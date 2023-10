Palkkasotkuissa velloneella Sarastialla ongelmia myös Kanta-Hämeessä – hyvinvointialue kyllästyi jatkuviin häiriöihin

Oma Hämeessä mitta tuli täyteen. Hyvinvointialueella on ollut talous- ja henkilöstöhallinossa jatkuvasti ongelmia.

Sarastia on tuottanut talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Yhtiö ei ole päässyt eroon ongelmista, joten hyvinvointialue haluaa vaihtaa palveluntuottajan.

Uudet hyvinvointialueet ottivat vetovastuun sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta tämän vuoden alussa. Odotettavissa oli, että muutos ei tapahdu kivuttomasti.

Oma Hämeen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja on tuottanut Sarastia. Yhtiön palvelutuotannossa on hyvinvointialueen tiedotteen mukaan ilmennyt jatkuvasti palveluihin liittyviä ongelmia. Nyt Oma Hämeen mitta on tullut täyteen, ja se haluaa vaihtaa palveluntuottajan.

Talous- ja henkilöstöhallinnon häiriötilanteiden lisäksi puutteet ovat kuormittaneet lähihoitajia. Konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savola kertoo Oma Hämeen tiedotteessa, että hyvinvointialueen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos palvelut eivät toimi.

– Oli odotettavissa, että luovuttavien organisaatioiden talous- ja henkilöstöhallinnon yhdistämisessä ilmenee puutteita ja häiriöitä hyvinvointialueen käynnistämisvaiheessa. Mutta tässä vaiheessa vuotta ei ole kohtuutonta edellyttää, että palvelut toimivat sujuvasti.

– Ongelmia palkanmaksussa ja taloushallinnossa esiintyy edelleen, tikettien käsittely on ruuhkautunut ja palvelupyyntöihin vastaaminen on viivästynyt, Savola jatkaa.

Sarastialla on ollut paljon ongelmia muun muassa palkanmaksussa Helsingissä.

Aluehallitus päättää uudesta palveluntuottajasta

Oma Hämeessä on pohdittu eri vaihtoehtoja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ongelmiin.

– Vaihtoehtoina olivat palveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi tai ulkopuolinen palveluntuottaja. Molemmissa vaihtoehdoissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Lopulta päädyimme laajan ja monipuolisen harkinnan jälkeen esittämään palveluntuottajaksi Provincia oy:tä, henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård-Madsen sanoo tiedotteessa.

Provincia tuottaa julkisyhteisöille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Päijät-Hämeen alueella.

Puntaroidessaan asiaa Oma Häme on tarkastellut muun muassa kustannuksia, aikataulua ja henkilöstön saatavuutta sekä muita riskejä. Aluehallitus päättää 9. lokakuuta palveluntuottajan vaihtamisesta.

Oma Hämeeseen kuuluu 11 kuntaa, ja hyvinvointialueella on noin 6 500 työntekijää.