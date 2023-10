Onko Ylilauta vasta alkusoittoa? Facebook, Tiktok ja moni muu somealusta miettii maksullisia vaihtoehtoja

Suomalainen Ylilauta-keskustelusivusto ilmoitti tällä viikolla ottavansa käyttöön mallin, jossa vain maksullisella kultatilillä pääsee lukemaan sivuston vanhoja keskusteluita. Käytännössä sivuston maksuttomaan käyttöön on hyvin pieni mahdollisuus, sillä keskustelulangat voivat muuttua ”vanhoiksi” jo vuorokaudessa.

Ylilaudan perustaja Aleksi Kinnunen eli nimimerkki Sopsy kertoo Ylilaudan palauteosiossa, ettei voi uudistukselle mitään. Ylilaudan omistaa Maltalle rekisteröity Lauta Media -niminen yhtiö.

– Noudatan käskyjä nostaa välittömiä tuloja keinolla millä hyvänsä, eikä riitä sananvalta firmassa pistämään vastaan, Sopsy kirjoittaa.

Ylilaudan omistajat eivät ole yksin sen ajatuksen kanssa, että internetin ja sosiaalisen median palveluiden ansaintamalleja voisi uudistaa.

Some-alustat kokeilevat maksullisia vaihtoehtoja X eli entinen Twitter on tehnyt useita toimia ohjatakseen ihmisiä käyttämään palvelun maksullisia versioita sen jälkeen, kun miljardööri Elon Musk tuli yhtiön pääomistajaksi. Viime kuussa Musk jopa väläytti, että palvelu voisi olla kokonaan maksumuurin takana.

Tiktok testaa mainoksista karsittua maksullista versiota, jonka hinta on viisi dollaria kuussa. Testi on pienimuotoinen, eikä ole tietoa, aiotaanko maksullista versiota tuoda käyttöön globaalisti.

Meta aikoo tuoda EU:n alueelle Instagramista ja Facebookista maksulliset versiot, joissa ei olisi käyttäjädataan perustuvaa kohdennettua mainontaa. Taustalla on EU:n uudet digimarkkinasäännöt, joiden mukaan käyttäjiltä täytyy pyytää lupa, jos heille näytetään käyttäjädataan perustuen kohdennettuja mainoksia.

Deittailupalvelu Tinderissä on ollut jo vuosia maksullisia ominaisuuksia. Viimeisin julkistus on luksusominaisuus Tinder Select, joka maksaa peräti 499 dollaria eli 476 euroa kuukaudessa. Yhtiö aikoo tarjota mahdollisuutta sen käyttöönottoon vain noin prosentille aktiivisimpia käyttäjiään.

Sosiaalisen median ansaintamallit ovat toistakymmentä vuotta perustuneet lähes poikkeuksetta kohdennettuun mainontaan. Tavalliset ihmiset ovat siis saaneet palvelun ilman käyttömaksua, kunhan on valmis hyväksymään sen, että palvelu hyväksikäyttää käyttäjästä kerättyä dataa siihen, minkälaisia mainoksia hän sivustolla näkee.

Nyt ajatukset ovat siirtyneet siihen, voisiko asia toimia myös toisella tapaa. Alustayhtiöt kokeilevat, olisivatko käyttäjät valmiita maksamaan esimerkiksi laadukkaammasta ja moderoidummasta sisällöstä, tavallista käyttäjää laajemmista oikeuksista tai isommasta näkyvyydestä.

Maksuhalukkuuden herättäminen vaikeaa

Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuksen yliopistotutkija Essi Pöyry uskoo, että suuria massoja on hankala saada maksamaan sosiaalisen median palveluista.

Joissakin sosiaalisen median yhtiöissä on ollut havaittavissa jännitteisyyttä niiden heikentyneen kannattavuuden takia jo pidemmän aikaa, toteaa Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuksen yliopistotutkija Essi Pöyry.

