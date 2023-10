Tupakointia yritetään kitkeä kovin keinoin – Britannia aikoo Uuden-Seelannin tavoin kieltää savukkeiden myynnin tuleville sukupolville

Britannian pääministeri Rishi Sunak ilmoitti viime viikolla lakialoitteesta, joka olisi yksi maailman tiukimmista tupakoinnin vastaisista toimista.

– Ehdotan, että tulevaisuudessa nostamme tupakoinnin ikärajaa vuodella joka vuosi. Se tarkoittaa, että tämän päivän 14-vuotiaalle ei voi laillisesti koskaan myydä tupakkaa, ja heidän sukupolvensa voi varttua savuttomana, Sunak sanoi.

Britannian pääministeri Rishi Sunak haluaa kieltää tupakan myynnin tulevilta sukupolvilta.

Britannnia ottaa esimerkkiä Uudesta-Seelannista. Siellä uuden lain myötä vuoden 2008 jälkeen syntyneet eivät koskaan saa ostaa savukkeita.

Tupakointi on Uudessa-Seelannissa paljolti alkuperäiskansan eli maorien pahe. Noin 30 prosenttia aikuisista maoreista savuttelee päivittäin, koko kansasta enää 8 prosenttia. Tavoitteena on painaa osuus 5 prosenttiin kahden vuoden kuluttua.

– Olemme luottavaisia, että vuoden 2025 tavoitteelle on vankka julkinen tuki, osastopäällikkö Jane Chambers Uuden-Seelannin terveysministeriöstä vastaa Ylen sähköpostikysymykseen.

Sauhuttelua on pidetty kurissa myös hinnoittelulla. Aski tupakkaa maksaa yli 20 euroa.

Avaa kuvien katselu Uuden-Seelannin maoreista liki kolmannes tupakoi. Kuva: Simon Watts / Getty Images

Tupakkaa palaa maailmassa yhä paljon. Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastojen mukaan 1,3 miljardia ihmistä tupakoi päivittäin, ja siitä maksetaan kallista laskua.

– Pääsääntöisesti tupakointi vähenee, mutta kyllä se on vieläkin merkittävä ongelma. Vuositasolla noin 8 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti joko tupakoinnin tai tupakansavulle altistumisen aiheuttamiin sairauksiin, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Hanna Ollila kertoo.

”Savuttomat tuotteet aika selvästi nuorille suunnattu”

Tupakalle on tullut viime vuosina paljon savuttomia korvaajia kuten sähkötupakoita, nikotiinipusseja ja uusimpana kuumennettavia tupakkatuotteita, joita ei vielä ole Suomen markkinoilla.

Sähkösavuke voi olla toimiva keino tupakoinnin lopettamisessa. Nuorille savuttomien tuotteiden käyttö voi kuitenkin olla väylä myöhempään savukkeiden polttamiseen, ja siitä on Ollilan mukaan näyttöä.

Avaa kuvien katselu Isossa-Britanniassa suunnitellaan uusia toimia myös nuorten sähkötupakointia eli vapettamista vastaan. Kuva: Tolga Akmen / EPA

Tuhotaanko tupakoinnin vähentämiseksi tehty työ savuttomilla tuotteilla?

– Erittäin tärkeätä on se, kuinka hyvin nuoria pystytään suojaamaan näiltä tuotteilta. Aika monessa maassa – myös Suomessa – on nähty se, että uudet tuotteet ovat löytäneet nuorten käyttöön. Tuotteet on aika selvästi nuorille suunnattu. On hyvin värikkäitä, on paljon makuaineita. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa on suurta, Ollila sanoo.

Tupakkajätti julistaa savuttomuutta

Tupakkajätti Philip Morris kertoo nettisivuillaan pyrkivänsä kohti savutonta tulevaisuutta.

Sama viesti toistui Financial Timesin haastattelussa viime toukokuussa. Yhtiön toimitusjohtaja Jacek Olczak sanoi, että Marlboron valmistajasta tulee asiantuntija ”tuotteissa, jotka tuovat terveellisiä ratkaisuja epäterveellisiin tapoihin.”

