Maahanmuttajia kotoutetaan muun muassa tulitikkuaskin avulla – ruotsalaiset kiinnostuivat Tervolan mallista

Pohjois-Ruotsista 11 kuntaa on lähettänyt edustajansa tutustumaan suomalaiseen kotoutumismalliin ja erityisesti luontolähtöiseen kotoutumiseen Tervolaan.

Norrbottenin läänin kuntien edustajat saapuvat torstaina Tervolaan opintomatkalle. Opintomatkan aikana tutustutaan Meri-Lappiin alueena ja Suomen kotoutumispolitiikkaan. Erityisesti kiinnostusta on herättänyt Tervolan malli eli luontolähtöinen kotoutuminen.

Idea vierailusta sai alkunsa viime syksynä tehdyllä Lapin ammattikorkeakoulun Kulttuurit yhteisillä poluilla -projektin opintomatkalla Pohjois-Ruotsiin, joka innosti kuntia perehtymään Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Tämän kertainen vierailu on yhteistyön tulos Lapin ammattikorkeakoulun LuovaLumot-projektin kanssa.

Luvassa yksilö- ja ryhmätehtäviä

Luontolähtöiseen kotoutumiseen kuntien edustajat pääsevät tutustumaan käytännön harjoitusten kautta. Pakolaisohjaaja Liisa-Maria Tiihosen mukaan päivän aikana tehdään yksilö- ja ryhmäharjoituksia luonnossa, joita Norrbottenin läänin kuntien edustajat pääsevät jalkauttamaan omaan kuntaansa.

– Olemme ryhmässä ulkona ja teemme kotoutumisharjoituksia konkreettisesti. Yksi tehtävä on esimerkiksi Sibelius-laatikko, joka on siis tulitikkuaski, johon jokainen kerää itselleen mielenkiintoisia luontoesineitä. Vaikka jokainen kerää luontoesineensä samalta alueelta, niin avatessa niistä tuleekin jännittävän näköinen kokonaisuus. Askeihin on myös laitettu Tervolan kunnan logo ja vieraat saavat omat askinsa mukaansa, Liisa-Maria Tiihonen kertoo.

Yhteisten tehtävien jälkeen vieraille kerrotaan Suomen maahanmuuttopolitiikasta ja kotoutumisprosesseista. Ruotsin ja Suomen kotoutumismallit eroavat tällä hetkellä toisistaan; Ruotsissa kaikkien kuntien pitää vastaanottaa maahanmuuttajia, kun taas Suomessa kunnat voivat itsenäisesti päättää vastaanotosta.

Pilkkiminen vei sydämen

Tiihosen mukaan Luontolähtöinen kotoutuminen istuu hyvin Tervolaan, jossa malli on ollut käytössä vuodesta 2020. Luontolähtöisessä kotoutumisessa haetaan hyvinvointia luonnosta, tutustutaan luontoon ruoan tarjoajana ja tutustutaan ihmisiin yhteisten luontoaktiviteettien kautta.

– Tervolassa on neljä hienoa vuodenaikaa ja pyrimme siihen, että maahanmuuttajat osaisivat liikkua luonnossa ja oppisivat mitä täällä voi luonnossa hyötykäyttää, mitä poimia, miten kalastaa ja miten pärjätä eri sääoloissa, Tiihonen summaa.

Tiihonen kertoo myös pilkkimisen löytäneen tiensä maahanmuuttajien sydämiin.

– Viime talvena eräs isäntä pilkki joka päivä Kemijoen jäällä. Se oli tullut hänelle kotouttamisesta harrastukseksi.