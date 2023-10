Mikä on Tampereen Stockmannin kohtalo? ”Me pysymme ja nimi pysyy”, sanoo kauppakeskusjohtaja

Vuonna 1862 perustetun kauppaketjun tulevaisuudesta on oltu viime aikoina myös huolissaan. Tampereen Hulluilta Päiviltä tavoitetut asiakkaat sanovat, että konsepti kuuluu keskustan katukuvaan.

Stockmannin tulevaisuus on herättänyt paljon keskustelua pääkaupunkiseudulla. On jopa herännyt kysymyksiä siitä, onko brändillä tulevaisuutta.

Pitkään Tampereella asunut Kaarina Lyra jakaa huolen. Hän kertoo kulkevansa tavaratalon läpi päivittäin.

– On tärkeätä, että on kauppa jonne pääsee sisälle. Täällä tapaa ihmisiä, tämä on sellainen kohtaamispaikka. Aina näkee jonkun tutun. Siihen sosiaalisuuteen ei verkkokauppa pysty, Lyra huomauttaa.

Hänen mukaansa Stockmann on olennainen osa kaupunkia.

– Sääli on, jos se täältä poistuisi. Stockmann kuuluu Tampereelle, se on paikallinen maamerkki. Tuotteet ovat joskus ehkä vähän kalliita, mutta ovat ne sitten hyviäkin, Lyra sanoo.

Avaa kuvien katselu Kaarina Lyraa harmittaisi, jos Stockmannia ei olisi Tampereen Hämeenkadulla. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kauppa kuuluu katukuvaan

Hämeenlinnalaiset Ritva ja Seppo Heikkilä ovat huomioineet myös hintatason. He pitävät sitä joskus hivenen kalliina. Vastaavasti he pitävät Stockmannin monipuolisuudesta.

Avaa kuvien katselu Ritva ja Seppo Heikkilä arvostavat Stockmannin monipuolisuutta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Me tulemme 60 kilometrin päästä, joten ihan joka päivä emme asioi. Silloin kun käymme Tampereella, käymme kyllä, Seppo Heikkilä sanoo.

– Stockmann kuuluu katukuvaan. Vaikea ajatella, että tässä olisi joku muu kauppa eri nimikkeellä, Ritva Heikkilä jatkaa.

Avaa kuvien katselu Nea Miettinen ja Tytti Lahtinen arvostavat Stockmannin kosmetiikkatarjontaa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tamperelainen Nea Miettinen ja lahtelainen Tytti Lahtinen olivat juuri käyneet Hulluilla Päivillä. Nuoret naiset kertovat käyvänsä Stockmannilla muutenkin.

– On tiettyjä tuotteita, joita tulee ostettua. Esimerkiksi meikkipuolella on paljon laatua. Suomesta puuttuvat kosmetiikkapuolen erikoisliikkeet, ja siihen Stockmann tarjoaa hyvän vaihtoehdon, he sanovat.

Stockmann on käsite

Tamperelaiset Rebecca ja Ville Kero nostavat Stockmannin jopa käsitteeksi. He ymmärtävät, että brändi mielletään osaltaan hieman konservatiiviseksi.

– Voi siinä olla perää! On se saattanut mennä niin, että kun ikää on tullut enemmän ja lompakkoon on tullut enemmän täytettä, on jo paremmin varaakin lähteä Stockmannille ostoksille, Rebecca Kero nauraa.

Avaa kuvien katselu Ville Kero ei ole erityisen innokas shoppailija. Rebecca Kero on sitten senkin edestä, käy ilmi pariskunnan kanssa jutellessa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tampereen tavaratalon johtaja Päivi Itkonen-Melartin vastaa kysymyksiin keskeltä Hulluja Päiviä. Hän vakuuttaa, ettei Stockmann ole lähtemässä mihinkään.

– Me pysymme ja nimi pysyy. Olemme olleet Tampereella vuodesta 1957, ja täällä on tällä hetkellä myönteinen pöhinä. Areena on tuonut uusia asiakkaita, samoin ratikka, Itkonen-Melartin sanoo.

Tämän vuoden puolella konsepti on laajenemassa ravintolamaailmalla.

– Kauneus, koti ja muoti. Niiden kehittyminen on olennaista jatkossakin. Myös kumppanit ovat tärkeitä, ruokakauppa on yksi ja second hand-toimintaa löytyy yläkerrasta, muun muassa, hän kuvailee.

Kilpailu kehittää kaikkia

Tamperelaiset ovat Itkonen-Melartinin mukaan aktiivisia antamaan palautetta.

– Noin kaksisataa avointa palautetta tulee joka viikko. Moni on kysellyt, että ettehän te olette lähdössä mihinkään?

Hän ei ole huolissaan kauppojen kasvaneesta kilpailutilanteesta Tampereella.

– Kilpailu kehittää ihan kaikkien toimintaa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Tampereen Stockmannin tavoitteena on olla monikanavainen kauppa, ei klassinen kivijalkakauppa, sanoo johtaja Päivi Itkonen-Melartin. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Mikä on sitten kivijalkakaupan tulevaisuus? Päivi Itkonen-Melartin haluaa päivittää käsitettä.

– Stockmann ei ole perinteinen kivijalkakauppa, vaan monikanavainen kauppa. Uskon siihen myös tulevaisuudessa, hän sanoo.