SM-kisat ylläpitävät niin koirien kuin ohjaajienkin ammattitaitoa – 4-vuotias labradorinnoutaja Cunto on Suomen paras virkahuumekoira

Labradorinnoutaja Cunto (Brufinn Xtra Ordinary) on nuuskinut itsensä Suomen parhaaksi huumekoiraksi. Rajavartiolaitoksella työskentelevät Cunto ja sen ohjaaja Timo Nieminen selvittivät tiensä suomenmestareiksi kolmepäiväisten virkahuumekoirien SM-kisojen ja kuuden eri tehtävärastin jälkeen.

Henkilökisassa hopeasijalle ylsivät poliisia edustavat Maarit Saren ja labradorinnoutaja Retu ja kolmannelle sijalle Tullin Anu Haapakoski ja labradorinnoutaja Teho.

Joukkuekisassa korkeimmalle palkintopallille nousi Rajavartiolaitos. Toiseksi sijoittui Tullin joukkue ja kolmanneksi poliisin joukkue.

Virkahuumekoirien tehtäviin SM-kilpailuissa kuuluvat tottelevaisuus sekä alue-, varasto-, huoneisto-, matkalaukku- ja ajoneuvoetsintä.

Torniossa pidetyt virkahuumekoirien SM-kilpailut päättyivät torstai-iltapäivänä.

SM-kisoihin osallistui kaikkiaan yksitoista koiraa, kaksi jokaisesta virkakunnasta. Mukana oli Tullin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen parhaat sekä lisäksi viime vuoden voittaja.

Jokainen yksikkö on järjestänyt aiemmin omat kilpailut, joiden perusteella virkahuumekoirien SM-kisoihin valittiin kaksi parasta.

Osaaminen jakoon kaikkien kesken

Tänä vuonna kilpailujen järjestysvastuussa oli Suomen Tulli. Kisoilla on iso merkitys sekä tärkeää työtä tekevien koirien ja niiden ohjaajien ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehityksessä.

– Jokainen organisaatio tuo tänne osaamistaan ja toivottavasti jokainen saa myös kotimatkalle hyviä ideoita oman toiminnan kehittämiseen, toteaa Tullin koirakoulun rehtori, tulliylitarkastaja Ari Nieminen.

Niemisen mukaan huumekoirien osaamisen taso on Suomessa korkea.

– On hyvä aina välillä mitata omaa osaamista suhteessa muihin kansallisesti, ja tietysti on myös kansainvälisiä virkakoirakilpailuja, joihin on osallistuttu.