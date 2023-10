MPKK:n tutkija: Venäjä on miesmääräisesti hiljalleen häviämässä Ukrainassa – uusi mobilisointi melko varmasti tulossa

Venäläiset tarvitsevat jatkuvasti lisää joukkoja rintamalle. Uusi mobilisaatio on melko varmasti pakko käynnistää, mutta sotilaiden varusteet ovat jotain muuta kuin nykypäivää.

Ukrainaan hyökänneen Venäjän sotilaita kaatuu jatkuvasti, ja Venäjä tarvitsee heitä lisää.

– Ukraina on etenemässä ja voimasuhteet ovat aikalailla fifty-fifty. Jos se tällaisena jatkuu, Venäjä on miesmääräisesti hiljalleen häviämässä. Jostain on pakko saada lisää sotilaita, jotta romahduksia tai murtumia ei tapahdu, sanoo Venäjän asevoimiin ja sotilaspolitiikkaan perehtynyt erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Tästä syystä Forsström uskoo, että Venäjä on järjestämässä uutta liikekannallepanoa, vaikka esimerkiksi Venäjän puolustusministeri hiljattain asian kielsi.

Forsström muistuttaa, että Venäjä kielsi myös viime syksynä mobilisointitarpeen aina presidenttiä myöten, mutta toteutti sen kaikesta huolimatta.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, sillä oli noin 200 000 sotilasta. Viime syksynä Venäjä joutui värväämään lisää joukkoja julistamalla ”osittaisen mobilisaation”.

Tavoitteena oli haalia koko Venäjän alueelta 300 000 miestä lisää rintamalle. Venäläisten mukaan tavoite onnistui, mutta lännessä väitettä ei ole pidetty uskottavana.

Joka tapauksessa sotilaita saatiin kokoon sen verran, että ”pystyttiin vakauttamaan sota eikä jouduttu perääntymään”, Forsström kuvaa. Nyt rintamalle kuitenkin tarvitaan lisää miehiä.

Ylen venäjänkielisten uutisten toimittaja Levan Tvaltvadze haastatteli elokuussa 2023 Nikita Kirillovia, joka pakeni vuoden 2022 kutsuntoja Pietarista Suomeen.

Kansanedustaja (kok.) ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi Ylelle vastikään, että Ukrainassa rintamalinjan molemmin puolin olisi ainakin noin 400 000 sotilasta.

Venäjällä on koko maan kattava, satojen värväystoimistojen järjestelmä, jonka kautta rauhan aikana kulkevat niin varusmiehet kuin reserviläisetkin.

Forsströmin mukaan venäläiset pyrkivät siihen, että varusmiesten kanssa saataisiin aikaan palvelusopimus ennen kuin heidän varusmiesaikansa on ohi. Heistä siis tehtäisiin palkkasotilaita.

– Oletuksena on, että toinen mobilisaatio tulee. He joutuvat kuitenkin ottamaan huomioon tulevat presidentinvaalit. Yhteiskunta pyritään pitämään sillä tavalla rauhassa, että ei aiheutettaisi turbulenssia.

Venäjän presidentinvaalit on suunniteltu pidettäväksi maaliskuussa 2024.

Venäjäkään ei voi jatkaa värväyksiä loputtomasti

Vie aikaa ennen kuin mobilisoitu väki saadaan rintamalle.

– Jos mobilisaatio julistettaisiin tänään, se alkaa vaikuttaa vasta ensi vuonna, ehkä keväällä tai kesällä. Venäläinen voi ajatella asiasta ihan toisin. Lyödään vain maastopuku ja pyssy käteen, käsketään poteroon ja sanotaan näkemiin, Forsström sanoo.

Jos ja kun uusi mobilisaatio tulee, miten uudet joukot kyetään varustamaan?

– Väistämättä seuraavan mobilisaation sotilaat tulevat rintamalle oleellisesti vanhemmalla kalustolla. Pimeänäkö-, tähtäin- ja sensorilaitteissa palataan teknologisesti 1970–80-lukujen tasolle.

Vaikka Venäjän väkiluku on melkein 150 miljoonaa, niin loputtomasti sotilaita ei voida värvätä, arvioi Forsström.

– Rajansa on Venäjälläkin. Heillä on tarve tehdä mobilisaatiota, mutta missä määrin sitä uskalletaan tehdä sisäisen vakauden näkökulmasta? Sitä varmasti valtiojohto ja sotilasjohto miettivät vakavissaan.

Venäjällä osoitettiin vuosi sitten mieltä liikekannallepanoa vastaan. Puolustusministeriön mukaan värväys oli onnistunut.

