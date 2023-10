Sisäministeri Rantanen Ruotsiin liittyvästä huumevyyhdistä: Nyt jos koskaan pitää tehdä toimia, että tämä ei ryöpsähdä

Sisäministeri Mari Rantasen (ps) mukaan poliisi on ollut hereillä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) on erittäin tyytyväinen poliisin toimintaan laajan kansainvälisen huumausaineiden levitysorganisaation paljastamisessa.

– Poliisi on ollut hyvin hereillä ja on toiminut tässä erinomaisesti ja erinomaisesti yhteistyössä Ruotsin poliisin kanssa. On toimittu erittäin tehokkaasti siten, että yrittäjät ja tulijat ovat kiinni, sisäministeri Rantanen kiittää poliisin toimintaa Ylen haastattelussa

Rantanen muistuttaa, että poliisin määrärahat nousevat ensi vuonna kahdeksalla prosentilla ja lisärahaa ohjataan muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

- Nyt tällä hetkellä tämä lisäys varmaan riittää, mutta luonnollisesti seuraamme tilannetta.

– Kyllä tässä katujengi- ja järjestäytyneen rikollisuuden saagassa on nyt otettu uusi askel eteenpäin. Luonnollisesti siitä pitää olla huolestunut, mutta nyt jos koskaan täytyy tehdä erilaisia toimia, että tämä ei pääse ryöpsähtämään tänne. Hallitusohjelmassa esitetyt lisätoimet ovat varmasti hyvin tervetulleita tähän tilanteeseen, Rantanen arvioi.

Rantasen mukaan uudistukset on jo aloitettu.

– Meillä on aloitettu esimerkiksi hankkeet rikostiedustelulainsäädännön osalta. Sen lisäksi tietojen vaihtoa pyritään nyt lisäämään viranomaisten välillä ja mainitsen tässä kohtaa myöskin biometriikan käytön. Sitten meillä on siellä myös rangaistusten koventamista muun muassa ampuma-aseiden hallussapidosta, Rantanen listaa hallituksen toimia.

Esitutkinnan aikana otettiin kiinni 30 henkilöä, joista 17 on edelleen vangittuina. Rikoksista epäillyt ovat Ruotsin, Ison-Britannian, Somalian, Serbian, Norjan, Irakin, Ukrainan, Kosovon, Turkin ja Suomen kansalaisia.

– No se varmasti kertoo siitä, että rikollisuus on rajat ylittävää, mutta se kertoo myöskin siitä, mikä on Ruotsista tullut viesti Suomelle, että maahanmuutto, huono kotoutuminen ja rikollisuus liittyvät yhteen, sisäministeri Rantanen huomauttaa.