– Sijoittajat ovat ladanneet sosiaalisen median yhtiöihin paljon odotuksia. Kun kasvu tyrehtyy ja tasainen tulovirta ei kelpaa, ne ovat olleet pakotettuja etsimään muita mahdollisia ansaintamalleja.

Pöyryn mukaan palvelujen maksuttomuus on aiemmin ollut edellytys sille, että koko sosiaalisen median logiikka voi toimia. Käyttäjiä on pitänyt saada kerättyä kriittinen massa.

Kuluttajien ajatusmaailman kääntäminen tässä vaiheessa ilmaisesta palvelusta maksuhalukkuuteen ei ole helppo tehtävä varsinkaan, kun palveluita ja samankaltaisia virikkeitä on saatavilla monesta suunnasta.

– Sosiaalinen media palvelee usein aika matalan lisäarvon tarvetta, eli ajan tappamista ja kasuaalia viihdettä. Sitä on mahdollista saada todella monesta muustakin paikasta. Väitän, että aika harvat ovat siitä valmiita maksamaan.

Maksut voivat vaikuttaa tasavertaisuuteen

Tampereen yliopiston viestinnän professorin Pekka Isotaluksen mukaan tasavertaiset lähtökohdat ovat olleet yksi sosiaalisen median peruskivistä.

Sosiaalisen median yritykset eivät ole ensimmäisiä, jotka painiskelevat ilmaisen ja maksullisen palvelun kysymyksissä. Muun muassa musiikkipalvelu Spotify ja uutismedioiden verkkosivustot ovat pohjautuneet mainoksiin perustuviin malleihin, joiden päälle on myöhemmin tuotu maksullisia tilauksia.

– Usein uudet asiat tuodaan ilmaisena esille ja koukutetaan käyttäjiä. Sitten kun se tuntuu välttämättömältä osalta elämää, on helpompi lanseerata maksu, sanoo Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus.

Sosiaalinen media on kuitenkin aina ollut maineeltaan sellainen, että sen käyttö on nimenomaan ilmaista. Siihen on myös liitetty ihanteita demokratiasta ja tasavertaisuudesta.

– Kuka tahansa voi nousta vaikuttajaksi hyvällä ja kiinnostavalla viestinnällään. Kun tähän tulee jonkinlainen taloudellinen este, niin se ei ole enää niin tasavertainen paikka.

Isotalus uskoo, että ehdotukset maksullisuudesta herättävät suurta vastustusta. Ainakaan hän ei usko siihen, että kuluttajat olisivat valmiita kovin monesta palvelusta maksamaan yhtä aikaa. Toisaalta asia riippuu paljon maksujen suuruudesta.

– Ihmiset maksavat huoletta kuukausittain Netflixiä ja Spotifyä. Jos kuluttaja katsoo, että Instagram tarjoaa riittävän kiinnostavaa sisältöä, niin aika monikin voi olla valmis muutaman euron siitä pulittamaan.

Kohderyhmänä ammattimaiset sisällöntuottajat

Tutkijat näkevät sosiaalisen median maksuissa myös mahdollisuuksia positiiviselle kehitykselle. Sosiaalisen median sisältöjen laatu voisi parantua, jos käyttäjäjoukko on rajatumpi. Tämä vaikeuttaisi bottien käyttöä ja trollaamista.

Tässä vaiheessa somejättien strategiassa näyttäisi kuitenkin olevan ennemmin kyse siitä, että lisämaksulla saa etuuksia tavallisiin käyttäjiin verrattuna.

Tällaisten palveluiden kohderyhmää ovat erityisesti organisaatiot ja ammattimaiset sisällöntuottajat. Heille sosiaalinen media on työväline, jossa esimerkiksi postausten laatuun, näkyvyyteen ja analytiikkaan liittyvät lisäarvot voisivat olla rahan arvoisia investointeja.

Siltikin kyse on pienestä joukosta.

– Vaikea nähdä, että Facebookin kaltaisten jättipalveluiden peruskäyttö olisi maksullista ainakaan lähitulevaisuudessa, Essi Pöyry toteaa.

