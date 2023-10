Eläinhoitolaa pitävä Jarmo Lautamäki: Lähes kaikki hoitamani villieläimet ovat vammautuneet ihmisen takia

Mikkelissä sijaitsevassa Jampan eläinhoitolassa on vielä rauhallista, mutta paikkaa pyörittävän villieläinhoitaja Jarmo Lautamäen mukaan se on ”tyyntä myrskyn edellä”. Tällä hetkellä hoitolassa toipuu siili, varis ja vastikään saapunut lapinpöllö.

– Pian alkaa tulla muuttomatkalla väsähtäneitä lintuja, hän kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Eläinhoitolan tilat löytyvät rintamamiestalon piha-aitauksesta ja kellarissa on vielä sisätilat.

– Kellarista piti tulla alun perin tällainen miesluola - mancave, ja se oli vähän aikaa musiikkistudionakin, mutta sitten huomasin, että siilit eivät oikein tykkää metallimusiikista, niin luovutin. Nyt se on kokonaan eläinhoitolan käytössä.

Eläinten toipumista edistää koko Lautamäen perhe.

Eläinsuojelulaki on selkeä: kaikkia eläimiä pitäisi auttaa

Kun lemmikki sairastuu tai loukkaa itsensä, omistaja vie sen lääkäriin. Kenen vastuulla on hoitaa apua tarvitseva luonnonvarainen eläin?

Eläinsuojelulaki on hyvin selkeä ja se koskee kaikkia eläimiä: jos näkee hädänalaisen eläimen, on velvollinen auttamaan sitä. Jos ei itse pysty auttamaan, pitäisi paikalle soittaa joku, joka voi auttaa.

– Jos mitään muuta paikkaa ei keksi, sitten voi soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Heillä on velvollisuus ottaa ilmoitus vastaan.

Mikkelissä Lautamäen eläinhoitola on viranomaisille tuttu, joten usein poliisit kontaktoivat heti ilmoituksen tultua hänet.

Jampan eläinhoitola on yksi muutamista villieläinhoitoloista Suomessa. Lautamäen ”päivystysalue” on suuri käsittäen koko itäisen Suomen aina Lappiin saakka. Kun ilmoitus loukkaantuneesta eläimestä tulee, Lautamäki lähtee pakettiautollaan reissuun vaikka yön selkään.

”90 prosenttia eläimistä on hoitolassa takia”

Jampan eläinhoitolassa on vuosien varrella toipunut lukuisia eläimiä: joutsenia, liito-oravia, siilejä, turkistarhalta karanneita sinikettuja, rusakoita ja mäyriä. Lähes kaikkia yhdistää yksi asia:

– Hyvin moni ihminen ajattelee, että antaa luonnon hoitaa vaikka suurin osa loukkaantumisista johtuu ihmisten omasta toiminnasta. Lintu törmää ikkunaan tai autoon. Joku eläin jää auton töytäisemäksi. Yli 90 prosenttia näistä on ollut minulla ihmisen takia hoidossa.

Lautamäki tietää, että ihmisten voi olla vaikea ymmärtää, mikä kaikki oma toiminta voi aiheuttaa vaaran villieläimelle, siksi hän käykin kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa eläimistä.

– Joka kesä tulee sellaisia potilaita, että lokilla on esimerkiksi uistin suussa tai siimaa jalkojen ympärillä. Ja sehän on ihan täysin ihmisen syytä, joka on jättänyt roskat luontoon.

