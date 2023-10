Iäkkäiden miesten kommentit eivät lannista Jenni Hälikkää: some tuo fitness-urheilijalle tuloja ja näkyvyyttä

Jenni Hälikkä on lahtelaisella K&M-kuntosalilla kuin kotonaan. Uusi treenipäivä on alkamassa ja valmentaja Sampo Kirjovaara on seuraamassa Hälikän harjoittelua.

18-vuotias Hälikkä nousee Nordic Fitness Expossa (NFE) lavalle kilpailemaan bikini-fitnessin junioriluokassa. NFE on Hälikän ensimmäisen kilpailukauden toinen kilpailu. Tavoitteet ovat korkealla.

– Aion päästä huipulle ja minulla on sellainen rakenne, että siihen on hyvät mahdollisuudet. Kilpailen vielä viisi vuotta juniorina, joten ei ole mikään kiire. Nyt haetaan lavakokemusta ja sen myötä sitten mennään huipulle, kertoo Hälikkä.

Hän opiskelee liikunnanohjaajaksi, käy töissä ja treenaa kunnianhimoisesti, eli vapaa-aikaa ei juuri ole. Kaiken takana on halu menestyä urheilijana, ja nykyään menestyvän urheilijan oletetaan näkyvän myös sosiaalisen median kanavilla.

– Mitään some-strategiaa en ole vielä miettinyt, sillä opinnot, työ ja treenaaminen vievät kaiken ajan. Some vaatii kuitenkin isoja panostuksia. Se on lähes kokopäivätyö, jos sen haluaa tehdä kunnolla. Se ei riitä alkuunkaan, että postailee jotain kerran viikossa, pohtii Hälikkä.

Avaa kuvien katselu Hälikällä on sosiaalisessa mediassa tuhansia seuraajia. Kuvassa myös valmentaja Sampo Kirjovaara. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Hälikällä on tällä hetkellä Tiktokissa ja Instagramissa noin 7 000 seuraajaa. Häb uskoo luvun kasvavan merkittävästi, kun kilpailumenestystä alkaa tulla.

Some on monelle urheilijalle näkyvyyden lisäksi tärkeä myös siksi, että sitä kautta voi löytää esimerkiksi sponsoreita ja muita yhteistyökumppaneita.

Mutta somessa on myös pimeä puolensa.

– Suurin osa seuraajistani on positiivisia ja tsemppaavat kovasti. Joukkoon mahtuu tietysti muutamia iäkkäämpiä miehiä, jotka laittavat tuhmia kommentteja, mutta ne täytyy osata sivuuttaa.

– Tiedän sen, että jos näkyvyyttä ja seuraajia tulee lisää, niin kaikenlaisten negatiivisten viestien määrä tulee väkisinkin kasvamaan. Niihin täytyy osata suhtautua oikein ja jättää ne omaan arvoonsa.

Nordic Fitness Expoa seurataan ympäri maailmaa

Pohjoismaiden suurin fitness-urheilun kilpailu- ja messutapahtuma Nordic Fitness Expo järjestetään perinteisesti Lahdessa. Tapahtuma on kerännyt vuosittain 10 000–15 000 kävijää. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 28. kerran.

NFE:n kehittäjä ja järjestäjä KP Ourama on myös media-ammattilainen, joka aloitti toimittajan uransa kirjoittamalla Bodaus-lehteen 1980-luvulla.

Fitness nousi Ouraman työssä päärooliin 2000-luvun vaihteessa, ja hän teki useita vuosia muun muassa Body-lehteä. Kuntoilualan aikakauslehdet ovat kokeneet karun kohtalon: viimeisin Ouraman lehti lopetti ilmestymisensä tänä vuonna.

Avaa kuvien katselu KP Ourama on seurannut fitness- ja kuntoilualaa yli 40 vuoden ajan ja on rakentanut Nordic Fitness Exposta myös merkittävän mediaoperaation. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Nettinäkyvyyden merkitys on suuri, sillä Suomi on fitnessin suurmaa, ja alan urheilijat julkaisevat ahkerasti.

Salikuntoilua harrastaa Suomessa arvioiden mukaan yli miljoona ihmistä, joten kotimainen kontaktipinta on kattava. Verkostoituminen lisää yleisöä, mikä näkyy myös NFE:n nettisuosiossa.

– Viime tai toissa vuonna meillä oli 30 päivän aikana 5,6 miljoonan yleisö. Tällä hetkellä puhutaan reilusta miljoonasta, joka tulee kasvamaan merkittävästi lähipäivinä ja -viikkoina. Meillä on esimerkiksi Instagramissa reilusti yli 11 000 seuraajaa ja on uskomatonta seurata, miten verkosto laajenee ja väkimäärä kasvaa, kun nämä ihmiset jakavat sisältöjämme ystävilleen, kertoo Ourama.

Ourama haikailee kuitenkin vanhojen aikojen perään, koska silloin kaikki oli selvempää. Tähdet olivat tähtiä ja wannabe-tähdet olivat wannabe-tähtiä. Nykyään julkisuus on kaikkien ulottuvilla ja kaikki haluavat oman osansa siitä.

– Kaikki ovat tähtiä, ainakin omasta mielestään, ja esimerkiksi Instagramissa olevat haluavat tykkäyksiä ja huomiota. Joskus huomio on pelkkää hyvää sanottavaa, miutta sitten on niitä, jotka oksentavat kaiken huonon olon ulos. Ihan sama huomioidaanko hyvässä vai pahassa, kunhan huomioidaan.

Kaikki vanha ei kuitenkaan ole kuollutta ja mennyttä. NFE menestyy myös perinteisenä messutapahtumana, johon alan harrastajat kokoontuvat tapaamaan toisiaan ja verestämään muistoja. Kilpailujen ja kaupankäynnin lisäksi se on myös merkittävä sosiaalinen tapahtuma.