– Teollisuus korostaa savuttomuutta ja haittojen vähentämistä, koska se haluaa avata yhteyden päättäjiin ja laajentaa nikotiinituotteiden valikoimaa. Samalla se jatkaa edelleen haitallisimpien tuotteiden eli savukkeiden myyntiä ja vastustaa niiden sääntelyä, Hanna Ollila sanoo.

Philip Morris Finlandin toimitusjohtaja Mikko Laavainen vakuuttaa, että yhtiön savuttomat tuotteet on tarkoitettu vain aikuisille.

– Noudatamme aina kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kuten viime aikoina on uutisoitu, nuoret pääsevät useimmiten käsiksi tupakka- ja nikotiinituotteisiin laittomissa sosiaalisen median kanavissa, joissa ei noudateta mitään sääntöjä. Siksi laittoman kaupan vastaista työtä on tehostettava, Laavainen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Yle on kertonut, että parin viime vuoden aikana sähkötupakointi on yleistynyt koululaisten ja jopa kakkos-kolmosluokkalaisten keskuudessa.

Äskettäin Yle kertoi myös, että laboratoriotutkimuksissa lasten suosimasta sähkötupakasta löytyi vaarallisia aineita kuten lyijyä, kuparia, sinkkiä ja useita tuntemattomia yhdisteitä.

Avaa kuvien katselu THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila sanoo, että savuttomilla tuotteilla tavoitellaan nuoria kuluttajia. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Hanna Ollilan mukaan savuttomissa tupakkatuotteissa ei ole yhtä paljon haitallisia aineita kuin poltettavissa tuotteissa, mutta haitattomia ne eivät ole.

– Esimerkiksi sähkösavukkeista tiedetään kyllä jo, että niissä on haitallisia aineita ja ne vaikuttavat heikentävästi keuhkotoimintaan ja voivat myös edistää esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin altistavien muutosten syntyä kehossa, Ollila sanoo.

– Sähkösavukkeista on jo paljon puolueetonta tutkimusta, jotka todistavat, että sähkösavukkeet ovat merkittävästi vähemmän haitallisia kuin savukkeiden polttaminen. Mutta lisätutkimus on toki erittäin tervetullutta. Tieteen ja teknologisen innovoinnin hyödyntäminen vähemmän haitallisten nikotiinituotteiden kehittämisessä on tämän vuosisadan kansanterveydellinen mahdollisuus, johon tulee tarttua, Haittojen vähentäminen onnistuu parhaiten hyvällä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken, Philip Morris Finlandin Laavainen kirjoittaa.

Tupakkapuitesopimus ratkaiseva tupakoinnin vastustamisessa

Vuonna 2003 WHO solmi tupakkapuitesopimuksen. Suomi ratifioi sen seuraavana vuonna.

Hanna Ollilan mukaan sopimus on ollut keskeinen tupakoinnin vastaisessa työssä. Siinä on mukana valtaosa maista ja sillä on ollut vaikutusta muun muassa verotukseen, markkinointiin ja savuttomien tilojen luomiseen.

– Sen myötä on saatu minimitaso tupakkalainsäädännölle eri maissa. Sen avulla on pystytty kaventamaan tupakkapolitiikassa edistyneempien ja vähän hitaammin mukaan tulleiden maiden välistä kuilua, Ollila sanoo.

Suhteessa eniten tupakoitsijoita on Tyynenmeren saarivaltioissa ja Euroopassa esimerkiksi Balkanin maissa. Ranskassa yhä joka neljäs tupakoi säännöllisesti.

Positiivinen kehitys näkyy myös Suomessa. 80-luvulla noin joka kolmas mies ja joka viides nainen poltti säännöllisesti, nyt osuus on painunut 11 prosenttiin.

Vielä on kuitenkin matkaa Ruotsin lukuihin. Länsinaapurissa syntinä on nuuskan käyttö, mutta tupakkaa polttaa päivittäin ennätyksellisen harva, enää 5 prosenttia.

– Kun yhä harvempi polttaa, syntyy lumipalloilmiö. Tupakoitsijoita ei enää näe, eikä se ole sosiaalisesti yhtä hyväksyttävää kuin mitä se oli 10-20 vuotta sitten, Tukholman Odenplanilta tavoitettu Maria Jonsson Assander sanoi.