Huumeiden käytössä selvä muutos

Laittomien huumausaineiden käyttö lisääntyi Suomessa pitkään, mutta pari vuotta sitten tapahtui käänne. Samaan aikaan kokaiini on vallannut alaa amfetamiinilta.

Laittomien huumausaineiden käyttö on Suomessa kasvanut vuoden 2021 alkuun saakka, mutta sen jälkeen käyttö on vähentynyt, selviää tutkimuksesta, jossa on selvitetty huumeiden jäämien määriä kaupunkien jätevesissä.

Amfetamiinin, metamfetamiinin, MDMA:n eli ekstaasin sekä kokaiinin yhteenlasketut käyttömäärät olivat vuoden 2021 alussa noin kolminkertaisia verrattuna jätevesitutkimuksen aloitusvuoteen 2012.

Suomessa käytetään verrattain paljon amfetamiinia, mutta sen käyttö on laskussa, selviää jätevesitutkimuksista.

Eurooppalaisessa vertailussa amfetamiinia käytetään entisen pohjoisessa ja itäisessä Euroopassa. Kaikkein korkeimmat määrät amfetamiinia löytyi Ruotsista, Belgiasta, Saksasta, Alankomaista ja Suomesta.

Suomessa amfetamiinin käyttö on kuitenkin laskussa. Loppuvuodesta 2021 amfetamiinin käyttömäärät laskivat Suomessa matalimmilleen sitten vuoden 2018. Samaan aikaan monissa Pohjois-Euroopan kaupungeissa amfetamiinin käyttö on lisääntynyt entisestään, paljastavat Euroopan huumeseurantakeskus EMCDDA:n jätevesianalyysit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa arvioidaan, että Suomen amfetamiinin käytön vähentymistä voi selittää viranomaisten tekemä ennätyksellisen suuri huumetakavarikko, joka tehtiin viime vuonna Suomessa kansainvälisen Greenlight-operaation avulla.

Huumejuttu paljastui Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämän huijausviestisovelluksen avulla. Poliisi epäili, että Virosta ja Espanjasta johdettu organisaatio toi Suomeen noin 100 miljoonan euron arvosta huumeita kesän 2020 ja kesän 2021 välillä.

Maanantaina uutisoitiin, että poliisi onnistui myös estämään suuren operaation, jossa kymmenen eri maan kansalaisista muodostuva verkosto pyrki tuomaan suuria määriä huumeita Suomeen.

Vaikka joillain rikoksesta epäillyillä on kytköksiä ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon, poliisin mukaan ei voida kuitenkaan päätellä, että Dödspatrullen olisi rantautunut Suomeen.

Kokaiinin käyttö lisääntynyt

Kokaiinia käytetään Euroopassa eniten Länsi-Euroopan ja Etelä-Euroopan kaupungeissa.

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt myös Suomessa. Suomessa kokaiinin käyttö keskittyy eteläisen Suomen kaupunkeihin. Pohjois-Suomessa kokaiinin käyttö on huomattavasti harvinaisempaa.

Helsingissä kokaiinin käyttö ylitti aiemmin suositun amfetamiinin käytön viime vuonna.

Suomen kaupungeissa eroja

Suomessa THL:n jätevesitutkimuksessa on ollut mukana 27 kaupunkia.

Etenkin Etelä-Suomen suuremmissa kaupungeissa huumausaineiden määrät ovat suurempia ja käyttö pitkällä aikavälillä kasvusuuntainen verrattuna maan pohjoisosien ja Itä-Suomen kaupunkeihin.

Eniten huumeita käytetään Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa, Espoossa, Kouvolassa ja Turussa.