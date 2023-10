Yhdysvallat aikoo lähettää Iranilta takavarikoituja aseita ja ammuksia Ukrainaan – suomalaisasiantuntijat: ”Lisänä rikka rokassa”

Ukraina kuluttaa aseita valtavalla vauhdilla. Aseapuun haetaan yhä uusia ratkaisuja.

Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan asetoimituksen, joka sisältää Jemenissä takavarikoidun aseita kuljettaneen laivan lastin. Aselasti oli matkalla Iraniin, ja se takavarikoitiin viime joulukuussa. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvallat ilmoitti, että Ukrainaan vietävässä asetoimituksessa on mukana esimerkiksi 1,1 miljoonaa neuvostovalmisteisten rynnäkkökiväärien ammusta.

Suomalaisasiantuntijat käyttävät kuin yhdestä suusta samaa ilmausta.

– Lisänä rikka rokassa, sanovat puhelinhaastatteluissa sekä sotilasasiantuntija Marko Eklund että pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp ja Kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri.

Toverin mukaan Ukrainaan toimitettavalla määrällä ei kuitenkaan ole sodan kannalta pitkäkestoisia vaikutuksia.

”Pystykorvan ” patruunat tuttuja Suomessa

Sotilasasiantuntija Marko Eklund arvioi, että erä on hyvää tavaraa ukranalaissotilaille. Kyseessä on hänen mukaansa ilmeisesti malli 7,62x53R eli ikivanha venäläinen laippakantainen kiväärinpatruuna, jota on käytetty myös suomalaisille tutuissa neuvostovalmisteisissa konekivääreissä.

– Talvisodan pystykorvissa on samoja patruunoita, sanoo Eklund. Aseen lempinimi tulee jyvää suojaavista pystyssä olevista aseenosista, ”korvista”.

Pekka Toveri muistuttaa, että Ukrainalla on aseissa puoli miljoonaa sotilasta ja kulutus sen mukaista. Yksittäisen maavoimien sotilaan tuliannos eli patruunamäärä on 600 patruunaa.

– T-72-taistelupanssarivaunun tuliannos PKT-konekivääriin (7,62x53R) on 2 000 patruunaa. 1,1 miljoonaa on 550 vaunun tuliannos.

Nato-mailla eri patruunat

Yhdysvaltain takavarikkolasti on siis 1,1 miljonaa ammusta. Vertailun vuoksi, Suomen ensimmäinen aseapuerä Ukrainalle helmikuussa 2022 sisälsi 2 500 rynnäkkökivääriä, 150 000 patruunaa, 1 500 kertasinkoa ja 70 000 kertamuonapakkausta.

– Nato-mailla on käytössä erikaliperiset aseet, joten nämä patruunat ovat lännen armeijoissa lähtökohtaisesti käyttökelvottomia, kertoo Eklund.

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 6. lokakuuta klo 23 saakka.