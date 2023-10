Netissä toimivat pienet digipankit lyövät pöytään jopa neljän prosentin korkotarjouksia – lue tämä juttu, jos mietit rahojesi tallettamista

Suomessa korvaukset maksetaan talletussuojarahastosta. Sen varat kerätään pankeilta. Rahastoa hallinnoi vuonna 2015 perustettu Rahoitusvakausvirasto.

Jos pankin pääkonttori on toisessa ETA-maassa, korvauksen maksaa kyseisen maan viranomainen. Jos pankki on suomalainen tai sillä on täällä sivuliike, korvaus tulee Suomesta.

Finanssivalvonnan Virva Walo ei muista tapauksia, joissa suomalaisasiakkaat olisivat joutuneet hakemaan saataviaan talletussuojan nojalla.

Ulkomaille asiointi voi ongelmatapauksissa viedä enemmän aikaa.

– Se voi olla hankalampaa, Walo sanoo.