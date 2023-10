Asumiskustannusten reilu nousu uhkaa myös asumisoikeusasujia – Helsingissä Haso suunnittelee jälleen vastikkeiden nostoa 12 prosentilla

Helsingin asumisoikeusyhtiö Haso Oy on lähettänyt keskiviikkona asukastoimikunnille esityksensä ensi vuoden budjetiksi ja vuokrankorotuksiksi.

Lausuntojen jälkeen Hason hallitus päättää lopulliset korotukset marraskuun lopussa. Haso on Helsingin kaupungin omistama asumisoikeusyhtiö, jonka tarkoituksena on nettisivujensa mukaan tarjota ”kohtuuhintaisia ja laadukkaita asuntoja pääkaupungissa”.

Yle tavoitti Hason hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmannin puhelimitse kommentoimaan esitettyjä korotuksia.

Miten suuria vuokrankorotuksia on tulossa ensi vuodelle Hason asukkaille?

– Esityksen mukaan ensi vuoden keskivastike olisi 12,98 euroa neliöltä, tällä hetkellä vastike on 11,58 €/m². Keskivastike nousisi ensi vuoden maaliskuusta lähtien keskimäärin 12 prosenttia, mutta siinä on kohdekohtaista vaihtelua.

– Korotuksen vaihteluväli on reilusta kuudesta prosentista yli 14 prosenttiin. Usein kalleimmat vastikkeet ovat uusissa ja hyvillä sijanneilla olevissa kohteissa.

Joihinkin uudiskohteisiin tuli jo tänä vuonna lähes 15 prosentin korotukset. Voiko joissakin kohteissa siis olla yli 20 tai jopa lähes 30 prosentin korotukset vastikkeisiin?

– Kyllä se voi olla mahdollista, jos vuoden 2024 vastiketta vertaan vuoden 2022 tasoon. Meillä on vastikkeentasausjärjestelmä ja tietyt säännökset joiden perusteella vastikkeet määräytyvät.

– Vaikka joillekin kohteille kohdistuu suurempia korotuksia kuin toisille, tulee vastikkeiden noudattaa näitä periaatteita, jotta järjestelmä on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen. Näin on varsinkin siksi, että asukkaat maksavat kaikki kustannukset.

Ovatko näin isot korotukset kohtuullisia esimerkiksi uusissa kohteissa?

– Ymmärrän, että asukkaiden näkökulmasta useat perättäiset ja merkittävät vastikkeiden korotukset eivät varmasti tunnu kohtuullisilta. Mutta, kun tässä omakustannusperiaatteella toimivassa järjestelmässä kulut nousevat näin merkittävästi, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nostaa vastikkeita.

Tänä vuonna vastikkeiden korotukset olivat keskimäärin 10 prosenttia ja monissa kohteissa lähes 15 prosenttia. Ensi vuoden korotukset ovat vielä korkeammat, miksi?

– Syyt ovat samat kuin viime vuonna. Viime vuonnahan tehtiin jo normaalia suurempi korotus, koska korot ja muut ylläpidon kustannukset olivat jo nousussa.

– Tänä vuonna korkojen nousu on jatkunut edelleen. Se on se merkittävä tällaisessa yhtiössä, jossa on paljon rakentamisesta koitunutta lainaa ja siten rahoitus- ja korkokulut ovat merkittäviä. Ylläpidon ja muiden kustannusten nousu nostaa myös vastikkeiden korotuspainetta.

– Kun vuonna 2022 lainojen korkokustannukset olivat koko yhtiössä vähän päälle kolme miljoonaa euroa, niin ensi vuonna niiden odotetaan olevan 29 miljoonaa euroa. Näinkin lyhyessä ajassa voidaan puhua korkokustannusten melkein kymmenkertaistumisesta.

– Vastikekorotuspaine tulee siitä, että Haso on yhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella eli sen kaikki kulut katetaan vastikkeilla. Kun kustannukset nousevat, ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin korottaa vastikkeita.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen eli Hekan vuokrankorotusten yhteydessä on puhuttu siitä, että se on ottanut paljon euriboriin sidottuja lainoja, minkä takia korkokustannukset ovat nousseet suuriksi. Millaisia lainoja Hasolla on?

– Lainat ovat suurelta osin vaihtuvakorkoisia. Lainat on suojattu korkotuella, mikä antaa lainoille 70 prosenttisen korkosuojan. Koska suoja ei kata korkomenoja 100 prosenttisesti, on kustannusten nousu merkittävä korkotuesta huolimatta.

– Yhtiöllä on lainaa tällä hetkellä 997 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on aiemmin kesällä keskustellut sekä Hason että Hekan johdon kanssa korotuksista ja todennut, että yhtiötä on johdettu huonolla riskienhallinnalla ja tämän takia korotukset ovat niin suuret. Mitä sanotte tähän?

– Otamme palautteen vakavasti ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin. Olemme tehneet riskiarvioita, joiden pohjalta tehdään erilaisia toimenpiteitä tulevaisuuteen.

– Kun vaihtuvien lainojen korot olivat alhaalla, asukkaat hyötyivät siitä suoraan rahallisesti. Olimme varautuneet kustannusten nousuun, mutta näin nopeaan ja merkittävään korkojen nousuun emme olleet varautuneet.