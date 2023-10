Pakistan väläytti pakkomuuttoa yli miljoonalle afganistanilaiselle – aikaa poistua vain vajaat kaksi kuukautta

Pakistanin hallitus on kiristämässä maahanmuuttopolitiikkaansa.

Pakistanin hallitus antoi keskiviikkona määräyksen, jonka mukaan jopa 1,7 miljoonan laittomasti maahan tulleen afganistanilaisen on poistuttava maasta marraskuun loppuun mennessä. Asiasta kertoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Pakistanissa on arviolta 3,4 miljoonaa afganistanilaista. Pakistan on myöntänyt noin puolelle heistä oleskeluluvan. Rajaliikenne naapurimaiden välillä on vilkasta. Kauppaa käydään rajan yli molempiin suuntiin.

Raja-alueeseen liittyy myös suunnanmuutos Pakistanin politiikassa. Erityisesti läntisessä Baluchistanissa on ollut tänä vuonna rauhatonta, ja jännitys on kiristynyt raja-alueella. Viime viikolla Mastungissa sattuneessa, moskeijan lähistöllä tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli kymmeniä ihmisiä.

Levottomalla heimoalueella toimii sekä Pakistanin Taliban-järjestön että Isisin taistelijoita.

Pakistan syyttää levottomuuksista ja välikohtauksista Afganistanin puolelta toimivia aseellisia ryhmiä.

Afganistanin Taliban-hallinto on kiistänyt tukevansa aseellisia joukkioita. Se vastustaa jyrkästi Pakistanin uutta linjausta. Talibanin tiedottajan Zabihullah Mujahidin mukaan ”Pakistanissa laittomasti olevat eivät ole turvallisuusriski”.

Pakistan on syksyllä ajoittain sulkenut rajan Afganistaniin aseellisten ryhmien tekemien iskujen vuoksi.

Talibanin valta on lisännyt pakolaisten määrää

Oikeus turvapaikan hakuun on säädetty kansainvälisessä laissa. Pakistan on ottanut vastaan kymmenien vuosien aikana miljoonia pakolaisia. Oleskeluluvan on saanut 880 000 ihmistä. Turvapaikkaa hakevien asema on usein heikko, miehet työskentelevät pimeästi esimerkiksi rakennuksilla ja hedelmätoreilla. Lääkäriin pääseminen on vaikeaa.

Tulijoiden määrä on lisääntynyt sen jälkeen kun ääri-islamistinen Taliban-verkosto nousi valtaan vuonna 2021. Erityisesti naiset yrittävät paeta heidän oikeuksiaan polkevaa hallintoa.

Ratsioita afganistanilaisten hökkelikyliin

Pakistanin sisäministeriön linjaus on tiukka. Laittomasti maassa olevat aiotaan karkottaa pakkokeinoin, jos he eivät poistu vapaaehtoisesti. Myös pimeä yritystoiminta aiotaan kitkeä.

Joukkokarkotuksen yksityiskohdista ei ole kerrottu. Pakistanin armeijan kerrotaan tehneen yllätystarkastuksia pakolaisten asuinalueilla ja ottaneen kiinni tuhat ihmistä kahden viikon aikana. Afganistanilaisia asuu savi- ja olkihökkeleissä esimerkiksi pääkaupungin Islamabadin liepeillä.

Epävirallisten tietojen mukaan poistumismääräys koskee myös oleskeluluvan saaneita afganistanilaisia.

