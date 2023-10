Miljoonien stadionhanke kaatui Oulussa – hankkeen vetäjä: ”jos olisi tiedetty, että tulee näin takkuista, olisi pitänyt jättää tekemättä”

Jalkapallon Veikkausliigan kautta aiotaan pidentää, eikä Oulussa ole tällä hetkellä liigan vaatimuksia täyttävää pelipaikkaa kauden ensimmäisille kuukausille. Lähivuosina liigakauden on tarkoitus alkaa jo maaliskuussa.

Muun muassa tämän vuoksi Oulun Heinäpäähän kaavailtiin jalkapallostadionia AC Oulun uudeksi kotikentäksi. Hanke kuitenkin keskeytettiin, ja nyt on epäselvää, miten ja missä AC Oulun kotipelit tullaan tulevaisuudessa järjestämään.

Kysyimme OTC stadion Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Kaismolta sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilältä, että mitäs nyt?

Tähän kohtaan jalkapallostadionia suunniteltiin. Ensimmäinen kuva: Rami Moilanen / Yle. Havainnekuva: Katarauna Consulting / Arktes Oy / Oulun Kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, mitä kaupunki aikoo tehdä?

– Eilen oli murheellinen ilta, kun kuulimme päätöksen. Olemme sopineet ensi viikolle tapaamisen AC Oulun taustahenkilöiden kanssa. Yhdessä lähdemme miettimään, millainen tulevaisuuden ratkaisu voisi olla. Pohjoisessa on vielä keväälläkin hyvin lumiset olosuhteet ja silloin alustan pitäisi olla tekonurmi. Kartoitamme nyt vaihtoehtoja.

Voisiko Raatin stadionia kehittää niin, että se palvelisi jalkapalloa myös tulevaisuudessa?

– Sitä on mietitty vuosien varrella. Tosiasia on, että Raatin stadionilla on myös yleisurheilukenttä. Tällaisia korkeamman laatutason yleisurheilukenttiä ei ole Oulussa muualla kuin Raatissa. Heittolajeja täytyy olla mahdollista suorittaa kilpailuolosuhteissa Raatissa. Yksinkertainen lopputulos on, että keinonurmi-alustalla ei voida heittää esimerkiksi keihästä tai moukaria. Siltä osin Raatti ei ole ratkaisu.

OTC stadion Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Kaismo, nousseet kustannukset johtivat tähän. Mitä tuumaat, oliko rahoitus alun alkaenkaan vakaalla pohjalla?

– Rahoitus oli täysin vakaalla pohjalla. Yksityisen puolen rahoitus on ollut kasassa koko ajan, myös aavistuksen verran tai voisi sanoa, että aika reilustikin kohonneisiin kustannuksiin. Valtuuston tekemä päätös alkuvuodesta takasi sen, että myös julkisen rahoituksen osuus oli taattu. Mutta kun puhutaan, että stadionia olisi päästy tekemään noin 1,5 tai 2 vuoden päästä, niin kustannukset ehtisivät mahdollisesti kasvaa vielä reilusti.

Valitusmahdollisuus kuuluu prosessiin. Ettekö hanketta jalalle laittaessa olleet varautuneet siihen, että valituksia voi tulla ja hanke venyy?

– Tottakai sitä oli mietitty. Kyseessä on kuitenkin paikka, jossa on 40 vuotta pelattu jalkapalloa Oulussa. Siellä pelataan tälläkin hetkellä, kun tekonurmi ja viereiset luonnonnurmet ovat käytössä. Ollaan tietysti sitä mietitty, mutta kyllä tämä vastustus yllätti. Lähtien siitä, että alkuun vaadittiin linnustoselvitystä alueella, jossa pelattu on jo pelattu vuosikymmeniä.

Mika Penttilä, mikä vaikutus sillä on Oululle, jos täällä ei AC Oulun kotipelejä päästä pelaamaan?

– Se ei ole oikeastaan edes vaihtoehto pidemmällä tai edes lyhyellä aikataululla. Kyllä meidän tahtotila on saattaa meidän olosuhteet sille tasolle, että täällä voidaan pelata. Tarvimme lämmitettävän tekonurmialustan, joka mahdollistaa Veikkausliigan pelit, mutta myös naisten liigan pelit. Tältä osin kaupunki haluaa olla mukana mahdollistamassa sen, että jalkapallo-olosuhteet ovat vaatimusten mukaiset.

Tomi Kaismo, onko mahdollista, että stadion tullaan rakentamaan tulevaisuudessa, vaikka se nyt keskeytetäänkin?

– Toivoisin, että kaupunki vie kaavoitusprosessin loppuun asti ja kaava saa lainvoiman: Jos joku joskus sen haluaa sinne tehdä, niin olisi silloin voimassa. Mutta ei sitä sinne hetkeen tehdä, kun jarruttaa niin pahasti.

Näin jälkiviisaana, olisiko jotain pitänyt tehdä toisin?

– Sanotaan näin, että jos oltaisiin tiedetty, että hanke tulee olemaan näin takkuinen, olisi pitänyt jättää tekemättä.