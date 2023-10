Rovaniemeläinen metsä värjäytyy joka syksy erikoiseen ruskaan – metsäkoe on kestänyt Lapissa jo lähes sata vuotta

Rovaniemen itäpuolella on 1920-luvulla perustettu kaunis koemetsä, jossa on etsitty uusia puulajeja täydentämään luontaista puuvalikoimaamme.

Keltaisena hohtavat siperianlehtikuuset kurottavat korkeuksiin Rovaniemen itäpuolisen Vanttauskosken kylän lähellä sijaitsevassa koemetsässä. Nämä yhdeksänkymmentävuotiaat puut ovat nyt noin kolmekymmentämetrisiä ja ne kasvavat vielä.

– Siperianlehtikuusi on ylivertainen käyttämään hyväkseen koko kasvukauden. Sen kasvuominaisuudet ovat muutenkin hyvät. Vaikka tämä on aika äärevä alue, niin se on ylivertainen muihin puulajeihin verrattuna, toteaa, pitkän työrupeaman muun muassa Metsäntutkimuslaitos Metlassa tehnyt metsätutkija Risto Jalkanen.

Sana äärevä kuvaa ilmastollisia oloja, joissa ilmastomuuttujat, kuten lämpötila saavuttavat muutamien vuosien välein ennätyssuuria arvoja.

Puulajipolku sijaitsee 46 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta.

Siperianlehtikuuset ovat osa Siperian puulajipolkua, joka sijaitsee Rovaniemen Vanttauskosken eteläpuolella. Risto Jalkanen tuntee nämä seudut kuin omat taskunsa, sillä Metla on tehnyt alueella ja sen lähistöllä metsätutkimuksia vuosikymmeniä.

Puulajipolku on helppokulkuinen ja polun pituus on vajaa kaksi kilometria.

Periaatteessa kotimainen

Siperianlehtikuusen ja suomalaisten luontaisten lajiemme lisäksi alueella kasvaa kontortamäntyjä, siperiansembraa, alppisembraa, peukemäntyä, vuorimäntyä, mustakuusta, valkokuusta, serbiankuusta, siperianpihtaa, lännenpihtaa, douglaskuusta, euroopanlehtikuusta ja dahurianlehtikuusta.

1920-luvulla ympäri Suomea perustettiin erilaisia puulajiviljelmiä ympäri Suomea. Siperiassa testattiin muun muassa sitä, kuinka muut pohjoisen pallonpuoliskon lajit menestyvät näin pohjoisessa.

Risto Jalkanen on jäänyt virastaan eläkkeelle, mutta hän työskentelee metsäntutkimuksen parissa yrittäjänä.

Parhaiten puista on menestynyt juuri tällä hetkellä kauniissa ruskapuvussa oleva siperianlehtikuusi, jota periaatteessa voidaan pitää kotimaisena puulajina, koska sitä on kasvanut nykyisen Suomen alueella 110 000 vuotta sitten.

– Kyllähän siperianlehtikuusi olisi erinomainen vaikkapa hiilensidontaan, koska puu kasvaa niin paljon paremmin kuin mikään. Massapuuna siperianlehtikuusi ei kuitenkaan ole niin hyvä, että se olisi yleistynyt Suomessa esimerkiksi metsätalouspuuna.

Siperianlehtikuusessa on paljon oksamassaa ja se on myös melko pihkainen.

Pihkaisuus tekee siitä lahonkestävän, ja usein puuta suositellaan raaka-aineeksi esimerkiksi ulkokalusteisiin.

– Siperianlehtikuusi käy myös esimerkiksi saunanlauteiksi, mutta silloin pitää muistaa, että lauteet pitää kiinnittää hyvin. Siperianlehtikuusi elää, joten laudat saattavat vääntyä ja reunat pyöristyä.

Siperianlehtikuusen ruska on Lapissa parhaimmillaan yleensä lokakuun alkupuolella hirvenmetsästyksen aikoihin.

Siperian puulajipolku Sijaitsee noin 45,6 kilometriä Rovaniemen keskustasta Posion suuntaan Kemijoen ja Vanttauskosken eteläpuolella. Kuuluu Kivaloiden ulkoilualueeseen. Polulla yli kaksikymmentä pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajia. Opasteet ovat suomeksi ja englanniksi. Pysäköintialueen lähettyvillä on Siperian päivätupa. Tuvassa on kamina ja tuvan pihapiirissä tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Tuvan lähellä on lähde. Ylä-Kemijoen kyläyhdistys, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus ovat kunnostaneet polun kyltteineen sekä lähistöllä sijaitsevan vanhan tutkimuskämpän, joka toimii nyt päivätupana.

”Ei tämän laatu mieltä ylennä”

Pohjoisamerikkalaista alkuperää olevaa kontortamäntyä on viljelty Ruotsissa lähes miljoona hehtaaria. Se on pohjoismaalaista mäntyä nopeakasvuisempi.

Myös kontortamäntyä kasvaa myös Siperian puulajipolulla.

– Ei tämän laatu mieltä ylennä. Paljon ranganvaihteluita ja monihaaraisuutta. Viime talvena tykkylumi on katkonut useita latvoja. Koska puu kasvaa nopeasti, katkeaa latva helposti painon alla, Jalkanen tuumaa.

Ruotsissa kontortamännyn käyttöä on nyt rajoitettu.

– Ruotsissa metsätalouden historia on erilainen kuin Suomessa. Siellä haluttiin nopeasti saada kehitysluokkajakauma oikaistua käyttämällä nopeakasvuisia puulajeja.

Ulkomaalaisten lajien lisäksi puulajipolulla kasvaa upeita korkeita noin satavuotiaita suorarunkoisia Lapin rauduskoivuja. Niiden rungot ovat sileitä toisin kuin rauduskoivuissa yleensä.

Versosurmaa ja karhunkakkaa

Huonovointisen näköisiä ovat myös puulajipolun alppisemprat ja valkokuusi.

– Alppisemprat kärsivät versosurmasta, joka uhkasi muun muassa Sallan metsiä, kertoo puiden tauteihin erikoistunut Jalkanen.

Valkokuusi taas Jalkasen arvion mukaan kärsii pohjoisen yöttömistä öistä eli valoakin voi saada liikaa.

Valkokuusen vieressä kasvaa runsaasti mustakuusia.

– Mustakuusta ei saa hengiltä millään, sanoo Jalkanen.

Mustakuusi on erittäin tiheäoksainen puu, jossa on erittäin paljon käpyjä. Oravia ei lokakuisessa Siperiassa kuitenkaan näy. Sen sijaan polulla näkyy karhun jätös. Itse mesikämmentä ei tosin ole näkynyt.

Siperian metsissä kasvaa paljon erilaisia sieniä.

Joen yli toukokuussa

Siperia sijaitsee yli 200 metrin korkeudessa Kivaloiden alueella, jossa metsäntutkimus on muutenkin selvästi nähtävillä. Metsäntutkimuslaitos eli Metla, nykyinen Luonnonvarakeskus on tehnyt alueella tutkimustoimintaa vuosikymmenten ajan ja monet tutkimukset jatkuvat yhä.

– Ennen metsäntutkijat saapuivat tänne joen yli jo toukokuussa ja asuivat alueella koko kesän, Jalkanen kertoo.

Nykyisin alueelle pääsee autolla ihan perille saakka vastakunnostettua tietä pitkin.