Ukrainan sota ei pääty sotimalla – tämän myöntäminen olisi ensiaskel kohti tulitaukoa, sanoo amerikkalaistutkija

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.

Yksi tosiasia on, etteivät rintamalinjat ole juuri muuttuneet Ukrainassa lähes vuoteen.

Lännessä toivottu Ukrainan joukkojen suuri läpimurto on jäänyt näkemättä.

– Venäläisjoukot ovat onnistuneet kaivautumaan asemiin, eikä kumpikaan osapuoli näytä enää kykenevän ratkaisevaan hyökkäykseen, sanoo vanhempi tutkija Samuel Charap amerikkalaisesta Rand-ajatushautumosta, joka on erikoistunut turvallisuuskysymyksiin.

Tasapelin myöntäminen on monelle vaikeaa.

Sodan alkuvaiheessa Ukrainan asevoimat yllättivät positiivisesti läntiset sotilasasiantuntijat. Nyt samanlaisia yllätyksiä odotetaan yhä edelleen, vaikka sodan luonne on muuttunut merkittävästi.

Suurin osa asiantuntijoista kommentoi Ukrainan sotaa julkisten lähteiden ja näkemänsä uutisvirran perusteella.

– Ukrainasta tulee koko ajan tietoa pienistä taktisista muutoksista rintamalla. Tämä jatkuva informaatiovirta on sumentanut kokonaiskuvan. Tosiasia on, että sotilaallinen ratkaisu on näyttänyt jo pidemmän aikaa epätodennäköiseltä, Charap sanoo.

Se ei ole mikään pieni asia.

– Jos sotiminen ei johda voittoon, silloin kannattaa neuvotella, Charap jatkaa.

Euroopassa tällaista puhetta ei juuri ole kuultu – tai ainakaan haluttu kuunnella.

Julkisessa keskustelussa pienikin halukkuus neuvotteluun tulkitaan helposti heikkouden myöntämiseksi, minkä taas katsotaan automaattisesti edistävän Kremlin tavoitteita.

– Kyse ei tietenkään ole joko tai -ratkaisusta. Sotilaallista painetta voidaan pitää yllä neuvotteluiden aikana tai vaikka kasvattaa, tutkija sanoo.

Tutki kuva. Ukrainan sodan rintamalinjat eivät ole juuri muuttuneet Ukrainan viime syksynä tekemän vastahyökkäyksen jälkeen.

”Rauhansopimus ei ole mahdollinen”

Charapin mukaan laaja-alainen poliittinen rauhansopimus, jossa päätetään maa-alueiden hallinnasta ja suhteiden normalisoinnista, ei ole enää mahdollinen.

Liian monta ukrainalaista siviiliä on kuollut ja maiden näkemykset rajoista ovat täysin vastakkaiset.

Charap korostaa, ettei juridinen myöntyminen Venäjän vaatimuksiin kannata missään olosuhteissa. Se olisi Kremlin palkitsemista aggressiosta ja kansainvälisten sääntöjen rapauttamista.

Tulitauko olisi kuitenkin mahdollista saavuttaa. Sotatila maiden välillä jatkuisi, mutta aseet laskettaisiin hetkeksi alas.

– Korean sota pysähtyi tulitaukoon, aselepoon, joka on edelleen voimassa. Tällaista mallia pitäisi lähteä tunnustelemaan myös Ukrainassa.

Vaihtoehtona on pitkä sota ja lisää kuolemia.

Kymmenvuotinen sota? Uppsalan yliopisto on selvittänyt valtioiden välisten sotien pituutta vuosina 1946–2021. Sodista 26 prosenttia on päättynyt alle kuukaudessa, 25 prosenttia alle vuodessa. Yli vuoden kestäneet sodat ovat kestäneet keskimäärin vuosikymmenen. Lähihistorian verisin sota käytiin 1980-luvulla, kun Iran ja Irak taistelivat lähes kahdeksan vuotta saavuttamatta sotilaallista ratkaisua. – Ukrainan on ehdottomasti vältettävä tällainen kohtalo, Charap sanoo.

