RSO:lle jälleen arvostettu Gramophone-palkinto

Radion sinfoniaorkesterin, ylikapellimestari Nicholas Collonin ja harpisti Sivan Magenin Lotta Wennäkosken musiikkia sisältävä levy on saanut merkittävän, brittiläisen Gramophone-musiikkijulkaisun äänitepalkinnon.

Levy-yhtiö Ondinen julkaisema levytys palkittiin parhaana nykymusiikkitaltiointien sarjassa. Levyllä on Lotta Wennäkosken orkesteriteokset Flounce ja Sedecim sekä harppukonsertto Sigla. Äänityksestä on vastannut RSO:n vastaava musiikkituottaja Laura Heikinheimo.

RSO oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa ehdokkaana myös Gramophonen vuoden orkesteri-kategoriassa. Muiden ehdokkaiden joukossa oli maailman nimekkäimpiä klassisen musiikin orkestereita, kuten Berliinin filharmonikot, Chicagon sinfoniaorkesteri, Lontoon filharmonikot ja Orchestre de Paris.

RSO palkittu aiemminkin

RSO on palkittu Gramophonella aiemmin kahdesti ja muita ehdokkuuksia se on saanut vuosien varrella useita. Ensimmäinen palkinto myönnettiin 2006 Magnus Lindbergin klarinettikonserton levytyksestä ja toinen Béla Bartókin viulukonserttojen taltioinnista vuonna 2018. Bartók-levy pääsi lisäksi sijalle 27 yhdysvaltalaisen radiokanavan National Public Radion 50 parhaan albumin listalle.

Vuodesta 1977 alkaen jaettu Gramophone on klassisen musiikin äänitealan arvostetuin tunnustus. Palkintokategorioita on lähes 20, muun muassa paras orkesterimusiikki-, barokkimusiikki-, ja kamarimusiikkilevytys. Raadissa on Gramophonen kriitikoita sekä muita musiikkialan tärkeimpiä vaikuttajia.

