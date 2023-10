Pääministeri Orpo: Suomessa voitaisiin ottaa oppia Ranskan energiapolitiikasta

Pääministeri Petteri Orpo mukaan Ranskan poliittinen ja taloudellinen merkitys Euroopassa on kasvanut.

– On erinomaisen tärkeää asia Euroopalle, että Ranskan talous vetää – varsinkin nyt, kun Saksa ei suoriudu kovinkaan hyvin, Orpo sanoi Ylelle Pariisissa.

Orpon mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ottanut viime vuosina Euroopan johtajan roolin.

– Ranskan merkitys on kasvanut oikeastaan Brexitistä alkaen. Britannia, joka oli Suomelle tärkeä ja samanmielinen maa, on jäänyt pois – ja samalla Macronin henkilökohtainen ote ja visio on ollut vahva. Käynti ja mahdollisuus pitkään keskusteluun tänään on siksikin erittäin tärkeä, Orpo sanoi.

Ranskassa keskiviikkona vieraileva Suomen pääministeri Petteri Orpo pitää tapaamista Ranskan johdon kanssa erittäin tärkeänä.

Ydinvoima yhdistää Suomea ja Ranskaa

Orpo tapasi keskiviikkoaamuna ranskalaisten yritysten edustajia. Hänen mukaansa Suomessa voitaisiin ottaa oppia muun muassa Ranskan energiapolitiikasta.

– Ranskassa taloutta on lähdetty rohkeasti uudistamaan kohti hiilineutraaliutta. Täällä uskotaan uuteen teknologiaan ja tehdään investointeja, mistä voisimme ottaa Suomessa mallia, Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan yksi Suomea ja Ranskaa vahvasti yhdistävä asia on ydinvoima. Ranska on Euroopan suurin ydinenergian tuottaja ja Suomeen on juuri avattu ranskalaisen Arevan uusi voimala.

– On tärkeä on varmistaa, että ydinvoima on myös tulevan komission ohjelmassa osa Euroopassa hyväksyttyä energiatuotantoa ja energiamuotona. Tarvitsemme sitä, jotta voimme houkutella Suomeen investointeja, jotka toimivat puhtaalla energialla, Orpo totesi.

Hän muistutti, että ranskalaiset ovat investoineet miljardiluokassa myös Suomen tuulivoimaan.

Ranska ja Suomi ajavat yhtenäistä tukea Ukrainalle

Suomea ja Ranskaa yhdistää myös halu panostaa Euroopan puolustusteollisuuteen ja Euroopan rivien tiivistämiseen Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi.

– Odotan Macronin vahvistavan Ranskan vahvan tuen Ukrainalle. Sitä edistetään sitten loppuviikon huippukokouksessa Granadassa, Orpo sanoi.