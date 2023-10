Kuka tunnusti rakkautensa ruutulapulle? Divarinpitäjä kokosi vanhoista kirjanmerkeistä taideteoksen

Jonkun armas menopeli menneiltä vuosikymmeniltä on päätynyt vanhojen kuponkien ja arkisen rakkaudentunnustuksen väliin.

Kirja kannattaa tarkistaa ennen kuin sen kiikuttaa divariin. Käytettyjen kirjojen välistä on löytynyt toisinaan myös varsin yksityisluontoisia valokuvia.

Lapsen kesäterveiset kirjeessä ja kirjailijan kuolinilmoitus. Vanha veikkauskortti ja voimasanalla ryyditetty rakkaudentunnustus ruutupaperin kulmassa.

Antikvariaattiin myyntiin tuotujen kirjojen välistä löytyy kaikenlaisia lippuja ja lappuja. Tamperelaisessa Lukulaarissa ne on päätetty asettaa kollaasitaideteokseksi seinälle.

Lukulaarin omistaja Jani Henttonen kertoo laittaneensa kaikenkirjavia kirjanmerkkejä sivuun jo vuosia.

– Tajusin, että tämä voisi olla hauskaa muillekin kuin minulle. Ajatuksena on ollut, että jossain vaiheessa olisi kiva laittaa näitä esille, koska jotkut näistä ovat aivan ihania, Henttonen sanoo.

Kirjanmerkit ovat täynnä tarinoita – tai terveisiä vaikka Hammastahnalta. Lukulaarin omistaja Jani Henttosen suosikkilöytö on nokkelan lapsen käsialaa. Video: toimittaja Anna Sirén / Yle, kuvaaja Juha Kokkala / Yle

Kirjat tarkistetaan päällisin puolin asiakkaan tuodessa niitä myyntiin. Tarkempi selaus tehdään usein vasta myöhemmin, ja silloin niteen historia saattaa leijailla sivujen välistä.

Henttosta se ilahduttaa.

– Käytetyllä kirjalla on aina historiansa. Se on osa sitä, mitä me täällä myymme. Omistuskirjoitukset ja lippulappuset ovat osa kirjan tarinaa.

Avaa kuvien katselu Sanomalehdestä saksittu kirjailijan kuolinilmoitus löytyi hänen kirjoittamansa kirjan välistä. Kuva: Anna Sirén / Yle

Osa kirjanmerkeistä on viestejä seuraavalle lukijalle tai havaintoja luetusta.

”Nämä on jo luettu. Olen hidas lukija. Viimeksi tuomasi pino kestää varmaan 2v”, lukee yhdessä.

”Näissä on vanhaa yhteiskunnallista puhetta, jota en valitettavasti ymmärrä...”, kommentoidaan toisessa.

Avaa kuvien katselu Kirjanmerkkikokoelma on esillä antikvariaatin hyllyjen välissä. Henttosen visio on, että liikkeestä löytyisi kirjojen lisäksi muutakin nähtävää. Kuva: Anna Sirén / Yle

Eri ikäisten opusten välistä löytyy erilaisia kirjanmerkkejä. Liimauksistaan irronnut ex libris, Sortavalan kirjakaupan leima tai vanha kirjastolainauskortti kertovat muustakin kuin yhden niteen menneisyydestä.

– En olisi esimerkiksi vanhoja juna- tai veikkauslappusia varmaan muuten koskaan nähnytkään, ellei niitä löytäisi täältä. Ne ovat kiva ajallinen kerrostuma ja yllätys, Jani Henttonen pohtii.

Avaa kuvien katselu Joku käytti kirjanmerkkinään tätä liikuttavaa viestiä. Kuva: Anna Sirén / Yle

Aivan kaikki todisteet kirjojen edellisistä omistajista eivät ole päätyneet esille.

– Täytyy sanoa, että joskus on tullut niin henkilökohtaisia valokuvia vastaan, että ne on suoraan poistettu kokoelmista, Henttonen virnistää.

Sen sijaan Lukulaarissa ei ole törmätty kirjastojen klassikkoon, metvurstisiivuun.

– Kirjojen välissä on enimmäkseen paperitavaraa, eikä esimerkiksi ruokaa. Instagramin puolella joku asiakas kertoi löytäneensä omalla työpaikallaan lahjoituskirjan välistä käärmeennahan.

Avaa kuvien katselu ”Tämä unohtui kollaasista”, harmittelee Jani Henttonen kädessään yksi suosikkilöydöistään. Hauska kirjanmerkki on ollut jo pitkään yksinään esillä divarin seinällä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Henttosen omat suosikit kokoelmasta ovat valokuva vesijumppaavista iloisista rouvista ja lapsen kirjoittama kirje, jossa nimimerkki Hammastahna kiittää mukavasta kesästä.

”Minulla on ollut kivaa erityisesti jutella kanssasi, sekä iloisesti polskutella vilpoisessa vedessä. Nyt toivotan oikein hyvää kesää!”

– Pidän kuvailusta. Siinä saa kiinni hetkestä.

Entä suutarin lapsen kengät: mitä divarinpitäjän omien kirjojen välissä on?

– Vähän kaikenlaista. Aika paljon sinne on kulkeutunut ihan perinteisiä kirjanmerkkejä, mutta käytän myös sanomalehdistä revittyjä riekaleita.

Millaisia lappuja olet löytänyt kirjojen välistä ja mitä tykkäät käyttää kirjanmerkkinä? Voit keskustella aiheesta 9. lokakuuta kello 23 asti.