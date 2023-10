Ministeriö väitti, että osa opiskelijoista joutuu maksamaan lukiosta – ison virheen korjaaminen jäi koulujen mielestä puskaradion varaan

Osassa ammattioppilaitoksissa ollaan ihmeissään opetus- ja kulttuuriministeriön kaksoistutkintojen maksuttomuuteen liittyvästä epäselvästä tiedottamisesta.

Ministeriö on muuttanut ohjeistustaan maksuttomuudesta useaan kertaan, mutta koulut eivät ole saaneet virallista tiedotetta asiasta.

Viime kesänä opetus- ja kulttuuriministeriö päivitti verkkosivuilleen virheellisen tiedon, jonka mukaan kaksoistutkinnot eivät olisikaan nuorille kokonaan maksuttomia, ja siitä seurasi kouluissa huhumylly.

Monissa kouluissa kehotettiin opiskelijoita maksamaan lukio-opinnoistaan lain hengen vastaisesti. Näin kävi esimerkiksi Etelä-Savon ammattiopisto Esedussa, minne väärä ohjeistus levisi opinto-ohjaajien sosiaalisen median keskusteluryhmästä.

Tiedot korjattiin, mutta virheestä ei kerrottu

Ministeriö korjasi virheensä verkkosivuilleen Ylen ryhdyttyä tekemään asiasta uutista. Ministeriön sivuilla ei kuitenkaan kerrota, että aiemmin sivuilla on ollut virheellistä tietoa. Väärät tiedot on ainoastaan vaihdettu oikeisiin. Tiedot vaihdettiin kysymyksiä ja vastauksia-palstalle sekä sivulle, jossa annetaan ohjeita lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Esedun koulutusjohtaja Marja Anttalainen ihmettelee, että ministeriön tiedotus on ontuvaa näin tärkeässä asiassa.

– Ei voida olettaa, että me käymme jatkuvasti katsomassa, onko jokin muuttunut ministeriön verkkosivuilla kysymyksiä- ja vastauksia palstalla, Anttalainen sanoo.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun kaksoistutkinto-opiskelija Emilia Honkanen sai kuulla joutuvansa maksamaan loput lukio-opintonsa itse valmistuttuaan leipuri-kondiittoriksi.

Verkkosivuille tehdyn päivityksen lisäksi ministeriön ylijohtaja Petri Lempinen oikaisi asian webinaarissa, johon oli kutsuttu kaikki toisen asteen koulutuksenjärjestäjät. Kaikkia kouluja webinaari ja ministeriön verkkosivuille tehty muutos ei kuitenkaan tavoittanut.

Esimerkiksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto kuuli Ylen toimittajalta ministeriön antaneen virheellistä tietoa. Rehtori Jouni Kurkela kummastelee, ettei asiasta ole tullut virallista tiedotetta, kuten tavallisesti. Hän sanoo samaa kuin Anttalainenkin.

– Kuinkahan moni ei vieläkään tiedä virheestä? Harvalla meistä on aikaa käydä katsomassa OKM:n sivuilta, millaisia muutoksia siellä on. Sivuilla on tavaraa todella paljon. Siksi meillä on olemassa virallinen sähköpostikanava tiedotteiden lähettämistä varten, Kurkela sanoo.

Avaa kuvien katselu Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston rehtori Jouni Kurkela on harmissaan ministeriön toiminnasta, sillä lopulta koulu on se, joka joutuu vastaamaan virheestä opiskelijoille ja vanhemmille. Kuva: Valokuvaaja Mikko Suutala

Ministeriö: tiedotus on ollut selkeää

Ministeriössä koetaan, että virhe on oikaistu selkeästi, sillä siitä on tiedotettu webinaarissa. Opetusneuvos Heikki Blomin mukaan säännöllisesti järjestettävään tilaisuuteen osallistuu yleensä satoja ihmisiä.

– Webinaarissa ylijohtaja Petri Lempinen hyvin suorasanaisesti kertoi, miten asian laita on. Vaikka lähettäisimme virallisen kirjeen sähköisesti, nekään eivät koskaan tavoita kaikkia, Blom sanoo.

Vaikka osassa kouluista on oltu tyytymättömiä viestintään, osassa koetaan ministeriön webinaarin tarjonneen hyvin tietoa. Myös Jouni Kurkelan mielestä on tärkeintä, että virhe korjattiin nopeasti.

– Yleensä viestintä ministeriön kanssa sujuu hyvin, Kurkela toteaa.

