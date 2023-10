Mukkulan ostarin baarista löytyy vaikka muuttoapu – Sanna-Mari Alasen mielestä lähiöravintolassa parasta on yhteisö

Mukkulan ostarin baaritarjonta on mukautunut kulloiseenkin aikaan vuosikymmenten vaihtuessa. Alueella elävä yhteisö on muokannut kohtaamispaikoista oman näköisensä.

Mukkulan ostoskeskus on seisonut pohjoispuolella kaupunkia Lahdessa jo yli puoli vuosisataa. Rakennuksia ja yrityksiä on tuona aikana tullut ja mennyt.

Moni muistelee edelleen lämmöllä ostarin itäisessä päässä palvellutta, 50 vuoden ikään ehtinyttä ravintola Nisseä.

Nissen tarina päättyi syyskuisena yönä 2018, kun kaksi kulkijaa katsoi tarpeelliseksi valella rakennuksen takaoven edustan palavalla nesteellä ja pistää tulta perään. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Nisseä ei enää ole. Sen paikalla ammottaa nyt tyhjä tontti. Mutta jalkapallojoukkue Nissen Pallo pelaa Lahden Kortteliliigassa edelleen. Kulunut kausi päättyi pronssiottelussa kärsittyyn tappioon ja oman sarjan neljänteen sijaan.

Sanna-Mari Alaselle lähikuppilassa tärkeintä ovat ihmiset.

Lähiön olohuone

Tällä hetkellä Mukkulan ostarilla baarikansaa palvelee yksi ravintola, Restelin pyörittämä Onnen Päivät. Tila on toiminut baarina vuosikymmeniä. Omistajat ja nimet ovat vuosien varrella vaihtuneet.

Astumme saluunaan syksyisenä keskiviikkoiltana ja tapaamme Mukkulassa lähes koko ikänsä asuneen Sanna-Mari Alasen.

– Tämä on tämän alueen olohuone. Olen itsekin ollut täällä töissä yli kaksikymmentä vuotta sitten, hän sanoo.

Tuolloin samassa tilassa toimineen ravintolan nimi oli Taverna.

– Sisustus ja kaikki oli erilaista, mutta baari on aina pysynyt tunnelmaltaan samanlaisena, Alanen sanoo.

Alasen mukaan lähiökapakassa tärkeintä ovat ihmiset ja yhteisöllisyys. Baarissa tavataan tuttuja ja tuntemattomia. Jos tilanne sitä vaatii, sattaa ravitsemusliikkeestä saada seuran lisäksi tarpeellista apua.

– Mulla oli tuossa joku aika sitten sellainen äkkinäinen muutto. Meidän koko talo meni remonttiin ja mä en tiennyt, että mitä mä teen. Sitten ihmiset, myös sellaiset joita mä olin vain pari kertaa nähnyt, mutta en varsinaisesti tuntenut, kaikki tuli apuun, Alanen kertoo värähdys kiitollisuutta äänessään.

Avaa kuvien katselu Korttitemppu. Erilaiset pelit ja visailut kuuluvat ajanviettoon lähikapakassa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Pimeälläkin saa liikkua rauhassa

Keskiviikkoiltana kello on juuri tullut puoli yhdeksän. Mukkulan Onnenpäivissä on asiakkaita parikymmentä. Osa viettää aikaa pienemmissä porukoissa, osa baaritiskillä. Joku tupakoi baarin edustalla. Toinen polttaa savukkeensa sisällä tupakkakopissa.

Pubivisa on päättynyt hetki sitten. Miten meni?

– No mä olin neljäs, että ei ihan huimasti, Alanen vastaa hyväntuulisesti.

Millainen paikka Mukkula on ilta aikaan?

– Yleensä aika rauhallinen, mutta toki täälläkin tapahtuu. Mutta kyllä täällä voi kävellä rauhassa pimeälläkin. Jos joskus jotakin sattuu, ihmiset huolehtivat toisistaan ja puuttuvat asiaan, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Kättäkö siinä paiskataan? Kuva: Janne Nykänen / Yle

Tulevaisuus huolettaa

Miten Mukkulan ostarin liiketarjonta on muuttunut vuosien varrella?

– Se on kyllä muuttunut aika paljon! Alanen sanoo ja miettii hetken.

Nyt ostarilla perinteisen vähittäistavarakaupan virkaa toimittaa S-market.

– Tässä on ollut muitakin kauppoja. Ne on pikkuhiljaa vaihtuneet ja häipyneet.

Ruokakauppa ja baari eivät ole ostarin ainoat toimijat tänäänkään. Ostarilla palvelee pizzeria, kukkakauppa, kuntosali, kioski, nuokkari, vammaispalvelujen päiväkeskus sekä autojen pesu- ja huoltopalvelu.

Tarjonta on mukautunut palveluita käyttävien ihmisten tarpeisiin ajassa. Ostarin länsipäädystä löytyy edellä mainittujen lisäksi itämainen elintarvikekauppa.

– Sitä ei tietenkään ollut silloin aikaisemmin. Se on kiva, että nyt on! Alanen sanoo.

Ostoskeskuksen viisi vuotta sitten palaneen osan paikalla oleva tyhjä tontti harmittaa Alasta. Paikalle kohoavasta uudesta rakennuksesta on puhetta, muttei tietoa.

– Tunnen useita yrittäjiä. Siihen olisi heti tulossa useampia yrittäjiä kaikennäköistä tekemään, Alanen sanoo.

Esimerkiksi kahvilaa Mukkulan ostarilla ei ole. Vähenevät palvelut huolestuttavat paikallisia.

– Ostarista on hävinnyt jo puolet. Se on iso pelko täällä, että kohta ei ole mitään jäljellä. Se on todella sääli että tällaiset alueet unohdetaan, Alanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kynät ovat vielä pöydällä illan pubivisan jäljiltä. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Kaikki otetaan toimintaan mukaan

Mukkulan baarissa tehdään muutakin kuin seurustellaan. On pubivisaa ja elävää musiikkia. On biljardipöytä ja nyrkkeilykone, jota Alanenkin tottunein ottein kohtaamisemme lomassa kurittaa.

– Mun mielestä täällä otetaan jokainen ihminen ja yksilö hirveän hyvin vastaan. Täällä otetaan ideat vastaan. Ja jos ihmisellä sattuu olemaan jokin taito, otetaan asiakkailta vastaan se mitä heillä on antaa, hän sanoo.

Haastatteluiden ja kuvaamisen jälkeen unohdumme vielä toviksi kuvaajan ja paikallisten kanssa baariin rupattelemaan niitä näitä. Lähiökuppila luo viihtyisät puitteet lajitovereiden tapaamiseen.