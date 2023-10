Suomalaisosakkeet ovat menestyneet muihin pörsseihin verrattuna surkeasti – Kuinka pitkään piensijoittajan tuska jatkuu?

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat olleet piensijoittajille pettymys. Kuten yllä oleva kuva kertoo, Helsingin pörssin kehitystä kuvaava indeksi on ollut tänä vuonna paljon yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia verrokkeja heikompi.

Mikä Helsingin pörssiä oikein vaivaa?

Nordean päästrategi Antti Saaren mukaan keskeinen syy on toimialapainotus.

– Suomessa on paljon yhtiöitä aloilla, joilla menee nyt keskimääräistä huonommin. Metsäteollisuudessa erityisesti ja perusteollisuudessa yleisesti näkymät ovat heikot.

Toinen surkeuden syy on alkuvuoden heikko tuloskausi. Saaren mukaan tarvittaisiin selkeä tuloskäänne, jotta osakekurssit kääntyisivät.

Siitä tullaankin kolmanteen syyhyn, eli vientimarkkinoihin. Suomen tärkeimmän vientimaan Saksan talous supistuu tänä vuonna 0,6 prosenttia. Ruotsillakaan ei mene hyvin.

Kyse on myös yksittäisistä yhtiöistä, sanoo Saaren täyskaima Osuuspankista.

– Ensinnäkin meiltä puuttuvat ne teknologiajättiläiset, jotka ovat käytännössä ajaneet Yhdysvaltain pörssien nousua, OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo.

Toisaalta Suomessa on OP:n Saaren mukaan muutamia suuria yrityksiä, joiden osakkeiden tämän vuoden heikko suoriutuminen heijastuu tuntuvasti koko Helsingin pärssiin. Näitä yhtiöitä ovat esimerkiksi Nokia, Fortum ja Neste.

– Tässä se cocktail sitten on. Jos katsotaan keskimääräisiä yhtiöitä tai saman toimialan yrityksiä eri maissa, erot Suomen ja Yhdysvaltojen välillä eivät ole suuren suuria.

– Kun käänne tulee, alkusysäys voi olla aika voimakaskin, Nordean Antti Saari sanoo.

Suomalaisosakkeet alkavat olla ”houkuttelevia”

Osakkeet ovat menettäneet arvoaan, mutta tarkoittaako se, että ne ovat halpoja? S-pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen totesi kesällä, että suomalaisosakkeet voivat jatkossa hyvinkin menestyä yhdysvaltalaisia verrokkejaan paremmin.

– Menkööt maailman pörssit ylös tai alas, Helsingin pörssin kehitys on loppuvuonna suhteellisesti parempaa kuin Yhdysvaltojen kehitys, Leskinen sanoi.

Näihin päiviin asti Helsingin pörssi on jatkanut alisuoriutumistaan. Nordean Saari on kuitenkin Leskisen linjoilla.

– Ajattelisin, että Helsingin pörssi ei pärjää ainakaan hirveästi muuta maailmaa heikommin tulevina kuukausina. Ja kun käänne tulee, alkusysäys voi olla aika voimakas.

Saaren mukaan suomalaisosakkeet alkavat olla ”arvostustasoiltaan houkuttelevia”. Sitä ei kuitenkaan voi päätellä pelkästä osakekurssista.

Tarvitaan toisenlainen käyrä.

Yllä olevassa kuvassa verrataan pörssien p/e-lukuja. Ne ovat tuloskertoimia, jotka kuvaavat osakkeiden hintaa suhteessa yhtiöiden tulosodotuksiin.

Jos luku on korkea, osakkeista maksetaan paljon suhteessa yhtiöiden tuloksiin. Jos luku on matala, osakkeen hinta on matala verrattuna osakekohtaiseen tulosodotukseen.

Tämän mittarin perusteella Helsingin pörssi näyttäisi olevan selvästi kevyemmin hinnoiteltu kuin pörssit keskimäärin.

Nordean Antti Saaren mukaan tällaiset hintaerot tasoittuvat ennen pitkää. Se voi hyvinkin merkitä parempia aikoja Helsingin pörssille.

– Mutta ensin on nähtävä käänne tärkeimmillä vientimarkkinoilla, hän korostaa.

Tähän uskoo myös OP:n Antti Saari.

– Suomalaisyritysten arvostuskertoimet ovat 20 prosenttia alle pitkän aikavälin keskiarvon. Tässä tilanteessa yhtiöt alkavat lähes poikkeuksetta näyttää edullisilta, hän sanoo.

– Uskon, että siinä kohtaa, kun nähdään ensimmäisiä positiivisia signaaleja, Helsingin pörssi alkaa ylituottaa suhteessa päämarkkinoihin.

Osakesäästäminen jatkuu, vaikka summat ovat hieman aiempaa pienemmät, sanoo OP:n Antti Saari.

Kestikö piensijoittajien kantti? Moni innostui piensijoittajaksi nousukaudella, kun osakkeiden arvot kipusivat kohti korkeuksia. Entä nyt, kun osakkeiden hinta on alhaalla – loppuiko osakesäästäjältä usko? OP:n Antti Saaren mukaan kuluvana vuonna piensijoittajat ovat tehneet osakekauppoja lukumääräisesti lähes yhtä paljon kuin aiemmin. – Piensijoittajien panikoinnista ei ole merkkejä. Tasaista ostamista on tehty, mutta keskimääräiset kaupat ovat olleet aiempaa pienempiä. Siinä näkyvät varmasti lainakorot ja inflaatio. Ihmisillä ei ilmeisesti ole yhtä paljon rahaa säästettäväksi sukanvarteen, Saari sanoo. - Mutta pitkäjänteinen sijoittaminen jatkuu.

Pörssipäivässä 14.9. yksityissijoittajat Hanna-Maria Heikkinen, Tomi Lahti ja Merja Mähkä keskustelivat Helsingin pörssin heikosta menestyksestä. Toimittajana Mikko Jylhä.

