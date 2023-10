Kouluja vallanneet opiskelijat eivät luovuta, ja mielenilmaukset jatkuvat torstaina: ”On syntynyt uusi opiskelijaliike”

Opiskelijoiden mielenilmaukset jatkuvat torstaina ainakin Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Oulussa, Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa ja Kuopiossa.

Mielenosoitukset ovat jatkoa aiemmin syksyllä alkaneille korkeakoulujen kampusvaltauksille, joilla osoitetaan mieltä Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkausaikeita vastaan.

Opiskelijat haluavat huomiota ahdingolleen, jota esimerkiksi asumistuen leikkaaminen lisää. Mielenosoittajien mukaan leikkaukset romahduttavat opiskelijan toimeentulon, vaikeuttavat opintoihin keskittymistä ja eriarvoistavat yhteiskuntaa.

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat suuntaavat iltapäivällä Helsinkiin, jossa järjestetään mielenosoituskulkue eduskuntatalolle. Kuva: Mika Moksu / Yle

LAB-ammattikorkeakoulun kampusvaltaukseen Lahdessa osallistunut Anna Naatus kertoo, että torstain mielenilmauksiin osallistuu yhteensä satoja, ehkä tuhansia opiskelijoita eri kaupungeissa.

Mielenosoitukset tulevat jatkumaan.

– Ainakin osa kouluista on jatkamassa kampusvaltauksia, eikä kapinointi tähän lopu, Naatus sanoo.

Valtauksiin on osallistunut koulusta riippuen kymmeniä tai satoja opiskelijoita. Myös uusia kouluja on liittynyt kapinoivien joukkoon, Naatus kertoo.

”Uusi opiskelijaliike”

Tampereen yliopiston keskustakampus vallattiin kymmenen päivää sitten.

Sairaanhoitajaksi opiskelevan Miranda Matturin mukaan valtauksilla on ollut jo vaikutusta.

– Valtaukset ovat levinneet ympäri Suomea. On hienoa nähdä, että ihmiset haluavat osoittaa mieltään suunniteltuja päätöksiä vastaan.

Miranda Matturi Tampereen yliopiston pääaulassa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tampereen yliopiston keskustakampus on ollut vallattuna kymmenen päivää. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tampereen valtaus huipentuu torstaina kello 16 keskustakampukselta lähtevään mielenosoituskulkueeseen, joka kulkee Keskustorille, missä on puheita ja muuta ohjelmaa.

Helsingissä opiskelijat marssivat Hakaniemen torilta eduskuntatalolle kello 16 alkaen. Mielenosoitus kantaa nimeä ”Leipää, ei leikkauksia”. Helsingin Poliisi vahvistaa saaneensa mielenosoituksesta ilmoituksen. Kulkueeseen arvioidaan osallistuvan ainakin satoja ihmisiä, ja se aiheuttanee liikennehaittaa.

Myös LAB-ammattikorkeakoulun Anna Naatus aikoo osallistua Helsingin kulkueeseen, kun mielenilmaus Lahdessa on ohi.

– On syntynyt uusi järjestäytynyt opiskelijaliike, jossa on valtavaa voimaa. Opiskelijoiden kesken on aiempaa vahvempi yhteys Suomen laajuisesti.

Naatus uskoo, että opiskelijat saavat vielä muutosta aikaan.

