavoittelemisen arvoista, Taivassalo toteaa Svenska Ylelle.

Miten väkivalta saadaan loppumaan?

Ruotsissa kiihtynyttä jengiväkivaltaa ja nuorten kasvanutta osuutta raaoista väkivallanteoista ruodittiin tällä viikolla Bettina Sågbomin luotsaamassa Slaget efter tolv -keskusteluohjelmassa.

Ohjelmassa vieraili Ruotsin radiossa ohjelmapäällikkönä toimivan Pamela Taivassalon lisäksi Svenska Dagbladetin toimittaja Paulina Neuding. Neuding on koulutukseltaan juristi, ja hän kirjoittaa usein maahanmuuttoa, integraatiota ja ihmisoikeuksia koskevista kysymyksistä.

Ohjelmassa Neuding toteaa, että Ruotsin koulujärjestelmä on yksi osasyy siihen, että tilanne on nyt niin vakava.

– Ongelma ruotsalaisessa koulujärjestelmässä on se, että se on liian edistysmielinen. On hyvin tärkeää, että tämä huomioidaan Suomessa, sillä teilläkin koulua ollaan kehittämässä samaan suuntaan, Neuding katsoo.

Edistysmielisyydellä Neuding tarkoittaa montaa asiaa. Kouluissa ei hänen mukaansa ole kuria tai järjestystä. Opettajilla on hyvin heikko asema, eikä lapsia saa loukata vaatimalla, että he käyttäytyisivät asiallisesti tai kunnioittaisivat opettajia tai muita oppilaita.

– Ruotsissa on vastikään julkaistu kirja, joka osoittaa juuri kuinka kaoottinen Ruotsin koulujärjestelmä syrjäytyneillä alueilla on, ja sen, kuinka valtavia ongelmat ovat. Koulut ovat eriarvoistuneet ja tietyissä kouluissa käy erittäin vakaviin rikoksiin syyllistyneitä lapsia.

Neudingin mukaan Ruotsin koulujärjestelmä pitäisi rakentaa uusiksi.

– Meidän tulisi palata klassiseen pedagogiikkaan ja perinteiseen näkemykseen kurista ja järjestyksestä. Tätä gangsterikulttuuria ei saa enää kohdella pehmeästi, eikä kouluun pitäisi olla mahdollista tulla jengin vaatteissa.

Taivassalo on Neudingin kanssa samoilla linjoilla.

– Koulun täytyy olla auktoriteetti, kuten se oli myös Suomessa ennen viimeisimmän opetussuunnitelman voimaantuloa. Suomi on tällä hetkellä juoksemassa kasvot edellä seinää päin, aivan kuten Ruotsissa tehtiin noin kymmenen vuotta sitten, Taivassalo sanoo.

Nuorisokodit eivät toimi

Ruotsalaistoimittajien keskusteluissa nousivat esille nuorisorikollisten vähäiset rangaistukset.

Lisäksi Ruotsin poliisin viime vuonna julkaiseman tilaston mukaan vain neljännes rikollisjengeihin liittyvissä ammuskeluista johtaa tekijöiden tuomioon.

– Nuorten tekemissä rikoksissa kiinnijäämisen riski on matala, ja rangaistukset ovat olemattomia. Se on johtanut siihen, että meillä on nyt hyvin nuoria palkkamurhaajia kaduilla. Kaikkeen tähän liittyy vielä eräänlainen gangsterikulttuuri. Nuoria, jotka ovat halukkaita tappamaan, on jonoiksi asti, Neuding kertoo.

– On hyvin mielenkiintoista, että tänä päivänä saa naisia, jos on murhaaja. Tässä gangsterikulttuurissa sen koetaan nostavan ihmisen asemaa. Tämä on täysin uusi tilanne.

Ennen Ruotsissa jopa alle 21-vuotiaat saivat lievennettyjä rangaistuksia muihin nähden, Neuding kertoo. Lakia päätettiin hänen mukaansa muuttaa, jotta nuorten tekemät vakavat rikokset vähenisivät. Paradoksaalisesti lakimuutos on johtanut siihen, että jengeihin palkataan yhä nuorempia ihmisiä, Neuding toteaa.

Jos alaikäinen tekijä lopulta tuomitaan, voidaan hänet sijoittaa nuorisokotiin korkeintaan neljäksi vuodeksi. Neudingin mukaan nuorisokodit eivät ole vastineita vankiloille.

– YK:n yleissopimus lasten oikeuksista on Ruotsissa laki, eikä heitä saa lukita huoneisiinsa. Heidän täytyy saada omat tablettitietokoneet, koska muuten heidän ihmisoikeuksiaan loukataan. He katsovat paljon televisiota ja pelaavat videopelejä. Nuorisorikollisten keskuudessa näitä nuorisokoteja kutsutaan ”Playstation-leireiksi”, Neuding kuvailee.

Kun nuoret vapautuvat, sijoitetaan heidät Neudingin mukaan tavallisiin kouluihin.

– Yksikään vanhempi ei halua, että heidän lapsensa käyvät samaa koulua näiden rikollisten kanssa.

Taivassalo näkee Ruotsin nykyisessä järjestelmässä toisenkin nurjan puolen.

– Jos nuori haluaa tosissaan liittyä jengiin, kannattaa hänen jopa hakeutua nuorisokotiin. Siellä hän saa kaikkien tarvittavien jengiyhteyksien lisäksi mehua ja pullaa.

Ongelmat kumpuavat epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta

Neudingin mukaan Ruotsin ongelmat kumpuavat nyt sosiaalisesti syrjäytyneiltä alueilta, jotka ovat kehittyneet epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan vuoksi.

– Naapurimaana teidän on hyvin tärkeä ymmärtää, että maahanmuutto Ruotsiin oli pitkään hyvin kattavaa. Tiettyjä alueita täytettiin maahanmuuttajilla samalla kuin ongelmat alkoivat yleistyä.

Neudingin mukaan Ruotsissa ajateltiin pitkään, että ruotsalaiset ovat moraalisesti naapurimaitaan parempia, koska maa harjoitti avointen sydänten politiikkaa. Menettelyä tukivat kaikki poliittiset puolueet.

– Ruotsissa haluttiin kauan kiistää, että tilanne oli kehittymässä näin vakavaksi. Ongelmien esiin nostamista ei pidetty hyvänä asiana ja se tulkittiin rasismiksi. Nyt siitä ollaan pikku hiljaa käynnistämässä keskusteluja.

Neuding on itse maahanmuuttajaperheestä. Hän näkee, että maahanmuuttajien integraatio on haastavaa, sillä Ruotsi on yksi maailman osaamisintensiivisimmistä talouksista.

– On tavallaan surullista, että tilanteeseen puututaan vasta nyt, kun väkivalta on alkanut vaikuttaa myös keskiluokkalaisten perheiden elämään.