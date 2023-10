Huomasitko tämän X-viestipalvelussa? Uusi päivitys poistaa otsikot uutissivustojen julkaisuista

Kuva: Costfoto/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Aloite muutokseen tuli X:n omistajalta Elon Muskilta. Alustalla on tehty useita muutoksia, joiden on katsottu haittaavan uutismedioiden toimintaa.

X-viestipalvelun ulkoasua on uudistettu hiljattain. Jatkossa X ei näytä enää otsikoita uutissivustojen linkitetyistä julkaisuista, vaan pelkän otsikkokuvan ja verkkotunnuksen. Linkitetylle sivulle pääsee kuvaa klikkaamalla.

Uusi ilme näkyi eilen keskiviikkona niillä, jotka käyttävät X:ää Applen laitteilla tai pöytätietokoneilla. Mainosjulkaisuihin muutos ei näyttäisi vaikuttaneen.

X:n omistaja Elon Musk vahvisti ulkoasun päivityksen sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen talouslehti Fortune oli kertonut tulevasta muutoksesta. Musk kertoi idean tulleen häneltä itseltään ja perusteli ratkaisun kohentavan X:n ulkoasua.

Päätöksen taustalla on epäilty olevan halu saada X:lle enemmän maksullisia käyttäjiä. Otsikon jättäminen julkaisuista pois voi rohkaista käyttäjiä kirjoittamaan merkkimäärältään pidempiä viestejä. X:n maksullisessa versiossa viestin pituus voi olla jopa 25 000 merkkiä.

X:ssä on tehty Muskin aikana useita muutoksia, joiden on katsottu haittaavan uutismedioiden toimintaa alustalla. Tilastojen mukaan uutissivuille X.stä tuleva liikenne on vähentynyt.

Vielä ei ole tiedossa, miten mainostajat ovat reagoineet muutokseen. X:n mainostulot ovat vähentyneet puoleen sen jälkeen, kun Musk osti yhtiön viime vuonna.

Lähteet: The Guardian, CNBC