Nuorison kanssa työskenteleviä koulutetaan tunnistamaan ääriliikehdintää ja rasismia Suomessa: ”Tarvetta on”

Lieksan väkiluku on lähivuosina painumassa alle 10 000 asukkaaseen. Kuvituskuva Lieksan keskustasta toukokuulta 2020.

Pelastakaa Lapset ry:n kouluttajat kiertävät Suomea matkassaan tuoretta tietoa rasismista ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta. Tavoite on kouluttaa nuorison parissa olevat aikuiset havaitsemaan ongelma.

Vihapuhe, rasismi ja väkivaltainen ääriliikehdintä ovat lisääntyneet eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Ilmiön torjumiseksi sen tunnistaminen ja varhainen puuttuminen on tärkeää.

Nuorisotyöntekijöillä on erityisen hyvä mahdollisuus väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Heidän ulottuvillaan on näköala paitsi nuorten elämään, myös kotien kuulumisiin.

– He ovat nuorille tavallaan neutraaleja rinnalla kulkijoita, joiden kanssa voi jutella sellaisistakin asioista, joista kotona tai kavereiden kanssa ei haluta puhua. Siksi on tärkeää, että nuorten kanssa työskentelevät ovat ajan tasalla, ja heillä on työkaluja kohdata nuoria näissä avainkohdissa, hankesuunnittelija Eva Udeh Pelastakaa Lapset ry:stä painottaa.

Pelastakaa Lapset ry pyrkiikin valtakunnallisin tukikoulutuksin herättelemään ja tukemaan nuorten parissa työskenteleviä aikuisia. Resilienssi-hanke kiertää vuosittain viidellätoista paikkakunnalla.

Lieksaan kouluttajat saapuivat Somaliperheyhdistys ry:n hallinnoiman ja Oikeusministeriön rahoittaman hankkeen kautta. Tavoite on kehittää radikalisaatiota ja rasismia ennaltaehkäisevää toimintaa koko maakunnan alueella.

– Kun teimme taustatöitä ennen tänne tuloa, nousi esiin tilanteita ja varsin tuoreitakin uutisia jotka kertovat, että tarvetta tällaiselle koulutukselle on, toteaa Eva Udeh.

Koulutuspäivän aikana tutustuttiin radikalisaation tämän hetken maisemaan ja erilaisiin ryhmittymiin, joissa väkivaltaa tai sen uhkaa nousee esiin. Ilmiön tunnistamiseksi tutkittiin syitä, jotka ruokkivat väkivaltaista ajattelua ja toimintaa.

– Ruotsin radikalisaatiotilanne poikkeaa suuresti Suomen maisemasta. Meidän rakenteemme ovat erilaisia ja on paljon hyviä mahdollisuuksia kulkea asian kanssa parempaan suuntaan. Maahanmuuttajien jättäminen omaan kuplaansa ei ole toimiva tie, painottaa Eva Udeh.

Nuoret kokevat arjessaan rasismia

Aihetta pohdittiin kylätalolla paikallisten nuorten kanssa. Eri kansallisuuksista tulevat nuoret pelasivat yhdessä pakopeliä, jossa tuli pelastaa kaveri väkivaltaisen ääriliikkeen kynsistä. Samalla kouluttajat kuulostelivat, millaista nuorten arki on.

– Jutellessa tuli esiin, että monet kokevat täällä arjessaan rasismia ja vihapuhetta, myös koulussa. Se kohdistuu lähinnä heidän etniseen tai uskonnolliseen taustaansa, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n hankesuunnittelija Matti Mikkonen.

Lieksassa on kipuiltu näkyvästi maahanmuuton kanssa. Pienelle paikkakunnalle nopeassa tahdissa saapunut iso määrä maahanmuuttajia kriisiytti tilanteen hetkellisesti 2010-luvun alussa.

Poliisitutkintaan rasistisia rikoksia on tullut siitä lähtien, kun maahanmuuttajia saapui paikkakunnalle. Esimerkiksi MTV kertoi Lieksan pahoin tulehtuneesta tilanteesta ja rasististen rikosten määrän kasvusta noin kymmenen vuotta sitten.

Kotouttamistyötä Lieksassa on tehty vuosien aikana paljon. Nykyisin Lieksassa asuu noin kahdestakymmenestä eri maasta muuttaneita asukkaita, ja kansallisuuksien kirjo kasvaa koko ajan. Paluumuuttajissa alkaa näkyä myös maahanmuuttajia, Lieksan rauhallisuus vetää takaisin Helsingistä.

Tällä hetkellä Lieksassa toimii vastaanottokeskus Kotokunta, joka toimii Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Vihapuhetta on Lieksassa kuultu kaupunginvaltuustossa asti. Viimeksi alkukesästä perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu nousi otsikoihin Pride-liputuksesta pitämällään puheenvuorolla.

– Kun aikuinen ihminen laukoo omia rasistisia ajatuksiaan tuollaisella tasolla, niin kyllähän se leimaa koko paikkakuntaa. Hävettää joutua muualla selittelemään, että kyseessä on yksittäisen ihmisen näkemys, eikä todellakaan esimerkiksi minun arvojani vastaava ulostulo, pahoittelee lieksalainen nuori Pauliina Sarasoja.