Mikä on Ukrainan asema sodan jälkeen?

Charap uskoo, että mahdollisten tulitaukoneuvotteluiden ytimessä tulee olemaan Ukrainan turvallisuuspoliittinen asema sodan jälkeen.

Tutkija pitää Nato-jäsenyyden kaltaisen vahvan turvatakuun myöntämistä Ukrainalle ongelmallisena.

– Tällaisen päämäärän julistaminen antaisi Venäjälle syyn jatkaa hyökkäystä. Heillä olisi neuvotteluissa vain hävittävää.

Tutkijan mukaan parempi esimerkki tavasta järjestää suhteet voisi löytyä Lähi-Idästä.

Israel ja Yhdysvallat ovat läheisiä kumppaneita, mutta juridisesti Washington ei rinnasta hyökkäystä Israeliin hyökkäykseksi Yhdysvaltoihin.

Samaan aikaan kaikille on selvää, että Yhdysvallat tukee Israelia esimerkiksi sodassa Hamasia vastaan.

Viimeinen sana Ukrainan ulkopolitiikasta on tietysti Ukrainalla itsellään.

Kiovan on kuitenkin syytä ymmärtää kansainvälisen politiikan realiteetit, ainakin nyt yksi.

– Yhdysvaltain tuki ei jatku ikuisesti, Charap toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili jouluussa 2022 Joe Bidenin vieraana Washingtonissa.

Väärä aika, paikka ja vastustaja

Yhdysvalloissa vastustus Ukrainan tukemiselle kasvaa päivä päivältä.

Eturintamassa tuen lakkauttamista ovat vaatineet laitaoikeiston kongressiedustajat, mutta kyse ei ole yksin kovaäänisestä populismista.

Charap uskoo, ettei edes presidentti Joe Bidenin hallinto halua sitoutua useita vuosia kestävään sotaan Euroopassa.

Sota on kallista ja mikä vielä tärkeämpää, vastustaja on väärä.

Kiina on Yhdysvaltojen strateginen haastaja. Sekä Biden että hänen edeltäjänsä ovat jo vuosia yrittäneet kääntää maan asevoimien painopistettä kohti Aasiaa.

– Totta kai Ukrainan sota häiritsee keskittymistä. Se sitoo paljon virkamiesten aikaa, Charap sanoo.

Kyse ei ole yksin resursseista.

Vaikka sota heikentää Venäjää, se ajaa sitä samalla yhä enemmän Kiinan syliin, mikä on Yhdysvaltojen kannalta vaarallinen kehityskulku.

Trump lähestyy

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on sanonut, että hän lopettaisi Ukrainan ja Venäjän välisen sodan 24 tunnissa pakottamalla kummatkin osapuolet neuvottelupöydän ääreen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Ukraina joutuisi luovuttamaan Venäjälle sen miehittämät alueet.

Charap uskoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin odottaa Trumpin paluuta Valkoiseen taloon. Arvaamaton johtaja toisi hajaannusta lännen riveihin.

Donald Trump halajaa toista kautta Yhdysvaltain presidenttinä. Kesäkuussa 2023 kannattajat kokoontuivat Washingtoniin kuuntelemaan suosikkinsa puhetta.

Charapin mukaan on hyvin vaikea arvioida, miten “Trump-kortti” vaikuttaa Kiovan tapaan nähdä sodan tulevaisuus.

– Jos olisin Ukrainan johdossa, yrittäisin saada kaiken mahdollisimman valmiiksi ennen Trumpia. Yrittäisin minimoida hänen mahdollisuutensa vaikuttaa.

Tämä tarkoittaa, että Ukrainalle voi tulla vielä kiire.

Korean sodan päättänyt tulitauko vaati aikoinaan kahden vuoden neuvottelut ja yhteensä 575 kokousta.

Yhdysvaltojen seuraavan presidentin on määrä astua virkaan tammikuussa 2025.